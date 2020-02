Gavranove drame na francuskome i kineskome

Izdavačka kuća PROZOR EDITION iz Pariza objavila mu je dramu Svaki tvoj rođendan kao knjigu. Prijevod na francuski jezik načinio je Nicolas Raljević. U Hong Kongu je upravo objavljena antologija suvremene istočnoeuropske drame na kineskom jeziku pod nazivom Metamorfoze . Izdavač je CHINA THEATRE PRESS, a antologičarka bugarska teatrologinja Kalina Stefanova koja je u nju uvrstila Gavranovu Lutku

Hrvatski književnik Miro Gavran, čija su djela do sada prevedena na više od četrdeset jezika diljem svijeta, ovih dana bilježi nove inozemne uspjehe u Parizu i Hong Kongu. Izdavačka kuća PROZOR EDITION iz Pariza objavila mu je dramu Svaki tvoj rođendan kao knjigu. Prijevod na francuski jezik načinio je Nicolas Raljević. Riječ je o tekstu koji je u prosincu 2018. premijerno izveden u Hrvatskom narodnom kazalištu u Zagrebu, jesenas je objavljen na češkom i španjolskom, a preveden je još i na engleski i ruski. Za tu dramu Gavran je proljetos dobio Nagradu Marul za najbolji dramski tekst na Festivalu Marulićevi dani u Splitu.

Druga važna vijest za afirmaciju našeg književnika i hrvatske dramske riječi stiže nam iz Hong Konga , gdje je upravo objavljena antologija suvremene istočnoeuropske drame na kineskom jeziku pod nazivom Metamorfoze . Izdavač je CHINA THEATRE PRESS, antologičarka je ugledna bugarska teatrologinja Kalina Stefanova koja već godinama živi u Kini. U antologiju je uvrstila jedanaest europskih dramatičara, a među njima i Miru Gavrana s dramom Lutka za koju je studiozni popratni tekst napisala sveučilišna profesorica Sanja Nikčević. Gavranova Lutka je do sada imala čak devetnaest kazališnih premijera na četiri kontinenta, počev od New Yorka gdje je i praizvedena 2012.godine pa sve do Mumbaija i Sydneyja. U antologiju je uvršteno jedanaest dramatičara, a među njima i Slavomir Mrožek iz Poljske, Hristo Bojčev iz Bugarske, Dušan Kovačević iz Srbije, Oldrich Danek iz Češke, Istvan Orkeny iz Mađarske i Gianina Carbunariu iz Rumunjske.

Povodom ovih inozemnih događaja Miro Gavran je izjavio: “Pariško izdanje knjige Svaki tvoj rođendan nastavak je moje bogate suradnje s prevoditeljima na francuski jezik, naime : do sada sam imao pet kazališnih premijera u Parizu, a u tome prelijepom gradu mi je objavljeno i sedam knjiga. A što se, pak, tiče uvrštavanja moje drame Lutka u antologiju istočno-europskih drama na kineskom jeziku, doživljavam je kao veliko priznanje mome pisanju za kazalište. Na kineskom je do sada objavljen samo moj roman Kako smo lomili noge u Pekingu, a sada se napokon u toj velikoj zemlji predstavljam i kao dramatičar.”

Podsjećamo da je Miri Gavranu ova godina otpočela premijernom izvedbom drame Sladoled u Salzburgu, premijernom izvedbom drame Zaboravi Hollywood u Prištini, te svečanom stotom izvedbom komedije Pivo u Teatru GAVRAN i svečanom stotom izvedbom komedije Traži se novi suprug u Satiričkom kazalištu Kerempuh. (DKH)