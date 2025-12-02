Čitateljska kultura Z generacije

Uz tiskane knjige, mladi ljudi u domovini i dijaspori sve češće konzumiraju priče na ekranima i to – gledajući filmove, videoigre, društvene mreže ili čitajući e-knjige. Svjedočeći preobrazbi tipa čitanja, logično je stoga da nas u HMI-ju zanimaju knjižnice kao naši najvitalniji centri kulture

Piše: Vesna Kukavica

Međunarodni sajam knjiga 47. Interliber, na kojemu je u Zagrebu ove jeseni od 11. do 16. studenoga svoje novitete predstavilo oko 360 izlagača, potaknuo je u Lijepoj Našoj rekordan interes čitatelja za svijet knjige. Interliber uobičajeno bilježi stotine tisuća posjetitelja, među kojima su bile i pojedine učeničke ekskurzije iz hrvatske dijaspore. Na otvorenju te naše najznačajnije kulturne manifestacije predsjednik Vlade RH Andrej Plenković istaknuo je kako taj zagrebački međunarodni sajam jača hrvatsko nakladništvo, knjigu, čitanje i znanje. Izrazio je radost što se u zajedničkoj misiji snažnije krenulo u promicanje čitanja i medijske pismenosti među mladima. Usredotočujući se na knjižno-nakladnički sektor, premijer je naglasio kako se ulaže više od 10 milijuna eura u sve segmente nakladništva u RH s ciljem promicanja svih profesija vezanih uz književno-umjetničko stvaralaštvo. Nakladnicima se osiguravaju sredstva za potporu izdanjā vrijednih knjiga, oko 2 milijuna eura godišnje, a za oko 80 najkvalitetnijih nakladničkih portfelja koji krajem godine rezultiraju sa 600 kvalitetnih naslova, kao i sve većim brojem zvučnih knjiga koje su uključene u programe potpore. U suradnji s knjižnicama provodi se otkup knjiga koji omogućuje da najvrjednija djelā dođu u knjižnice i tako budu dostupna širokoj čitateljskoj publici. Za to se izdvaja 5,3 milijuna eura i time se financira nabava više od 100 tisuća primjeraka knjiga, te se osiguravaju sredstva narodnim knjižnicama koje vlastitim radom bitno pridonose vidljivosti knjiga i promicanju čitanja. Knjižnice su najvitalniji centri kulture posebno u manjim sredinama – kako u RH, tako i u europskom nam susjedstvu gdje u 12 okolnih zemalja višestoljetno žive pripadnici hrvatske nacionalne manjine. Stoga je Vlada RH odlučila od sljedeće godine u narodnim knjižnicama pokrenuti nacionalni program razvoja čitanja i medijske pismenosti.

Na tom je tragu Hrvatska matica iseljenika u sklopu svoje dionice odlučila knjizi i knjižnicama te medijskoj pismenosti posvetiti svoj jubilarni godišnji stručni skup, 30. Forum hrvatske nacionalne manjine pod naslovom „Knjižnice i društvene mreže hrvatske nacionalne manjine u europskom susjedstvu“ koji će se održati u Zagrebu 5. prosinca 2025. Propitivat će se u krugu stručnjaka nova uloga knjižnica i čitalaštva u očuvanju i promicanju hrvatske kulture i jezika u višejezičnom okružju izvan domovine. Sudionici Foruma su predstavnici hrvatskih manjinskih zajednica, stručnjaci za kulturu i obrazovanje te predstavnici nadležnih institucija Republike Hrvatske, Ministarstva kulture i medija te Središnjega državnog ureda za Hrvate izvan RH, uključujući vodeće ličnosti Nacionalne i sveučilišne knjižnice – koje predstavljaju hrvatske bogate digitalne repozitorije, dostupne jednim klikom miša na zaslonu naših mobilnih uređaja.

Posljednjih godina svjedočimo značajnim promjenama u načinima na koje ljudi – pogotovo učenici i studenti, konzumiraju pisani sadržaj, što se nadasve odražava među naraštajima koji odrastaju u digitalnom okružju. Generacija Z prva je generacija koja odrasta uz pametne telefone, društvene mreže i mobilni internet. Te okolnosti oblikuju njihovu svakodnevnicu, načine usvajanja znanja, stil komunikacije, oblikovanje identiteta, ali i odnos prema knjizi, jeziku i čitanju. Drugim riječima, živimo u vremenu kada se javljaju novi oblici čitateljske kulture koji prate digitalne formate i društvene mreže. Pojave poput BookToka ili pak fan fikcije koja donosi obilje literarnih radova raznih zajednica obožavatelja u kojima mladi kreiraju priče po svojoj želji s likovima iz svoga omiljenoga medijskog sadržaja (filma, serije, knjige ) – upućuju na to da čitanje nije nestalo, nego se transformiralo! Uz tiskane knjige, pripadnici generacije Z sve češće konzumiraju priče i razne udžbeničke tekstove na ekranima i to – gledajući filmove, videoigre, društvene mreže ili čitajući e-knjige. Na koji način se prilagođavaju novim tendencijama manjinske knjižnice koje djeluju pri hrvatskim organizacijama i dvojezičnim školama u okolnim nam zemljama gdje višestoljetno žive našijenci, čut će se tijekom rasprave na 30. Forumu. Novitete u nakladničkoj djelatnosti tih geografskih širina najpouzdanije prate tri tjednika: austrijske Hrvatske novine, mađarski Hrvatski glasnik i vojvođanska Hrvatska riječ. Nakladnici su im Hrvatsko štamparsko društvo iz Željeznog i Beča, Neprofitno poduzeće za izdavačku djelatnost i kulturu Croatica iz Budimpešte te Novinsko-izdavačka ustanova Hrvatska riječ iz Subotice. Ministarstvo kulture i medija RH podupire opremanje svih knjižnica pri lektoratima hrvatskoga jezika i kulture na inozemnim sveučilištima, ne zaboravljajući potporu za čak dvjestotinjak malih priručnih knjižnica pri našim kulturno-umjetničkim društvima u dijaspori poput Hrvatske knjižnice Ljudevita Gaja iz Donje Lastve u Boki kotorskoj, čiji je osnivač HKU Dux Croatorum ili pak izvrsne knjižnice smještene u prostorijama Gradišćansko-hrvatskoga centra u Beču koja nosi ime znamenitoga Franje Rottera.