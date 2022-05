Godišnja konferencija HBZ-a u Ontariju

Konferenciji u Hamiltonu prisustvovalo je 19 delegata i odbornika, koji su zastupali odsjeke: 515 Toronto, 525 Mississauga, 530 St. Thomas, 617 Welland, 644 Hamilton, 961 West Toronto, 954 Hamilton i 975 ESL Toronto te oko 2500 članova

Prošloga vikenda održana je 49. godišnja konferencija Ontarijske federacije odsjeka Hrvatske bratske zajednice. Konferencijiu Hamiltonu prisustvovalo je 19 delegata i odbornika, koji su zastupali odsjeke: 515 Toronto, 525 Mississauga, 530 St. Thomas, 617 Welland, 644 Hamilton, 961 West Toronto, 954 Hamilton i 975 ESL Toronto te oko 2500 članova.

Odbor Federacije podnio je izvješća u minule dvije godine o financijskom poslovanju i aktivnostima. Posebno je istaknut korona virus, koji je narušio mnoge prijašnje planove i onemogućio brojne sastanke članova i odbornika. Međutim, dogovoreno je da se postupno treba vratiti okupljanjima i planovima rada na odsječnoj i federacijskoj razini. Prihvaćen je prijedlog da se otkaže proslava Dana Zajedničara koja se obično održava u srpnju. Bilo bi preuranjeno održati ovu proslavu koja je ustvari najveće slavlje ove organizacije, na koju dolaze mnogi, ne samo iz kanadske provincije Ontario već i SAD-a, iz Michigana, New Yorka, Pennsylvanije i Ohia, zaključeno je na konferenciji.

Međutim, svi su složili da se u mjesecu rujnu održi banket i dodjeli visoko fraternalističko priznanje „Čovjeka godine“ Miji (Mikeu) Lukičeku. On je izuzetan čovjek i jedan od odbornika koji je utemeljio Federaciju daleke 1973. godine, u Holiday Inn hotelu, u Hamiltonu. Otada je Lukiček požrtvovano i odano radio na promociji zajedničarstva, hrvatske kulturne baštine, tradicijskih običaja i tolerancije. To su mnogi prepoznali i odlučili da mu se dodjeli ova časna nagrada.

Sa svojih 12 godina, Lukiček je doputovao u Kanadu i pridružio se svojoj teti i tetku u Nanaimu, u British Columbiji. Danas je nezamislivo kao je to dijete putovalo brodom preko Atlantskog oceana do kanadske morske luke Halifax te vlakom do Pacifika. Po dolasku su ga učlanili u Hrvatsku bratsku zajednicu te je postao vrijedan član odsjeka 268 „Sv. Nikola“. Uvijek ističe kako su njegova prva odsječna privrjeđivanja bila skupljanje praznih pivskih boca na slavljima u parkovima. Međutim, Mijo je otada obavljao mnoge odborničke dužnosti a i danas nastupa u dva kulturno-umjetnička društva kao folkloraš. Čovjek je nepresušne energije i dobrotvor.

Zadaća Federacije je poticati zajedničarske aktivnosti diljem Ontarija i osvježavati korijene hrvatske kulturne baštine, čuvati nacionalno kulturno bogatstvo te ga prenositi na nove naraštaje i kanadske prijatelje. Federacija priređuje mnoga okupljanja i slavlja na kojima nastupaju tamburaški i folklorni ansambli u čijim programima uživaju djeca i odrasli. Čelne osobe Otarijske federacije odsjeka HBZ-a su: Antun Belan predsjednik, Stjepan Vrkljan potpredsjednik, Stjepan Stipančić drugi potpredsjednik, Mary Sajatovich tajnica, Sharon Milaković blagajnica i Angela Mus perovođa.

Tekst i foto: Franjo Bertovic