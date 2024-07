Novih 11 laureata za Hrvatsko-američku kuću slavnih

Steve Rukavina predsjednik je Nacionalne kulturne federacije američkih Hrvata (NFCACF), krovne organizacije hrvatskih udruga u SAD-u koja je nedavno proslavila 30. obljetnicu postojanja. Pod njezinim okriljem osnovana je Hrvatsko-američka sportska kuća slavnih (Croatian American Sports Hall of Fame) u koju će ove godine biti primljeno 11 slavnih Hrvata. U razgovoru za Maticu Rukavina govori o svome hrvatskom naslijeđu.

Tekst: Stella Galović; Foto: Privatna arhiva Stevea Rukavine; Arhiva CAS – HOF

Steve Rukavina je američko-hrvatski aktivist podrijetlom iz Minnesote, jedan je od osnivača zaklade NFCACF 1993., a sada jedanaesti put obnaša dužnost predsjednika organizacije. Pripada drugoj generaciji Hrvata u Americi, a uključen je u brojne hrvatske projekte i inicijative baš kao svojedobno i njegov otac Joseph Thomas Joso Rukavina koji mu je prenio veliku ljubav prema domovini. Bio je član Hrvatske bratske zajednice, suosnivač Nacionalne federacije Amerikanaca hrvatske nacionalnosti, a surađivao je i s Hrvatskim kulturnim društvom MN. Vojsku je služio u američkoj mornarici gdje je nagrađen ordenom za herojstvo u bitci na Iwo Jimi. Odlikovan je nagradama Republike Hrvatske i Bijele kuće za svoj izniman humanitarni rad tijekom Domovinskoga rata.

Njegov sin Steve nastavio je istim stopama u odavanju počasti Hrvatima u Americi i održavanju kontakata s domovinom. Kao suosnivač i predsjednik NFCACF-a trudi se poticati pozitivne promjene za hrvatsko iseljeništvo uz filantropske, kulturne i obrazovne inicijative. Steve nam je ispričao što za njega znači hrvatsko naslijeđe i podrijetlo.

„Odgajan sam da budem ponosan Hrvat. Moj djed Thomas Rukavina bio je iz Perušića u Lici. U SAD je došao 1900. preko Fort McHenryja u Baltimoreu i nastanio se u Chicagu. Moja baka Lucija Bašić stigla je na Ellis Island 1912. Nakon velikog požara u Chicagu 1913., djedov salon je izgorio i on se sa svojom novom ženom preselio u Iron Range u Minnesoti i radio kao rudar u rudnicima željeza.

Moja rodbina u Hrvatskoj su i obitelji Ugarković, Golić i Potnar, a u Hrvatskoj sam u kontaktu s više od tridesetak članova rodbine. S ponosom mogu reći da će 2024. godine ovo biti moje 22. putovanje u Hrvatsku. Imao sam sedamnaest godina na svome prvom putovanju i zaljubio sam se u Hrvatsku i svoje hrvatsko naslijeđe.

Moj otac bio je nevjerojatno aktivan u hrvatskim projektima u Minnesoti”, ispričao je Rukavina.

AKTIVNOST NA DRŽAVNOJ RAZINI

Nacionalna federacija Amerikanaca hrvatske nacionalnosti bila je prvo ime današnjeg NFCACF-a, a započela je s radom 1990. tako što ih je zbog njihova angažmana zapazila američka vlada i određeni dužnosnici, zagovornici interesa Hrvata u Washingtonu. Bili su uključeni u razvoj događaja vezano uz Daytonski mirovni sporazum i Sporazum o Brčkom (BiH).

„Naš rad u Washingtonu i Zagrebu uključuje brojnu komunikaciju i suradnju s veleposlanicima SAD-a u Hrvatskoj, uključujući: Petera Galbraitha, Billa Montgomeryja, Larryja Rossina, Boba Bradktea, Jima Foleya, Julietu Valls Noyes, Boba Kohorsta i sada veleposlanicu Rayes. Surađivali smo s Veleposlanstvom RH u Washingtonu, D.C., odradili smo više od sto događaja i velikih inicijativa tijekom trideset godina. Osobno sam imao čast sudjelovati u dvanaest mandata u Bijeloj kući, u više od stotinu sastanaka State Departmenta i blizu tisuću sastanaka Kongresa tijekom trideset godina. Bernard Luketich i ja čak smo letjeli u Hrvatsku zrakoplovom Air Force II s državnom tajnicom Madeleine Albright”, rekao je Steve Rukavina dodavši kako su vrlo ponosni na to što su bili pokretačka snaga i instrument u suradnji s Hrvatskim kongresnim klubom (CCC) koji djeluje od 2008. godine i koji danas ima 26 članova Kongresa.

HUMANITARNI RAD ZA POMOĆ DJECI I STRADALIMA

„Naša organizacija posebice je ponosna na našu značajnu potporu pedijatrijskom kardiokirurgu, dr. Williamu Novicku, koji je kasnih 1990-ih u jedanaest godina operirao više od 500 hrvatske djece. U Zagrebu ćemo 7. srpnja 2024. biti domaćini događaja ‘Otvorena vrata’ kako bismo mu odali počast za njegov izniman humanitarni angažman. Također, pomogli smo u prikupljanju sredstava za sanaciju potresa u Hrvatskoj i za školu biskupa Franje Komarice u Banjoj Luci“, ispričao je Rukavina i dodao kako je ulazak u članstvo NATO-a bila prekretnica za njihovu organizaciju. Blisko su surađivali 2008. s Bijelom kućom Georgea W. Busha i Senatom SAD-a kako bi pomogli u dobivanju američkog odobrenja za pristupanje Hrvatske u članstvo NATO-a.

NFCACF je ujedno i glavni organizacijski sponzor hrvatske skupine Specijalne olimpijade.

„Vrlo smo ponosni što smo tijekom deset godina prikupili više od 100.000 dolara kako bismo podržali sportske aktivnosti u korist osoba u Hrvatskoj koje imaju intelektualnih teškoća. Sponzorirali smo hrvatsko izaslanstvo od dvadeset članova koje je putovalo u Berlin na Svjetske ljetne igre Specijalne olimpijade u lipnju 2023. Sudjelovat ćemo i na godišnjem turniru u hokeju na parketu (floorball) 29. lipnja u Zagrebu na Policijskoj akademiji.

ZNAČAJ KUĆE SLAVNIH CAS-HOF

„Naš bivši član uprave Vedran Joseph Nazor uvjerio nas je 2019. da je vrijeme da odamo priznanje hrvatskim Amerikancima koji su stekli nacionalno priznanje za svoja postignuća i doprinos u sportu. Toliko je hrvatskih američkih sportskih legendi koje su dosegnule svoj vrhunac kao igrači i treneri. Njihova su postignuća impozantna, a u sklopu CAS-HOF-a odajemo im priznanje za njihova iznimna sportska postignuća. Ovogodišnjih jedanaest laureata iznimno su uspješni. Ceremonija je zakazana za subotu, 26. listopada, u Pittsburghu i očekujemo veliko slavlje cijeloga vikenda”, naglasio je Rukavina te objasnio koncept hrvatskih organizacija u SAD-u.

„NFCACF je nacionalna krovna organizacija, a Hrvatska bratska zajednica i Udruga hrvatskih američkih profesionalaca (ACAP) naše su dvije najvažnije skupne članice. Također, imamo dvanaest drugih hrvatsko-američkih skupina razasutih diljem zemlje”, istaknuo je Rukavina te dodao kako su među ovogodišnjim laureatima uistinu sportaši koji su ostvarili velike sportske rezultate.

11. NOVIH LAUREATA ZA KUĆU SLAVNIH

1.Ralph Cindrich – nogometno-sportski agent, iz Avelle, Pennsylvania, bio je hrvačka i nogometna zvijezda u srednjoj školi. Cindrich je pohađao Sveučilište u Pittsburghu i postao All American prvak u hrvanju (1969.) i nogometu (1971.) te je izabran u nogometnu momčad Sveučilišta u Pittsburghu. Nakon petogodišnje NFL karijere, Cindrich je postao odvjetnik i sportski agent te je potpisao mnoge važne ugovore u povijesti profesionalnog sporta. Predstavljao je Billa Fralica, Ala Toona, Willa Wolforda, Rodneya Hamptona, Garyja Clarka, Erica Greena i Herschela Walkera. Cindrich je također primljen u Talijansko-američku sportsku kuću slavnih.

2. Bill Fralic, iz Penn Hillsa, Pennsylvania, srednjoškolska je zvijezda američkog nogometa. Na Sveučilištu u Pittsburghu proglašen je All American zvijezdom za svoje juniorske i seniorske sezone kao ofenzivni linijski igrač. Fralic je bio izbor prve runde NFL drafta 1985. Uz to je bio All-Pro u NFL-u 1986. i 1987. Na glasu je kao žestoki bloker trčanja. Odabran je 1980-ih u Pennsylvaniji kao „All Century” za nogometnu momčad Penn Hills High School, a njegov dres broj „79” počasno je umirovljen na Sveučilištu u Pittsburghu.

3. Kara Grgas-Wheeler Goucher, trkačica na duge staze, odrasla je u Duluthu u Minnesoti i najslavnija je i najpriznatija sportašica u povijesti Sveučilišta Colorado. Kara je sedam puta bila NCAA All-American (cross country i staza) i osvojila je tri pojedinačna NCAA prvenstva. Ona je također i dvostruka olimpijka i prva Amerikanka koja je ikada osvojila medalju u trčanju na 10.000 metara na Svjetskom prvenstvu. Kara je najprodavanija autorica prema New York Timesu (2023.). „The Longest Race” su memoari koji prikazuju njezin život od povijesti njezine obitelji do vlastitih iskustava kao profesionalne trkačice. Knjiga opisuje brak njezine majke Patty s hrvatskim nogometašem Mirkom Grgasom i njihov život u New Yorku.

4. Tim Grgurich, košarkaš rodom iz četvrti Lawrenceville u Pittsburghu, pohađao je Central Catholic High School. Grgurich je bio razigravač u timovima Sveučilišta u Pittsburghu koji su igrali na turnirima nakon sezone 1963. i 1964. Također, bio je i pomoćni košarkaški trener na Sveučilištu u Pittsburghu dvanaest godina, a zatim glavni trener pet godina s impresivnom postsezonom 1980. Grgurich je bio pomoćni trener u nekoliko NBA momčadi tijekom 36 godina, uključujući produženi boravak u Seattle SuperSonicsima. Tim se smatra jednim od najboljih obrambenih trenera svih vremena u NBA ligi.

5. Jim Laslavic (Football-Sports Broadcasting), iz Etne, Pennsylvania, bio je zvijezda linijskih igrača Penn Statea tri godine i igrao je za Orange i Cotton Bowls. Laslavic je igrao je u NFL-u devet godina (pet s Detroit Lionsima). Jim je nastavio 36-godišnju karijeru televizijskoga sportskog komentatora za podružnice San Diego NBC-a i CBS-a. Jimov filantropski rad iznimno je prepoznat s „Laslavic Rotary Golf Tournament” i raznim drugim dobrotvornim organizacijama u San Diegu i Coronadu u Kaliforniji.

6. John Mayasich, hokejaš na ledu, iz Eveletha, Minnesota, bio je neporažen sa svojom srednjoškolskom hokejaškom ekipom više od četiri godine. Minneapolis Tribune proglasio ga je kao najboljeg od 100 najboljih srednjoškolskih hokejaša u Minnesoti. Mayasich je postao vodeći strijelac u povijesti Minnesota Gopher hokeja sa 144 gola i 154 asistencije u 111 utakmica. Osvojio je srebrnu medalju 1956. s američkim olimpijskim timom u hokeju na ledu i zlatnu medalju 1960. Uvršten je u Kuću slavnih hokeja SAD-a 1976. i u Kuću slavnih Međunarodne hokejaške federacije 1997.

7. Frank Sinkwich igrač je američkog nogometa, rođen u Zagrebu, a odrastao u Youngstownu, Ohio. Frank je igrao na Sveučilištu Georgia. Bio je prestižni pobjednik Heisman Trophyja 1942. godine. S Detroit Lionsima dvaput je osvojio All-Pro počasti i bio je najkorisniji igrač NFL-a 1944. Sinkwich je primljen u Kuću slavnih sveučilišnog nogometa 1954.

8. Frank Solich, igrač američkog nogometa, rođen je u Johnstownu, PA, a odrastao je u Clevelandu, Ohio. Bio je All-State igrač u Holy Name High School i time si osigurao stipendiju za Sveučilište u Nebraski. Solich, poznat kao „Neustrašivi Frankie”, zaradio je počast All-Big Eight kao bek (1965.). Bio je 13 godina trener u srednjoj školi, a 25 godina na Sveučilištu Nebraska. U ulozi glavnog trenera šest godina je imao postotak pobjeda od 0,753 i bio je proglašen trenerom godine 1999. i 2002. Solich je nastavio trenirati na Sveučilištu Ohio i najuspješniji je nogometni trener u Srednjoameričkom kupu. Solich je nedavno izabran za klasu Kuće slavnih nogometnog fakulteta 2024. u koju će biti primljen u prosincu 2024. godine.

9. Paul „King Kong” Tomasovich, igrač softballa, legenda u sportskim krugovima Pittsburgha, bio je posebno poznat po svojim optrčavanjima. Tomasovich je u prosjeku imao više od 100 RBI-ova i više od 40 optrčavanja po sezoni vodeći Pittsburghove spore momčadi do nacionalnih zvijezda i igrajući na sedam nacionalnih prvenstava. Tomasovich je pet puta osvajao sveameričke titule (između 1960. – 1965.), a na nacionalnom natjecanju 1964. „Big Paul” također je osvojio nagradu za najkorisnijeg igrača. Tomasovich je 1992. primljen u Kuću slavnih američkog softballa.

10. Rudy Tomjanovich je košarkaš iz Hamtramcka, Michigan, bio je košarkaška zvijezda na Sveučilištu Michigan te je 1970. izabran za All-American i drži tamošnji rekord za najviše skokova. Rudy je imao vrlo uspješnu NBA karijeru i bio je peterostruki All-Star napadač. Kao trener Tomjanovich je bio dvostruki glavni trener NBA prvaka (1994. – 1995.), a tijekom svog boravka u Houston Rocketsima (1992. – 2003.) trenirao je košarkašku reprezentaciju koja je osvojila zlatnu medalju na Olimpijskim igrama 2000. godine. Rudy je prvi košarkaš Sveučilišta u Michiganu koji je uvršten u Naismithovu košarkašku Kuću slavnih 2020. godine.

11. Ferdinand „Fritzie” Živić je boksač, „Hrvatski komet” iz Pittsburgha. Ušao je u boksački ring s četiri starija brata Živić. Fritzie je bio taj koji je briljirao i 4. listopada 1940. pobijedio je Henryja „Hammering Hanka” Armstronga i osvojio naslov svjetskog prvaka u poluteškoj kategoriji u Madison Square Gardenu. Živić je dobio 159 profesionalnih borbi (81 nokautom) u svojoj izvrsnoj karijeri, uključujući uspješan revanš s „Hammering Hankom” Armstrongom 1941. Fritzie je uvršten u Međunarodnu boksačku kuću slavnih (1992.).

Članovi Odbora za odabir CAS-HOF-a 2024. bili su: Matt Furjanic, Jr., Derek Hohn, Jerome Jurenovich, Jim Kresnik, Ken Krsolovic, Dino Mattessich, Vedran Joseph Nazor, Pete Radovich, Steve Rukavina i Tom Steich.

Svečanost uvođenja u Hrvatsko-američku sportsku Kuću slavnih 2024. održat će se u subotu, 26. listopada 2024., u Pittsburghu.