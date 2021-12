Goranovci nastupili u Berlinu

Gosti iz Hrvatske i berlinski domaćini zajedno su nastupili u dvije crkve, a motto nastupa bio je From Darkness to Light/ Od tame do svjetlosti

Izvanredan nastup u dvije berlinske crkve Akademskog zbora Ivan Goran Kovačić iz Zagreba i Hugo-Distler-Chor Berlin u okviru Zimskog festivala 2021. godine. Naime, gosti iz Hrvatske i berlinski domaćini zajedno su tijekom prošloga vikenda nastupili u dvije crkve, prvi nastup je bio 11. prosinca u Kirche zum guten Hirten (Fridenau) i drugi u “Passionskirche” u Kreuzbergu. Motto nastupa bio je From Darkness to Light/ Od tame do svjetlosti.

Akademski zbor Ivan Goran Kovačić je, uz dirigenta Luku Vukšića i pijanista Ivana Ščepanovića, izveo “Zdrava Devica” (Mato Lešćan), “Svrši stopi moje” (Krsto Odak) i “Svet” iz Hrvatske mise a potom su zajedno s njemačkim zborom izveli i skladbu Edwarda Griega, naslova “Ave Maris Stella” uz dirigenta njemačkog kora, Stefana Schucka.

Hugo-Diestler-Chor je potom izveo skladbe Eduarda Karl Noeslera, Hugo Distlera, Reimar Johne i Felix Mendelson Bertholdy.

Završnica večeri pripala je zajedničkom nastupu dvaju zborova. Pjevalo se “Verleich uns Frieden” (Bartholdy) i “Ave Maria” (Jacobus Gallus) uz ravnanje Luke Vukšića te “Verbum caro factum est” (Hans Leo Haßler) uz ravnanje Stefana Schucka.

Izvrsna glazba, izvrsne izvedbe. Publika je na kraju koncerta oba zbora nagradila dugim pljeskom.

U kratkom razgovoru nakon koncerta, ravnatelj zbora Ivan Goran Kovačić, Luka Vukšić, rekao nam je sljedeće:

– Do ove suradnje je došlo nakon što je uprava Zbora Ivan Goran Kovačić stupila u kontakt s upravom Festivala i došlo je do neke zajedničke ideje da bi bilo lijepo napraviti suradnju s Hugo-Diestler-Chorom iz Berlina koji je također jedan vrlo kvalitetan zbor. S njima smo napravili zajedno ovaj mješoviti program koji inače nije česta pojava u nekom zborskom glazbenom svijetu. Probe su se protezale kroz posljednja dva mjeseca, mi radimo puno koncerata paralelno pa mi je teško reći koliko je trajala priprema. Jako sam zadovoljan koncertima, publika je krasno reagirala, mislim da su i izvođači zadovoljni. Nadamo se da ćemo uspjeti produžiti ovu suradnju, dogovoriti se i s oranizatorima i izvođačima, rekao nam je ravnatelj zagrebačkog zbora, Luka Vukšić.

Akademski zbor Ivan Goran Kovačić najpoznatiji je hrvatski amaterski zbor. Osnovan je 1948. godine. Od 2003. godine zbor pjeva pod vodstvom Luke Vukšića i njegova asistenta Ivana Šćepanovića. Zbor je putovao po Europi i svijetu i sudjelovao na brojnim festivalima.

Hugo-Distler Chor je nazvan prema jednom od najpoznatijih njemačkih skladatelja dvadesetog stoljeća. Pod vodstvom Steffana Schucka Hugo-Distler-Chor ima čvrsto mjesto u berlinskom i europskom zbornom pjevanju. Berlinski senat podupire djelovanje Hugo-Distler-Chor kao jednog od rijetkih neprofesionalnih zborova.

