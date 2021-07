Hrvatski kulturno-jezični kamp u Udvaru

Kamp je okupio tridesetak polaznika, djece od vrtićke do srednjoškolske dobi. U kampu je bilo trideset i troje sudionika, od čega 27 djece. Uz djecu iz Udvara u kampu su sudjelovala i djeca iz Birjana, Mišljena, Salante, Pečuha…

U organizaciji Hrvatske samouprave Udvara i ove godine uspješno je održan Hrvatski kulturno-jezični kamp. Kamp je trajao od 28. lipnja do 3. srpnja i okupio je tridesetak polaznika, djece od vrtićke do srednjoškolske dobi. To je dnevni kamp u kojem su djeca od osam ujutro do četiri sata poslijepodne, tada odlaze svojim kućama. Potpuno je besplatan za sve sudionike, a organizatori osiguravaju pet obroka dnevno, rekla nam je predsjednica Hrvatske samouprave Udvara Marta Barić Rónai.

O djeci u kampu brinu se voditelji kampa, zastupnici Hrvatske samouprave Udvara Ivana Božanović i Petar Balaž, a po ustaljenoj praksi iz prethodnih godina u osmodnevnom kampu, koji se ostvaruje u suradnji Hrvatske samouprave Udvara i bajske Visoke učiteljske škole József Eötvös, i studenti hrvatskog odgajateljskog i učiteljskog smjera. Više njih je upravo iz Udvara (bilo ih je proteklih godina, a ima ih i sada, iz mjesta ili iz obližnjih naselja Baranjske županije. Ove godine to su bili Maja Bozsánovics, Bernadett Bajusz, Szilvia Kvala i Márk Bakonyi. U kampu je bilo trideset i troje sudionika, od čega 27 djece. Uz djecu iz Udvara u kampu su sudjelovala i djeca iz Birjana, Mišljena, Salante, Pečuha…

(Branka Pavić Blažetin / Hrvatski glasnik / MCC)