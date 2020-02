Iseljeničke klape zapjevat će u Makarskoj

Hrvatska matica iseljenika poziva na III.Susret koji će se održati 23. svibnja 2020. u Makarskoj. Dolazak klapa predviđen je za 22. 5. zbog probe. Nastupaju 23. svibnja, a 24. ih očekuje izlet i druženje

Nakon dvije uspješne organizacije Susreta klapa iz hrvatskoga iseljeništva, Hrvatska matica iseljenika poziva na III. Susret koji će se održati 23. svibnja 2020. u Makarskoj.

Slijedom izvanrednog uspjeha koji je postigao I. Susret klapa iz hrvatskoga iseljeništva u domovini i širom svijeta gdje žive Hrvati, pa potom isto tako i drugi, Hrvatska matica iseljenika ponovno želi okupiti hrvatske klape iz cijeloga svijeta. Susret će klapama iz svijeta pružiti mogućnost da se predstave i da tijekom boravka u Hrvatskoj upoznaju njezine ljepote i domaću klapsku pjesmu.

Jedan od važnijih ovogodišnjih programa Hrvatske matice iseljenika bit će upravo treći Susret klapa iz hrvatskoga iseljeništva u domovini 23. svibnja u Makarskoj.

Dolazak klapa predviđen je za 22. 5. zbog probe. Nastupaju 23. svibnja, a 24. ih očekuje izlet i druženje. Detaljan program susreta se još razrađuje.

Hrvatska matica iseljenika osigurava trošak smještaja i dolaska klapa od Zagreba do Makarske, a od domaćina se očekuje organizacija koncerta klapa te izlet u županiji. Klape same osiguravaju dolazak do Zagreba. Sudionici, prijavite se što prije da bi se pravovremeno krenulo u realizaciju programa.

Kontakt: ivana.rora@matis.hr