Hrvatski film i kooprodukcije na festivalu u Göteborgu

Prikazaat će se i dugometražni igrano-dokumentarni film Dnevnik Diane Budisavljević, redateljice Dane Budisavljević, koji je prošle godine trijumfirao na Puli, a nedavno je nagrađen u Jeruzalemu na Jewish Film Festivalu

Na jednom od najvećih skandinavskih filmskih festivala https://goteborgfilmfestival.se/en/ koji se u švedskom Göteborgu održava od 24. siječnja do 3. veljače, u raznim sekcijama bit će prikazano pet hrvatskih naslova.

U sklopu programa ‘Five Continents’, posvećenom najzanimljivijim naslovima iz cijeloga svijeta, prikazat će se dugometražni igrano-dokumentarni film Dnevnik Diane Budisavljević redateljice Dane Budisavljević. Film, koji je prošle godine trijumfirao na Pulskom filmskom festivalu osvojivši šest nagrada, nedavno je nagrađen u Jeruzalemu na Jewish Film Festivalu, što mu je ujedno bila i 12. nagrada.

U istom programu Međunarodnog filmskog festivala u Göteborgu, prikazuju se i belgijsko-nizozemsko-bugarska koprodukcija Bosonogi car Jessice Woodworth i Peter Brosensa (hrvatski producenti su Boris T. Matić i Lana Matić, Propler Film) te film Sin redateljice Ines Tanović koji je nastao u koprodukciji Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Rumunjske, Slovenije i Crne Gore (hrvatska koproducentica je Zdenka Gold, Spiritus movens).

U programu kojem je u fokusu feminizam prikazuje se manjinska koprodukcija Agina kuća, dugometražni igrani film redateljice i scenaristice Lendite Zeqiraj za čiju je produkciju zadužena kuća n’Art Creative Studio s Kosova, a za koprodukciju kuće iz Francuske, Hrvatske i Albanije (hrvatski koproducent je Woof Films) te To be Two kratkometražni animirani film redatelja Lassea Perssona, odnosno redateljice Lise Tulin nastao u švedsko-hrvatskoj produkciji (hrvatski producent je tvrtka Damm Animation iz Zagreba). (HAVC)