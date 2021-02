Dvoje Hrvata pjeva na premijeri u Staatsoper Unter den Linden

U operi “Jenufa” češkog skladatelja Leoša Janáčeka nastupaju sopranistica Evelin Novak i bas bariton David Oštrek

Na velikoj premijeri u Staatsoper Unter den Linden u Berlinu 14. veljače pjeva i dvoje Hrvata, sopranistica Evelin Novak i bas bariton David Oštrek.

Na repertoaru je opera “Jenufa”češkog skladatelja Leoša Janáčeka. Istina, u dvorani neće biti publika već zbor koji sudjeluje u predstavi i radi mjera zaštite, ne može biti na sceni, no sve će ljubitelji glazbe moći pratiti preko TV ekrana – 13,02. u 20:15 – 3SAT kao i preko www.3sat.de i www.staatsoper-berlin.de

te čuti od 20:04 preko RBBkultur i 14.02. u 19:05 na BR-Klassik Radio.

Redatelj je poznati Damiano Michieletto, prvih tjedan dana je radio online s nama jer je bio u karanteni u Italiji. Dirigent Sir Simon Rattle dolazio na probe iz Londona a one su bile zaista pod maskama. Evelin Novak to je prva predstava nakon 1.11., kad je pjevala u “Čarobnoj fruli” s Ivanom Turšićem, tenorom, članom Komische Oper Berlin s kojim je inače, zajedno studirala u Stuttgartu u klasi prof. Dunje Vejzović. U operi “Jenufa”, David Oštrek i Evelin nastupaju pred sam kraj opere, u 3. činu. On je gradonačelnik, a ona njegova kći Karolka. (Hrvatski glas Berlin)