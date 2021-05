Impresivni rezultati dobrotvorne akcije

Inicijator dobrotvorne akcije u kojoj su prikupljena velika novčana sredstva, fra Zvonko Tolić, izvijestio je javnost o tome gdje su i kako utrošena ta novčana sredstva

Nakon razornih potresa od 29./30. prosinca prošle godine koji su pogodili područje Sisačko-moslavačke županije, najviše Petrinju, Sisak i okolna mjesta i naselja, val dobročinstva širio se i Hrvatskom i svijetom.

Željeli su pomoći i pomagali su, ne samo naši ljudi već i stranci, potaknuti slikama razrušenih domova u sred zime.

Odmah nakon potresa, inicijativom fra Zvonka Tolića, voditelja Hrvatske katoličke misije Berlin, otvoren je račun i pokrenuta akcija prikupljanja novčane pomoći a istovremeno i akcija (organizacija volonterki Marije Knezović i Antonije Grubišić) prikupljanja hrane i potrepština potrebnih ljudima s područja pogođenog potresom.

Inicijator ove dobrotvorne akcije u kojoj su prikupljena velika novčana sredstva, fra Zvonko Tolić je o tome gdje su i kako utrošena ta novčana sredstva te koliko je i gdje upućeno druge vrste pomoći, napisao sljedeće:

“Konačno mogu izvijestiti o prikupljenim te doniranim sredstvima za pogođene potresom u Petrinji i Sisku. Željeli smo znati gdje završi i posljednji novčić, pa je sve ovo skupa možda malo duže i trajalo.

Ukupno smo prikupili 441.561,85 € (PayPal: 315.091,01 €, račun misije: 107.220,84 €, gotovina: 19.250,00 €).

– Utrošili smo, u suradnji s Caritasom Sisak 423.720, 84 €:

a) za smještaj 26 obitelji 401.720,84 € (zbog zaštite osobnih podataka ne možemo objavljivati imena, ali se nadam da svi to razumiju), b) pomoć Osnovnoj školi Mate Lovraka u Petrinji 2.000 € c) pomoć intenzivnom odjelu bolnice Sisak (infusomati) 10.000 € d) obnovu kuće časnih sestara za smještaj studentica u Petrinji 10.000 € (po želji donatora);

– Imali smo 5.380 € transportnih troškova;

– za nužne i hitne potrepštine na terenu izdvojili smo 1550 €;

– Hitna i direktna isplata, jer je takva bila procjena, iznosila je: 11.320 €;

– budući da smo dobili i bolničke krevete, a neke je trebalo reparirati, za reparaturu bolničkih kreveta potrošili smo 1500 €.

Ukupno smo donirali u novcu 443.470,84 €.

Osim ovog novca isporučili smo:

– 10 stambenih kontejnera za smještaj 10 obitelji u vrijednosti od cca. 30.000 €

– u suradnji s Inicijativom branitelja grada Petrinje i BBB oko 1200 obiteljskih paketa vrijednosti cca. 40.000 €,

– šleper bolničkih kreveta, hodalica, bolničkih kolica za odjel pulmologije u Petrinji, starački dom u Glini te Caritas u vrijednosti oko 25.000 €

– bicikla, namještaj, ostale stambene potrepštine.

O krajnjim korisnicima imamo sve dokumentirano i od srca još jednom hvala svim donatorima te na poseban način svim mojim volonterima na čelu s Marijom Knezović i Antonijom Grubišić.

Zanimajući se za način na koji se pomoglo ljudima i za smještaj 26 obitelji dalo 401.720,84 € pitali smo i dobili konkretan odgovor fra Zvonka Tolića kako se taj novac korisno iskoristio, najviše u gradnju drvenih kuća i potreban građevinski materijal što je ljudima bez krova nad glavom i bilo najpotrebnije.

“Najviše novca je utrošeno za gradnju drvenih kuća. Najviše, ali ne samo za to. Ostali, neki su dobili vaučere za građevinski materijal. Tko se sve našao u ovoj akciji kao onaj koji je korisnik ove pomoći? Dakle, uglavnom su to staračke obitelji i obitelji s više djece. Svakako, ako mi prilike budu dopuštale i kad mi budu dopuštale, rado bih posjetio obitelji koje će dobiti, odnosno koje su dobile i dobivaju pomoć. Već je to u fazi realizacije, već je dogovoreno sa svima njima, neki su već praktički dobili smještaj. U svakom slučaju, naravno, te osobe kojima je pomoć poslana i koje su dobile pomoć volio bih posjetiti. S nekima sam i u kontaktu preko mobitela i raznih društvenih mreža”, rekao nam je fra Zvonko Tolić nakon objave o konačnom rezultatu ove impresivne dobrotvorne akcije u kojoj su sudjelovali broji Hrvati ali i dobročinitelji drugih nacionalnosti koji su svi zajedno pokazali kako ljudsko srce nije imuno na tuđu nesreću i kako postoji spremnost pomoći drugome u nevolji.“ (Hrvatski glas Berlin)

