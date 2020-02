Hrvatske igraonice i radionice u Holzemu

Mjesto održavanja je Društveni dom Holzem, 5 route de Garnich, 8277 Holzem. Do ljeta će se održati 15 termina radionica i igraonica koje vodi učiteljica Marija Batinović

Počevši od 25. siječnja 2020. godine u 15 sati, počele su hrvatske igraonice i radionice koje vodi učiteljica Marija Batinović . Više informacija možete naći na poveznici http://hrvatska.lu/djeca/hrvatski-jezik/. Dosad je prijavljeno 20-oro djece u dobi od 3 do 13 godina, a prijave se i dalje primaju posredstvom obrasca http://hrvatska.lu/djeca/hrvatski-jezik/prijava/. Mjesto održavanja je Društveni dom Holzem, 5 route de Garnich, 8277 Holzem. Do ljeta će se održati 15 termina, i to: 8. veljače, 15. veljače, 29. veljače, 7. ožujka, 14. ožujka, 21. ožujka, 28. ožujka, 25. travnja, 9. svibnja, 16. svibnja, 30. svibnja, 13. lipnja, 20. lipnja i 27. lipnja. Pridružite se! (https://hrvatska.lu/)