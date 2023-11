8. Susret zborova u organizaciji UHAKUD-a u BiH

Udruga hrvatskih amaterskih kulturno-umjetničkih društava u BiH u suorganizaciji sa KUD-om „Stari hrast 2000“ i župom Presvetoga Trojstva Novi Travnik u nedjelju 12. studenog u Novom Travniku organizirala je 8. Susret zborova na kojem je nastupilo 15 skupina sa područja BiH.

Program je započeo svečanim misnim slavljem u crkvi Uzašašća Gospodinova, a nakon toga u Domu kulture uslijedili su nastupi skupina. Pokrovitelj ovogodišnjeg 8. Susreta zborova bila je g. Lidija Bradara, predsjednica Federacije BiH i g. Stjepan Dujo, načelnik općine Novi Travnik.

Na početku programa sve nazočne prigodnim riječima pozdravio je g. Stjepan Dujo, te zaželio ugodan boravak u Novom Travniku.

Susret zborova otvorio je domaćin Djevojački zbor KUD „Stari hrast 2000“ Novi Travnik sa pjesmo Ružo crvena koju su posvetili nedavno preminuloj članici. Nakon njih na pozornici su nastupile sljedeći zborovi i sastavi: Dječji zbor „Marijini anđeli“, Mostar; Mješoviti zbor Katoličkog školskog centra „Petar Barbarić“, Travnik; Dječji zbor OGŠ „Franjo s. Vilhar“, Livno; Djevojački zbor Glazbene škole Široki Brijeg; HKD Napredak – Podružica Jajce „Nikola Šop“; Zbor Vrelo života, Studenci (Ljubuški); Mješoviti zbor HKD Napredak Kreševo; Zbor Adoro, Tolisa; Mješoviti pjevački zbor „Duman“ HKD Napredak, podružnica Livno; Zbor župe sv. Ilije Proroka Novi Šeher; Zbor „Dobri Pastir“, Mostar; Ženski vokalni ansambl Napredak Bugojno; Klapa Izvor, Studenci (Ljubuški) i Zbor Santos, Mostar.

Prepuna dvorana Doma kulture u Novom Travniku uistinu je uživala u odličnim izvedbama svih skupina, te ih nagrađivala gromoglasnim pljeskom.

Nakon službenog dijela programa s nekoliko prigodnih riječi obratila se predsjednica Federacije BiH Lidija Bradara i poručila: „Dočekali smo i najavljeni osmi Susret zborova u organizaciji Udruge hrvatskih amaterskih kulturno umjetničkih društava u Bosni i Hercegovini, KUD-a Stari hrast te župe Presvetog Trojstva Novi Travnik. Tradicija, njeno čuvanje i prenošenje na mlađe generacije je jako važna a posebno za male narode kakav je hrvatski. No, kada vidimo bogatstvo istog, od kulture, glazbe, folklora, bogatstvo različitosti naših krajeva, postanemo svjesni svoje veličine, povijesti i potrebe da sve to i sačuvamo za generacije koje dolaze. Kulturno-umjetničkih društava je puno, entuzijasta koji vrijedno rade na promociji tradicije svojih mjesta i to je za pohvalu no mišljenja sam kako moramo inzistirati na kvaliteti i autentičnosti. Upravo tu svoje mjesto ima UHAKUD u BiH i projekti koji rade, tisuće mladih ljudi koji okupljaju i prenose znanje od neprocjenjive su vrijednosti.“

Na koncu programa ispred UHAKUD u BiH nekoliko prigodnih riječi uputila je doc. dr. sc. Marina Bazina, tajnik UHAKUD-a u BiH.

UHAKUD u BiH prepoznao je glazbu kao svoju temeljnu vrijednost, stoga i jesmo već osmi put uspješno organizirali ovaj Susret zborova. Raduje me činjenica kako se danas okupio rekordan broj zborova, čak njih 15, iz čitave Bosne i Hercegovine od Orašja do Mostara. Hvala svim pjevačima i njihovim voditeljima koji su danas svojim lijepim pjevanjem učinili da i ovaj 8. Susret zborova bude na visokoj razini. Hvala svima koji su pomogli u realizaciji ovog projekta, domaćinima KUD „Stari hrast 2000“ i župi Presveto Trojstvo, načelniku Stjepanu Duji i predsjednici FBiH Lidiji Bradari“ poručila je dr. sc. Bazina.

Svim sudionicima uručene su prigodne zahvalnice, a voditelji zborova sudjelovali su u radu okruglog stola kojeg su predvodili mr. art. Katja Krolo Šarac i doc. dr. sc. Marina Bazina.

Podsjetimo, prvi susret Zborova održan je 2014. godine u Prozoru, nakon toga u Bugojnu, Gradnićima kod Čitluka, Kreševu, Jajcu, Humcu, prošle godine u župi Gorica/Sovići i ove godine u Novom Travniku.

Ideja i cilj Susreta zborova je podizanje svijesti i kulturna promocija zborskog pjevanja koja na našim prostorima vuče korijene zadnjih stotinjak godina, ali i zbog činjenice kako se u posljednje vrijeme pojavljuje sve veći broj amaterskih zborova koji djeluju unutar župnih zajednica pri Crkvi ili samostalno kao udruge građana. Kako bi se kultura razvijala u pravnom smjeru, potrebni su i savjeti stručnjaka koji uvelike mogu olakšati rad u malim lokalnim sredinama, stoga je susret i smotra zborova odlično mjesto gdje se isti međusobno mogu povezati, upoznati te izmijeniti iskustva u radu, usvojiti nova znanja. Zborovanje nije natjecateljskog karaktera, a nakon svakog susreta organiziran je okrugli stol za voditelje zborova koji od stručnog povjerenstva dobivaju profesionalne upute i mišljenja za daljnji rad, sve u cilju kvalitete i napretka svakog pojedinog zbora.

Temeljni cilj UHAKUD-a u BiH je očuvanje nematerijalne kulturne baštine Hrvata BiH kao segmenta kulturnog identiteta jednog naroda. Za postizanje tog cilja određene su aktivnosti koje u godišnjim planovima za sve sudionike provodi Udruga kroz planske aktivnosti svojih članova, kao stalnih i povremenih tijela. To su programi edukacije, smotri, izložbi, koncerata i drugih manifestacija.

Tekst i foto: UKAHUD BiH