Hrvatski animirani filmovi na festivalu u Annecyju

Četiri hrvatska animirana filma prikazat će se u natjecateljskim programima ovogodišnjeg izdanja festivala u Annecyju, koji će se održati online, od 15. do 20. lipnja. U sklopu natjecateljskog programa dugometražnih filmova prikazuje se Slučajna raskoš prozirnog vodenog rebusa autora Dalibora Barića, a u kratkometražnu konkurenciju već su ranije uvršteni Arka redatelja Natka Stipaničeva te Pustolovine Glorije Scott – Umorstvo u katedrali Matije Pisačića i Tvrtka Rašpolića, dok je film I’m Not Feeling Very Well Sunčane Brkulj u natjecanju studentskog filma. Opširnije https://www.havc.hr/infocentar/novosti/cetiri-hrvatska-naslova-na-medjunarodnom-festivalu-animiranog-filma-u-annecyju