Međunarodna izložba “Colours of life” je otvorena 29. rujna 2023. u prekrasnom atriju renesansne Palače Sponza u Dubrovniku. Izložbu je organizirala Svjetlana Lipanović, koja je dala pokroviteljstvo i Hrvatsko-talijanske udruge iz Rima čija je predsjednica

Dubrovačkoj publici svojim su se djelima predstavili hrvatski, talijanski, argentinski švicarski umjetnici: Bruno Bulaja, Stanko Ivanković, Margareta Krstić, Ante Milas, Maria Pacheco Cibils, Daniela Rebuzzi, Stipe Renić, Veronika Šulić, Ivana Jovanović Trostmann. Gospodin Stipe Renić, izložio je i svoju privatnu kolekciju starih hrvatskih majstora te su se mogli razgledati djela Ivana Meštrovića, Franje Kršinića, Vasilija Josipa Jordana, Emanuela Vidovića, Sofije Naletilić Penavuše i talijanske slikarice Marije Terese Sartori. Prof. Katja Bakija, likovna i književna kritičarka otvorila je – uz Svjetlanu Lipanović – samu izložbu. Kako je Lipanović istaknula na otvaranju izložbe, na djelima svih umjetnika vide se različiti prikazi stvarnosti. Izreka poznatog slikara Salvadora Dalija poslužila je kao definicija same postavke jer govori kako “nije važna realnost stvari već kako ih mi vidimo i što one predstavljaju za nas”. U prigodnom katalogu može se pročitati: “ Umjetnost je bila oduvijek savršeni način da se ispriča ljepota, ali i neugodne istine koje je često nemoguće izraziti riječima. U modernom Babilonu raznih jezika umjetnička djela komuniciraju direktno velikom, neposrednom snagom sa srcima ljudi, prenoseći univerzalnu, snažnu poruku rođenu u umjetnikovoj duši. Ovi slikari koji sa svojim radovima potvrđuju njihov neosporni talent prikazali su stvarnost kako je oni vide. Smatram da će svatko moći pronaći jednoga slikara ili kipara s kojim se može identificirati i kao pred čarobnim ogledalom pronaći samoga sebe.” Prof Katja Bakija dodala je da je ova izložba još jedna potvrda međunarodne suradnje, odnosno pokazatelj kako je umjetnost, najčvršći i najkvalitetniji most duhovnosti koji povezuje ljude bez obzira na to gdje žive, rade i stvaraju. Istaknula je kako je svako stvaranje kroz povijest obilježeno temeljnom čovjekovom borbom pa tako i umjetnika da ostave trag – predstavljajući jedan svoj duhovni univerzum – u neumitnom tijeku prolaznosti.

“Colours of life” ili “Boje života” na djelima umjetnika blistale su obasjane sunčevim zrakama u Palači Sponza sve do 09. listopada 2023., te su radovi viđeni od mnogobrojnih posjetilaca koji su pohvalili zanimljivu koncepciju izložbe koja je dobila veliki publicitet u hrvatskim medijima.

Tekst i foto: Svjetlana Lipanović

Potpisi pod fotografije:

1 – Otvorenje izložbe, s lijeva: prof. Katja Bakija,Veronika Šulić, Stanko Ivanković, Svjetlana Lipanović, Stipe Renić, Maria Pacheco Cibils.

2 – Plakat izložbe

3 – Svjetlana Lipanović, Ante Milas, Ivana Jovanović Trostmann

4 – Svjetlana Lipanović i Ivana Jovanović Trostmann

5 – Svjetlana Lipanović i plakat izložbe