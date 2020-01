Australske Hrvatice pomažu žrtvama požara

Anita i Josipa Batistić, podrijetlom s Korčule, članice su Hrvatskog kluba braće Radić u Sydneyju u kojem su skupile najnužnija sredstva te ih transportirale do mjesta Malua Bay u kojem se također nalazi hrvatska zajednica

Australija je tjednima u plamenu. Požari pustoše kontinent i iza sebe ne ostavljaju ništa osim pustoši i smrti. Deseci ljudi i stotine milijuna životinja poginuli su na spaljenom tlu. Ne zna se kad će kataklizma prestati, a za kraj tjedna se najavljuje novi toplinski val. U takvim uvjetima, stotine tisuća ljudi bježe ili su evakuirani. No, dvije su žene odlučile otići u vatrenu stihiju kako bi pomogle najugroženijima.

Podrijetlom iz Žrnova na Korčuli, Anita i Josipa Batistić članice su Hrvatskog kluba braće Radić u Sydneyju. U toj su zajednici organizirale prikupljanje najnužnijih sredstava i potom sjele u auto i satima vozile kroz mrak i vatru kako bi došle do najpotrebitijih.

“Živim sad u Sydneyju, ali cijelo djetinjstvo i školovanje sam boravila u Malua Bayu. Tamo mi je otac, tamo su mi nećaci, tamo mi je živio brat. Otac je pomogao graditi njihov hrvatski klub. Vrlo sam povezana s tim krajem. U blizini Malue je Batemans Bay, jedno od najpogođenijih područja. Morala sam im pomoći. Ljudima u hrvatskom klubu u Sydneyju sam prije vikenda rekla da idem tamo, u Maluu. Rekla sam im da idem kod oca čim se otvore ceste. ‘Ići ću golemim kombijem s prikolicom, povest ću i prijateljicu Josipu’, tako sam im rekla. Zamolila sam ih da, ako mogu, doniraju bilo što. Od hrane, mlijeka, higijenskih potrepština, vode, pelena, bilo čega. Cijeli vikend su mi dolazili ljudi, nema što nisu donijeli. Sjajni su bili”, rekla je za 24sata Anita Batistić.

Na put su krenule u ponedjeljak ujutro. Na trećini puta, priča Anita, počeo je smrdjeti palež, a sve je bilo spaljeno. U Batemans Bayu uopće nije bilo struje, njen 83-godišnji otac je tjedan dana živio bez nje. Trgovine su u tom mjestu opustjele.

“Nakon četiri i pol sata vožnje, stigle smo do Malua Baya i tamo ostavile sve što imamo. Od WC papira do hrane za bebe. Ljudi su izlazili, plakali i grlili nas. Čak su nam pokušavali dati novac. Prve smo stigle. Nakon nas su počeli dolaziti i ostali. Kako ni tamo nema struje, ljudima su se pogasili mobiteli. Vijest o dolasku se širila od usta do usta, plakali su kad bi čuli da smo im donijeli stvari, da smo im došli pomoći. Više od polovice Malua Baya morat će čekati najmanje tjedan dana na povratak struje jer je stanica iz koje se opskrbljuju potpuno izgorjela. Generatori su im najpotrebniji, svi su ih tražili”, rekla je Anita.

Oba mjesta žive od turizma, a sada su to gradovi duhova. Razmjeri katastrofe su nezamislivi bilo kome tko se ne nalazi na licu mjesta. Dim požara je stigao do Južne Amerike, a na požarištima vlada apokalipsa.

“U mjestu North Rosedale ima jedna ulica u kojoj su sve kuće spaljene. Kad smo prolazile njome, policija ju je zatvorila, a nama nije bilo jasno zašto. Kasnije smo saznale da su kuće u toj ulici bile pune mrtvih. Policija i vojska su stalno kružili tuda. Ljudi su pokušavali spasiti što imaju. Moj otac je izgubio prijatelja koji je poginuo dok je pokušavao zaštititi svoju kuću od vatre. Jedan poznanik je jedva preživio. Proveo je cijelu noć u kući, a onda je u jednom trenutku odustao, namočio prekrivače u vodi, legao na pod i pokrio se njima. Pronašla ga je žena ujutro, spavao je. Nisu samo ljudi stradali, tisuće životinja su uginule. Mi smo vidjele potpuno spaljenog klokana. Ne mogu to uopće opisati”, prepričavale su potresne detalje.

No, nisu Anita i Josipa jedini ljudi dobre volje i humanitarci. Govore o jednom čovjeku koji u Malua Bayu ima ljekarnu. Kažu kako radi u mraku i posuđuje generator na nekoliko sati kako bi održavao lijekove na potrebnoj temperaturi. Ne prima novac i lijekove daje na povjerenje.

Takve male geste značajne su u uvjetima koji prijete postati još i gori. U nedjelju je pala kiša, no ona je tek blago poboljšala uvjete, što nastoje iskoristiti vatrogasci kako bi barem umanjili vatrenu stihiju. Najavljen je i novi toplinski val. Dosad je poginulo 24 ljudi i oko pola milijarde životinja. Trideset posto populacije ionako ugroženih koala nestalo je u vatri. Požari haraju svim australskim državama i teritorijima, a u stihiji koja ne prestaje izgorjelo je više od pet milijuna hektara.