Donacija Kluba Dubrovnik Inc. iz New Yorka

Realizaciju same donacije Dubrovčana iz NY za Opću bolnicu Dubrovnik i Odjel ortopedije organizirala je podružnica Hrvatske matice iseljenika Dubrovnik

Veliko je srce naših iseljenika, kao što je i posebna njihova ljubav prema domovini i rodnom kraju. Tako je i ovaj put Klub Dubrovnik Inc. iz New Yorka donirao pasivne antidekubitalne madrace za bolesničke krevete. Vrijedna je to donacija Dubrovčana iz NY za Opću bolnicu Dubrovnik i Odjel ortopedije. Realizaciju same donacije organizirala je podružnica Hrvatske matice iseljenika Dubrovnik. Dobre veze i poveznica s iseljenim Dubrovčanima glavna su zadaća i put djelovanja podružnice, njegujući pritom suradnju s Gradom i Dubrovačko-neretvanskom županijom.

-U ime svih djelatnika i pacijenata Opće bolnice Dubrovnik i Odjela za ortopediju, traumatologiju i neurokirurgiju od srca se zahvaljujemo Klubu Dubrovnik Inc. NY na donaciji antidekubitalnih madraca

za bolesničke krevete koja nam je uvelike pomogla da našim pacijentima boravak u bolnici bude što ugodniji, a liječenje što uspješnije. Vaše razumijevanje, podrška i pomoć od iznimne su nam važnosti. Hvala vam što ste prepoznali naše potrebe i pomogli da kroz ovu donaciju uljepšamo bolničku svakodnevicu naših pacijenata – rekao je ravnatelj Opće bolnice Dubrovnik izv.prof.prim.dr.sc. Marijo Bekić.

Šime Šimunović iz Kluba Dubrovnik, New York zahvalan je svima koji su daleko od domovine prepoznali ovaj projekt. Svojim sudjelovanjem pomogli su očuvanju zajedništva i osjećaja za potrebite u rodnom kraju, a kupnjom madraca iznova pokazali veliko srce.

-Kao prvo, hvala Hrvatskoj matici iseljenika, podružnici Dubrovnik kao i ravnatelju bolnice Sveti Vlaho Dubrovnik. Želimo Vam svima sretne i blagoslovljene nadolazeće blagdane, a ni Sveti Vlaho nam nije daleko – poručio je Šimunović. Ovaj mali krug običnih ljudi velikoga srca, ljubav prema Gradu i domovini nose zauvijek i kada zatreba, oni su uvijek tu. Jer jedno je srce hrvatsko! (https://dubrovackidnevnik.net.hr/)