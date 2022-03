Dani hrvatskoga jezika u Budimpešti

U Hrvatskom vrtiću, osnovnoj školi, gimnaziji i učeničkom domu Miroslava Krleže od 21. do 25. ožujka održava se tradicionalna godišnja priredba pod nazivom Dani hrvatskoga jezika

U Hrvatskom vrtiću, osnovnoj školi, gimnaziji i učeničkom domu Miroslava Krleže https://www.hosig.hu/index.php/hr/ od 21. do 25. ožujka održava se tradicionalna godišnja priredba pod nazivom Dani hrvatskoga jezika. Bogati programi uz malo ležernije održane nastavne sate (prva četiri ili tri sata) odlikuju i ovogodišnje Dane i okupljaju kao sudionike programa učenike od 1. do 12. r. uz drage goste. Školska aula je premala, pa se brojni programi odvijaju i po dva puta za uzrast od 1. do 5. r. i od 6. do 12. r.

Branka Pavić Blažetin / Hrvatski glasnik / MCC