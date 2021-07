Direktorica kalifornijskog CMRS -a Stahuljak postala dopisna članica HAZU

Zagrepčanka Zrinka Stahuljak 1993. je diplomirala engleski i francuski jezik i književnost na Filozofskom fakultetu. Doktorirala je 2000. srednjovjekovnu francusku književnost na Sveučilištu Emory u Atlanti. Od 2001. predavala je na Sveučilištu u Bostonu, a na Kalifornijskom sveučilištu u Los Angelesu predaje od 2005.

U palači Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u ponedjeljak, 5. srpnja održana je svečanost dodjele povelje dopisne članice HAZU prof. dr. sc. Zrinki Stahuljak, istaknutoj romanistici, direktorici Centra za studije srednjeg vijeka i renesanse (CMRS) Kalifornijskog sveučilišta u Los Angelesu (UCLA). Zrinka Stahuljak za dopisnu je članicu HAZU, u Razredu za filološke znanosti, izabrana u studenom 2020., no svečanost dodjele povelja novim članovima nije održana zbog pandemije koronavirusa. Povelju joj je uručio predsjednik HAZU, akademik Velimir Neidhardt.

Zrinka Stahuljak rođena je 1969. u Zagrebu gdje je 1993. diplomirala engleski i francuski jezik i književnost na Filozofskom fakultetu. Doktorirala je 2000. srednjovjekovnu francusku književnost na Sveučilištu Emory u Atlanti. Od 2001. predavala je na Sveučilištu u Bostonu, a na Kalifornijskom sveučilištu u Los Angelesu predaje od 2005. Glavninu svojih istraživanja posvetila je analizi starofrancuskih i drugih srednjovjekovnih književnih i neknjiževnih tekstova, ne samo sa stajališta povijesti književnosti, nego analizirajući i podatke o srednjovjekovnom društvu, njegovu ustroju, normama i funkcioniranju. Bitan dio njenog znanstvenog rada posvećen je i teoriji i povijesti prevođenja.

Osim znanstvenih studija u uglednim filološkim časopisima i zbornicima te niza stručnih radova, objavila je pet knjiga: Bloodless Genealogies of the French Middle Ages. Translatio, Kinship and Metaphor, 2005; Pornographic Archeology: Medicine, Medievalism, and the Invention of the French Nation, 2013. (prevedena i na francuski 2018.); Médiéval contemporain: Pour une littérature connectée, 2020.; Thinking through Chrétien de Troyes, 2011. (u suautorstvu); The Adventures of Gillion de Trazegnies: Chivalry and Romance in the Medieval East, 2015. (u suautorstvu), a njena šesta knjiga, koja je već otiskana, bit će objavljena u rujnu 2021. (Les Fixeurs au Moyen Âge: Histoire et littérature connectées, Éditions du Seuil). Priredila je za izdavanje dva zbornika radova (Minima Memoria: Essays in the Wake of Jean-François Lyotard, 2007.; Violence and The Writing of History of the Medieval Francophone World, 2013.).

Surađivala je i s Muzejom J. Paul Getty u Los Angelesu. U lipnju 2018. kao gostujući profesor održala je ciklus predavanja Les Fixeurs au Moyen Âge na Collège de France. Dobila je više stipendija za znanstveno usavršavanje, a redovito je pozivana kao gostujući profesor na ugledna sveučilišta u Europi i Americi. Sudjelovala je na brojnim drugim projektima u Europi, npr. kao suvoditeljica projekta GLOHUM – Global Humanisms, 300-1600, zajedno s prof. dr. Miljenkom Jurkovićem, unutar Programa znanstvene suradnje s hrvatskim znanstvenicima u dijaspori.

Tekst : Marijan Lipovac