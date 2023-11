51. Tjedan hrvatske knjige u Vancouveru

Jedna od najstarijih kulturnih manifestacija Hrvata u Sjevernoj Americi je Tjedan hrvatske knjige u Vancouveru koja se tradicionalno održava od 1973. godine, a organizira ga Društvo prijatelja Matice hrvatske, koje je osnovano u godinama kada je rad Matica hrvatske bio zabranjen u Hrvatskoj od strane komunističkog režima. Društvo se bavi očuvanjem i promicanjem hrvatskog jezika, kulture i tradicija u zapadnoj Kanadi i Britanskoj Kolumbiji.

Tjedan hrvatske knjige održava se u knjižnici Društva, dvoranama Hrvatskog kulturnog centra i Hrvatske župe Prečistog srca Marijina u Vancouveru. Članovi društva imaju priliku iskazati svoj talent kroz djelovanje književne, glazbene i likovne sekcije. Gosti predavači Tjedna hrvatske knjige su uglavnom istaknuti hrvatski domoljubi, intelektualci i predstavnici književnog i kulturnog života iseljeništva i domovine. Uz predavanja i tribine uglednih gostiju iz Domovine na različite književne, znanstvene i društveno-političke teme stvaraju se snažnije poveznice i doprinosi očuvanju i njegovanju hrvatskog jezika u zapadnoj Kanadi. Također organiziraju se izložbe knjiga i likovnih radova, nastupi zbora i drugih hrvatskih kulturno-umjetničkih društava Vancouvera.

51. Tjedan hrvatske knjige održan je od 10. do 18. studenog 2023. a gošća je bila gospođa Anita Martinac, hrvatska književnica i braniteljica iz Mostara, koja je održala emotivna i snažna predavanja o značajnim temama iz povijesti i kulture sjećanja, te predstavila svoje povijesne romane i poeziju. Prve večeri književnica Martinac govorila je o Povijesnim temama u hrvatskoj književnosti s osvrtom na povijesne romane Medaljon (tema škripari), Posljednji(tema Bleiburg) i Od Franje do Franje (stoljeće hrvatske povijesti s osvrtom na tri rata u 20. stoljeću). Posebno je bilo zanimljivo druge večeri koja je bila posvećena Domovinskom ratu te sudjelovanje žena u Domovinskom ratu s osvrtom na roman Grad bez ptica. Posljednjeg dana predavanja tema je bila Kultura sjećanja i spomen na hrvatske žrtve Drugog svjetskog rata i poraća, s osvrtom na izgradnju popisa žrtava (žrtvoslovi u BiH) i izgradnju spomen područja Groblje mira – Bile. Na završetku svakog predavanja književnica Anita Martinac čitala je zavičajnu, domoljubnu, duhovnu i ljubavnu poeziju, te dojmljivim nastupom razgalila srca gostiju te potakla na čitanje predstavljenih djela.

Također u programu su sudjelovali gosti: gospođa Katarina Pejaković iz Vancouvera koja je predstavila novi roman Kuma, gospođa Suzana Tkalčić iz Los Angelosa, koja se predstavila svojom domoljubnom poezijom i gospodin Zoran Sova iz Las Vegasa, koji se predstavio knjigom za djecu Svijet mašte. Prvu večer programa uveličao je ženski zbor Jele koji predvodi gospođa Jelica Pavlović u pratnji Tvrtka Grubešića, hrvatskog glazbenika iz Vancouvera. Posjetitelji sva tri dana mogli su pogledati i izložbu knjiga.

Moderator svih večeri bio je predsjednik Društva Davor Razlog, koji se na koncu zahvalio gostima na izvrsnom programu, te članovima i upravi Društva u organizaciji, kao i svim posjetiteljima. Istaknuo je značaj suradnje s drugim hrvatskim organizacijama koje su pomogle ovaj važan događaj a to su hrvatska Župa Prečistog srca Marijina, Hrvatska škola, Hrvatski kulturni centar u Vancouveru, Ujedinjeni kanadski Hrvati ogranka Kralj Tomislav, Hrvatski radio i televizija Vancouver, Mediagraphics i Sena Travel a posebno sponzorima Mainland Plumbing and Heating, Oxford Animal Hospital, Metrowest Plumbing and Heating i Državnom uredu za Hrvate izvan Republike Hrvatske uz čiju potporu se i održao 51. Tjedan hrvatske knjige.

Tekst i foto: Anita Martinac