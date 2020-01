Hrvatski filmovi i projekti na festivalu u Trstu

U raznim sekcijama festivala prikazat će se tri hrvatska naslova. Jedan od njih, kratkometražni film Silve Ćapin, ‘Njemački inat’ će u natjecateljskoj sekciji imati svoju svjetsku premijeru. Osim toga, u sklopu raznih potprograma industrijskog događaja When East Meets West predstavit će se i dva hrvatska projekta

U raznim sekcijama Filmskog festivala u Trstu http://www.triestefilmfestival.it/en/, koji traje od 17. do 23. siječnja, prikazat će se tri hrvatska naslova. Jedan od njih, kratkometražni film Silve Ćapin, ‘Njemački inat’, na talijanskom će festivalu u natjecateljskoj sekciji imati svoju svjetsku premijeru. Osim toga, u sklopu raznih potprograma industrijskog događaja When East Meets West, predstavit će se i dva hrvatska projekta.

Njemački inat producirala je Rea Rajčić (Eclectica), a koproducirala ga je mađarska tvrtka Speak Easy Project. Film je sufinancirao Hrvatskoj audiovizualni centar, a u razvojnoj fazi osvojio je nagradu za najbolji projekt European Short Pitcha Europskog udruženja za potporu mladih filmskih stvaratelja ‘NISI MASA’ 2018. godine. Osim toga, projekt je pobijedio 2017. na javnom pitching-forumu održanom tijekom Radionice pripreme i prezentiranja filmskih projekata za međunarodno tržište, koja se odvijala u okviru tadašnjeg izdanja Festivala mediteranskog filma Split.

Nakon Njemačkog inata, 18. siječnja u ponoć na programu je dugometražni igrani film Predraga Ličine, Posljednji Srbin u Hrvatskoj, kojeg je u domaćim kinima u 2019. pogledalo 28.072, što ga čini četvrtim najgledanijim hrvatskim filmom prošle godine.

U Trstu će se prikazati i dokumentarni film Tusta Andreja Korovljeva u sklopu programa ‘Art & Sound’, posvećenom radovima koji su ‘nešto između filma i suvremenog umjetničkog djela’.

U sklopu festivalske sekcije posvećene animiranim filmovima za djecu, odvija se program ‘Profesor Baltazar i prijatelji’ koji je nastao u suradnji sa Svjetskim festivalom animiranog filma – Animafest Zagreb.

Za vrijeme trajanja festivala u Trstu, odvija se i industrijski program When East Meets West 2020 i to od 19. do 21. siječnja. Za sudjelovanje na koprodukcijskom forumu izabrana su 22 projekta, od 338 prijavljenih iz 55 zemalja svijeta.

Jedan od njih je i projekt dugometražnog igranog filma Zečji nasip redateljice Čejen Černić. Scenarij potpisuje Tomislav Zajec, a producentica je Ankica Jurić Tilić (Kinorama). Razvoj projekta sufinancirali su Hrvatski audiovizualni centar i Kreativna Europa u okviru programa MEDIA Slate Funding.

Osim koprodukcijskog foruma, na When East Meets Westu se prvi put održava i radionica First Cut + u sklopu programa First Cut Lab. Na njoj će se predstaviti još jedan projekt producentice Ankice Jurić Tilić (Kinorama) – Zbornica. Riječ je o dugometražnom igranom prvijencu redateljice i scenaristice Sonje Tarokić. Razvoj projekta podržali su Kreativna Europa – potprogram MEDIA i Hrvatski audiovizualni centar, koji je podržao i proizvodnju.

Film će se također prikazati i na sesiji radionice naziva ‘Work in Progress’, 19. siječnja. Na First Cut + predstavit će se 15 dugometražnih filmova u postprodukciji iz zemalja niskog koprodukcijskog kapaciteta s naglaskom na srednjoj i istočnoj Europi. (HAVC)