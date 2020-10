Hrvatsko učešće u najvećoj smotri knjige na svijetu

Ne postoji pouzdano i kontinuirano hrvatsko predstavljanje na Sajmu knjiga u Frankfurtu iako je bilo raznih pokušaja da se ono uspostavi, raznih rasprava, diskusija i svađa, uzleta i zaleta, padova i ponovnih pokušaja – da bi se na kraju došlo do jednog prilično velikog Ništa u godini 2020.

Ne mogu odbiti Sonju Breljak, kaže Alida Bremer, kad me na svoj ljubazni i simpatični način zamoli da za Hrvatski glas Berlin nešto napišem. Zamorno mi je svake godine nanovo kritizirati premale domete predstavljanja hrvatskog izdavaštva i hrvatske kulture i književnosti u Njemačkoj. Srećom je sama književnost uvijek barem deset koraka ispred njezinog predstavljanja u službenoj organizaciji i srećom uglavnom rijetko tko i očekuje nešto od te organizacije, no to ne znači da ju ne bismo trebali analizirati i zapitati se: U čemu je problem?

Zašto je toliko teško uspostaviti strukturu koja bi bolje odrađivala ovaj posao? Zašto ne postoji pouzdano i kontinuirano hrvatsko predstavljanje na Sajmu knjiga u Frankfurtu iako je bilo raznih pokušaja da se ono uspostavi, raznih rasprava, diskusija i svađa, uzleta i zaleta, padova i ponovnih pokušaja – da bi se na kraju došlo do jednog prilično velikog Ništa u godini 2020.?

Hrvatske institucije zadužene za promidžbu hrvatske kulture u inozemstvu morale bi u svoj rad početi unositi inovativne ideje i pozitivnu energiju, a naročito bi morale poraditi na vlastitoj održivosti i transparentnosti, te prestati svake godine ispočetka izmišljati toplu vodu – a poneku godinu i preskočiti, kao što se to dogodilo s ovom godinom.

Osim toga, ideološki prijepori ne bi smjeli štetiti zajedničkim interesima, te je po meni neprihvatljivo da Frankfurtski sajam u ovom digitalnom izdanju nije mogao biti upotrijeljen za jedno digitalno predstavljanje Rijeke kao Europske prijestolnice kulture, dok je npr. austrijski časopis „Lichtungen“ Rijeci posvetio jedan tematski blok, isto tako njemački časopis „Zibaldone“ ili dok su npr. radio-prilozi njemačkih radio-postaja imali veće priloge o Rijeci – što se sve dalo zgodno i bez većih troškova ugraditi u jedan digitalni prilog. No ova prilika je propuštena.

Bilo bi apsurdno tvrditi da je digitalno druženje bolje od stvarnog i naravno svi smo svjesni činjenice da je nemogućnost direktne komunikacije veliki gubitak. No uzaludno je žaliti se na činjenicu postojanja virusa. Stoga je jedino moguće rješenje, pokušati napraviti najbolje što se od krize može napraviti. Pandemijsko izdanje Frankfurtskog sajma je eksperiment, do sad neviđen i neisproban, a odvažni i poduzetni organizatori iz cijelog svijeta uključili su se u eksperiment u onom trenutku, u kojem je sajamska uprava objavila da prelazi na online-komunikaciju, jer je bilo nemoguće organizirati siguran dolazak i boravak više desetaka tisuća međunarodnih gostiju. Načelo, kojemu su se priklonili Frankfurtski sajam i njegovi gosti, glasilo je: Iz nedostatka napraviti prednost!

Među odvažnima i poduzetnima nije se naime ove godine našlo hrvatsko Ministarstvo kulture i njegov sajamski partner Zajednica nakladnika i knjižara pri Gospodarskoj komori, te tako oni spadaju u one koji su ove godine i više nego uštedjeli. Kao da im je bilo nemoguće snimiti jedan video prilog i poslati ga mrežom u svijet i kao da im uistinu nije jasna važnost prisutnosti na internetu u današnje doba, oni se jednostavno nisu uključili u program. Šale koje kruže po društvenim mrežama o tome kako se funkcionerima nije isplatilo ne sudjelovati, jer onda oni nisu ništa od toga imali za sebe, vode nas k pitanju: Da li uistinu ništa ne znači činjenica da se ove godine moglo i sudjelovati i uštedjeti sredstva iz državnog budžeta?

Na stranicama Frankfurtskog sajma ćete pronaći npr. Ministarstvo kulture Republike Srbije, koje je spremilo jednu sasvim solidnu prezentaciju ili Javnu agenciju za knjigu Republike Slovenije, koja je pripremila virtualni štand u koji posjetitelji mogu ući i mogu čak i komunicirati s osobljem na štandu, te se informirati o svim važnim temama vezanim za slovensku literaturu, no nećete naći ništa slično iz Hrvatske. No Sajam ipak nije prošao bez autora i autorica iz Hrvatske. Među 13 dobitnika Nagrade Europske Unije za književnost našla se i Maša Kolanović iz Zagreba, njezinu izjavu zahvalnosti možete pogledati ovdje: https://www.youtube.com/watch?v=Mvz6KuhlVx4&feature=emb_title

Ana Bilić organizirala je virtualno čitanje iz romana „Mein Name ist Monika“: https://www.youtube.com/watch?v=71c0Z91U5q8

Neumorni Ivica Košak organizirao je video-prezentaciju dva naslova povodom Frankfurtskog sajma, o čemu je pisao za Hrvatski glas Berlin: https://hrvatskiglas-berlin.eu/?p=202331&fbclid=IwAR0g1ZvOaN7OK1lfbUZCPJKxjgjD37LjZgemcW7tLDFgNZ9VVTB_iQRdi-s.

Bez njegovog rada, kulturni život Hrvata u Njemačkoj bio bi puno siromašniji.

Više https://hrvatskiglas-berlin.eu/?p=202449