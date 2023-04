Dragan Primorac o tajnama uspjeha

U organizaciji Udruge Hrvata BiH „Prsten“ i Medicinskog fakulteta u Rijeci, prof. dr. sc. Dragan Primorac, hrvatski liječnik, pedijatar, genetičar i forenzičar, održao je motivacijsko i inspirativno predavanje „Ključevi uspjeha“ 6.4.2023. za studente Sveučilišta u Rijeci.

Uz kratak prikaz razvoja svoje karijere kao snagu i inspiraciju svog uspjeha istaknuo je obitelj te mudre mentore i savjetnike kojima je bio okružen. Upozorio je na sebeljublje i manjak vremena koji mogu ugroziti obitelj. Potaknuo je studente na izvrsnost riječima: „Ništa na vašem putu prema izvrsnosti ne može biti kočnica, pa ni iskustvo vaših prethodnika“ uz citat Mahatme Gandhija: „You must be the change you wish to see in the world“.

Naglasio je sportske vrline stečene treniranjem taekwonda koje su mu pomogle u karijeri, a to su disciplina, kontinuitet te držati se načela i principa. Kao inspirativan događaj i prekretnicu, s obzirom da kako kaže dolazi iz sredine u kojoj svi sve znaju, opisao je kada je za svog boravka i rada u SAD-u prisustvovao predavanju Nobelovca Phil Sharpa, koji je skromno i iskreno na jedno pitanje odgovorio da ne zna odgovor.

Kao ključeve uspjeha naveo je skromnost i iskrenost, timski rad, spremnost na rizik, strast i ljubav prema onome što radite, uvijek tražeći dobro u ljudima. Istaknuo je i ključnu ulogu medija u popularizaciji ostvarenog. Predavanje je bilo prožeto korisnim savjetima kao: Ne bojte se – uplašenom čovjeku smeta svaki šum…Ne bojte se budućnosti, budućnost ćete u konačnici kreirati sami…Nikad se nemoj umoriti čineći dobro…Ne budi zavidan – zavist je zatvor duše. Ne bojte se riskirati, neka vam to bude inspiracija.

S vjerom u Hrvatsku iznio je studentima svoj san na kojem radi, a to je bolnica svjetske reputacije personalizirane medicine u Hrvatskoj, Bolnica sv. Katarine i novi iskorak u liječenju osteoartritisa koristeći mikrofragmentirano masno tkivo koje sadrži matične stanice MSC. Za kraj naveo je misao vodilju, citat Eleanor Roosvelt:„ Budućnost pripada onima koji vjeruju u ljepotu svojih snova.“

Tekst i slike: Renata Garbajs / HMI