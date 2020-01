HTZ najavila tri nove zračne linije iz Nizozemske i Belgije za Hrvatsku

Riječ je o letovima aviokompanije Easyjet iz Amsterdama za Zadar, odnosno Ryanaira iz Maastrichta za Zadar te aviokompanije TUIfly iz Bruxellesa za Pulu

Hrvatska turistička zajednica predstavlja hrvatsku turističku ponudu na sajmu Vakantiebeurs, koji se od 15. do 19. siječnja održava u nizozemskog gradu Utrechtu.

Riječ je o najvećem turističkom sajmu namijenjenom poslovnoj i širokoj publici na području Beneluxa, a na jubilarnom 50. izdanju sajma ove godine sudjeluje više od 1000 izlagača te se očekuje rekordan broj posjetitelja.

‘Izuzetno nas veseli sve veći interes avioprijevoznika za Hrvatsku čemu svjedoče najave uvođenja tri nove zračne linije iz Nizozemske i Belgije za Hrvatsku u ovoj godini, a riječ je o letovima aviokompanije Easyjet iz Amsterdama za Zadar, odnosno Ryanaira iz Maastrichta za Zadar te aviokompanije TUIfly iz Bruxellesa za Pulu’, izjavio je Ivan Novak, direktor Predstavništva HTZ-a za zemlje Beneluxa.

Dodajmo kako se ove godine po prvi put na štandu HTZ-a održava i prezentacija hrvatskih proizvoda s ciljem obogaćivanja sajamske ponude te bolje prezentacije Hrvatske kao raznovrsne turističke destinacije pa tako posjetitelji sajma imaju priliku kušati vrhunska hrvatska vina i sireve. Uz Hrvatsku turističku zajednicu, svoju ponudu na sajmu predstavlja i 18 suizlagača među kojima su TZ Šibensko-kninske i Zadarske županije, TZ otoka Krka, NP Plitvička jezera, Maistra, Valamar, KUH, Jadranka kampovi, Ilirija- Camping the best of Dalmatia, Cresanka, Solaris, Valalta, Hadria, Aminess Hotels & Campsites (Laguna Novigrad), Natura turist, Maricom, Plava laguna te Plitvice Holiday Resort (Rotokor). (https://www.croexpress.eu/)