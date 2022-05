Humanitarni koncert zaklade “Prsten”

Humanitarni koncert za Zakladu Prsten pod nazivom Prsten za budućnost održat će se 10. svibnja 2022. u Hrvatskom narodnom kazalištu Ivana pl. Zajca u Rijeci s početkom u 19 sati. Na koncertu nastupaju Željko Bebek, Dražen Žerić Žera, Neno Belan i Fiumensi, Mario Lipovšek Battifiaca, Martina Majerle, Ivan Jelić, Marko Tolja i Goran Grgić.

Pokrovitelj koncerta je predsjednik Vlade Andrej Plenković, supokrovitelj župan Primorsko-goranske županije Zlatko Komadina, organizator Udruga Prsten – Podružnica Primorsko-goranske županije, suorganizator Grad Rijeka, a medijski pokrovitelj Novi list.

Kupnjom ulaznice u iznosu od 250 kuna ili sponzorstvom pomaže se stipendiranje stipendista Zaklade Prsten, a zainteresirani se mogu javiti u Podružnicu Udruge Prsten Primorsko-goranske županije, Janeza Trdine 2, 51000 Rijeka, e-mail: prsten.pgz@gmail.com, mob: 095/9100-944, 091/5611-764, 091-5703-866.

Pozivamo zainteresirane predstavnike medija na praćenje Humanitarnog koncerta za Zakladu Prsten te ljubazno molimo najavu koncerta s letkom u privitku.

Udruga Hrvata BiH Prsten osnovala je početkom 2007. godine Zakladu Prsten sa svrhom stipendiranja studenata Hrvata u BiH i Hrvata iz BiH koji žive u RH. Cilj Zaklade je pomoći i potaknuti obrazovanje, a time dugoročno i zapošljavanje učenika i studenata koji će stečena znanja upotrijebiti za daljnji razvoj prostora na kojem žive – Hrvatske i BiH. Svjesni važnosti obrazovanja u kreiranju društva znanja i otvaranju boljih perspektiva mladima, želimo i ove godine osigurati stipendije onima koji nemaju sredstava za školovanje i olakšati im put do znanja.

U svrhu prikupljanja sredstava za Zakladu Prsten, Udruga je do sada organizirala devet humanitarnih koncerata, i to pod nazivom Prsten za budućnost 2007. i 2008. godine u Koncertnoj dvorani Vatroslav Lisinski u Zagrebu te 2010. i 2018. godine u Slavonskom Brodu i 2019. u Osijeku, kao i humanitarne koncerte pod nazivom Ja ljubim 2014., 2015., 2016. i 2017. godine u Muzeju Mimara. Do sada je Zaklada Prsten dodijelila 400 stipendija studentima za što su članovi i prijatelji Udruge Prsten osigurali oko 3.500.000 kn, čime je omogućeno višegodišnje stipendiranje 137 studenata.