Hrvati u argentinskom Dock Sudu slave stotu obljetnicu rada

Hrvatsko pripomoćno i kulturno društvo Dock Sud jedna je od najstarijih hrvatskih udruga u Argentini. Ovu veliku obljetnicu proslavili su s dva istaknuta događanja: proslavom stote obljetnice od osnutka u ožujku i svečanim ručkom krajem kolovoza u čast Stjepanu Radiću.

U ožujku ove godine proslavili su stotu obljetnicu svečanošću koja je nastavljena u nedjelju 20. kolovoza prisjećanjem na lik i djelo Stjepana Radića. Za hrvatsku zajednicu u Dock Sudu to je važan datum jer su njihovi preci uglavnom pripadali ovom političkom pokretu. Ne čudi stoga što njegov lik i danas krasi zidove doma. Sudionik ovogodišnje proslave, povjesničar Oliver Zambrano Alemán ističe: – Činilo mi se vrlo dobrom idejom da ga se na ovaj način prisjeća. Pogotovo kad gledate da je na hrvatskom Olimpu on popularizirao koncept republike. Hrvatska je danas republika, a za to je djelom zaslužan i Stjepan Radić!.

Obljetnicu u ožujku svojom je prisutnošću uveličala Veleposlanica Republike Hrvatske u Argentini Duška Paravić dok je na posljednjoj proslavi sudjelovala Opunomoćena ministrica Mirjana Božić. VIŠE

Preuzeto: Glas Hrvatske,hr/Matija Jerković