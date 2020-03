Bečka izložba kustoskog kolektiva WHW

Na čelo Kunsthalle Wien u lipnju dolazi hrvatski kustoski kolektiv What, How & for Whom (WHW). Kolektiv su osnovale Ivet Ćurlin, Nataša Ilić, Sabina Sabolović i Ana Dević 1999. godine, a otada do danas su organizirale niz izložbi, raznih produkcija i projekata te vodile Galeriju Nova u Zagrebu više od 15 godina

Osmoga ožujka, na Međunarodni dan žena, kustoski kolektiv WHW u otvara svoju prvu izložbu u Kunsthalle Wien “…o kruhu, vinu, autima, sigurnosti i miru” uz nastup umjetnika Tima Etchellsa, Marlene Streeruwitz i Wiener Grippe / KW77 te Hora 29. Novembar.

Izložbeni prostor za suvremenu umjetnost Kunsthalle Wien objavio je sjajne vijesti, da će na čelo institucije u lipnju doći hrvatski kustoski kolektiv What, How & for Whom (WHW). Kolektiv su osnovale Ivet Ćurlin, Nataša Ilić, Sabina Sabolović i Ana Dević 1999. godine, a otada do danas su organizirale niz izložbi, raznih produkcija i projekata te vodile Galeriju Nova u Zagrebu više od 15 godina.

Kunsthalle Wien će voditi Ćurlin, Ilić i Sabolović iako će sve četiri žene i dalje raditi unutar kolektiva, a na čelu Kunstahallea zamijenit će Nicolausa Schafhausena koji je odstupio s pozicije zbog, kako je naveo, oživljavanja nacionalističke politike u Austriji.

Ovo je prvi put da će Kunsthalle Wien voditi kolektiv, a WHW s radom ondje počinje u lipnju.

(https://www.vecernji.hr/ i https://super1.telegram.hr/)