INTERVJU Peter Pecotić

‘Susret s brojnim Hrvatima na ovom putu izazvao je osjećaj da definitivno nisam sam’

Razgovarala: JELENA BADOVINAC DIMITRIJEVIĆ; Foto: COUNTRYMAN

Prateći korake svoga pokojnog oca, australski Hrvat Peter Pecotić snimio je jedinstven dokumentarac o putovanju sjevernom Australijom na kojem je upoznao umjetnika iz naroda Warumungu čiji je otac također hrvatski useljenik. Njihovo prijateljstvo kao i spoznaja da dijele neraskidivu vezu prema zemlji svojih predaka okosnica su dokumentarnog filma Countryman. U intervjuu za Maticu autor govori o svom podrijetlu i ljubavi prema Hrvatskoj, ali daje i širi aspekt značaja ovog filma te najavljuje njegovu promociju u suorganizaciji Hrvatske matice iseljenika u Zagrebu, Vukovaru, Vinkovcima, Subotici, Pečuhu, Budimpešti, Čapljini i Puli.

Što Vas je potaknulo na snimanje filma Countryman?

—Sve je počelo prije 10 godina u kafiću u Hong Kongu oko potpuno nepovezane priče. U to sam vrijeme živio u Šangaju gdje sam imao agenciju za komunikacije. Kolega moje sestre Adrianne koji je radio za United States Motion Picture Association za Aziju i Pacifik nagovorio me da razmislim o snimanju filmova, kao stranac, za kinesku publiku objasnivši da je Kina drugo najveće svjetsko tržište za filmove i da postoji velika potražnja za sadržajem. Imao sam iskustva u produkciji i činilo se kao zanimljiva prilika. Odabrao sam za redateljski debi snimati dokumentarac jer ne treba velika ekipa, proračun i iznimne vještine potrebne za uspješan rad sa scenarijima i glumcima, a tema je bila život u Kini kroz objektiv Australca koji tamo živi. Dok sam tražio priču, u novinama Shanghai Daily pročitao sam članak o tri jadna sibirska tigra koji su rehabilitirani i ponovno pušteni u ruski Daleki istok u regiji koja graniči sa sjeveroistočnom Kinom. Bio je to dio ekološkog programa za zaštitu ove ugrožene vrste i ponovno naseljavanje ove regije kao njezina prirodnog staništa. Međutim, jedan od triju tigrova ‘prebjegao’ je preko granice u Kinu. Odlučio sam krenuti u potragu za njime i preko teritorija kinesko-ruske granice i na tom putovanju snimiti etnografski dokumentarac istražujući sve kulture i etničke zajednice, uključujući i one autohtone koje žive u tom vrlo zanimljivom i relativno neistraženom dijelu svijeta.

Godinama kasnije, našao sam se zaglavljen u Australiji zbog pandemije COVID-a. Stvar tipična za Australce hrvatskog podrijetla jest da, kako starimo, sve više vremena provodimo u zemlji predaka i uvijek pratimo ljetnu sezonu za dolazak u Hrvatsku. U pandemiji je to bilo nemoguće pa sam kupio kamper i krenuo na surfanje istražujući plaže istočne obale Australije. Planiranje ove ekspedicije podsjetilo me na putovanje dugo 2400 km koje je moj pokojni otac napravio davne 1958. od Sydneya sve do Cairnsa u tropskome sjevernom Queenslandu kako bi posjetio sjekače šećerne trske koji su također bili dalmatinski migranti s otoka Korčule.

Odlučio sam ponoviti to putovanje i napraviti etnografski dokumentarni film vođen idejom – krenuti stopama svoga pokojnog oca, susresti se s potomcima tih migranata, saznati kako žive i koje karakteristike njihova hrvatskog naslijeđa oblikuju njihov australski identitet.

Kako biste definirali radnju filma? Nije to samo potraga za Josipovim ocem, ona je mnogo više od toga i ima šire značenje.

—Kao dokumentarcu bez scenarija, zapletu filma bilo je dopušteno krenuti vlastitim putem. Svi smo mi putnici kroz život. Volim kinesku taoističku izreku – Dobar putnik nije previše fiksiran na odredište. Uglavnom je to bio pristup koji smo imali pri izradi Countrymana. Zaplet je započeo ponavljanjem puta moga pokojnog oca, ali je završio otkrivanjem Josipove priče i priče njegova oca.

Na neki način format je prilično neobičan jer smo Joseph i ja dva supripovjedača jer ja ne mogu ispričati Josephovu priču, a on ne može ispričati moju.

Također smo vrlo različiti Australci, jedan dolazi iz urbanoga obalnog Sydneya, drugi iz udaljene zajednice u unutrašnjosti Sjevernog teritorija, Tennant Creeka. Jedan od nas migrantskog je identiteta, drugi identiteta ‘prvih naroda’, ali kako se priča razvija otkrivamo koliko smo slični u komunikaciji. Većina nas Australaca mješovitog je kulturnog i etničkog naslijeđa i nadamo se da naš dokumentarac prenosi poruku da nas, u našem slučaju, mješovito naslijeđe ne čini ništa manje Australcima i ništa manje Hrvatima. Da u osjećaju pripadnosti i Australiji i Hrvatskoj ima snage, moći i ljepote.

Drugo šire značenje u našem filmu odnosi se na ‘odnos prema zemlji’. On se ne odnosi samo na fizičku zemlju, već i na metafizičku i bezvremenost zemlje. Ovaj koncept je uobičajen u kulturama prvih australskih naroda, ali ga sve više prihvaćaju Australci koji nisu autohtoni.

Osjećam da mi hrvatskog podrijetla, a možda i ljudi drugih naslijeđa, možemo razumjeti taj osjećaj povezanosti s domovinom, da se na zemlji predaka osjećamo kao da vodimo neprekinuti unutarnji razgovor, kao kad posjećujemo grob, mjesto voljene osobe.

Dok smo ‘na zemlji’, razmišljamo o svojoj obitelji, našim precima, svom narodu. To nas može izliječiti, i psihički i fizički. Može nas ojačati i razmišljamo o tome što možemo učiniti u svojim životima kako bismo im odali počast. Nadamo se da Countryman bilježi upravo taj osjećaj povezanosti sa zemljom.

U filmu na svom putu susrećete mnoge Hrvate. Kakve su emocije izazvali ti susreti u Vama?

—Tijekom putovanja nasumično sam susretao ljude hrvatskog podrijetla. Putujući 10.000 km oko Australije, također je bilo dosta vremena samo za vožnju između odredišta. To je rezultiralo mojim emocionalnim putovanjem koje je često izazivalo nostalgiju i ljubav prema mome pokojnom ocu te zahvalnost i poštovanje prema njemu i tim hrabrim generacijama koje su se tako davno iselile iz Hrvatske. Australija tada nije bila toliko multikulturalna i nije se bilo lako integrirati. Patili su i žrtvovali se toliko da bi omogućili život kakav sada uživamo. U susretu s kolegama Australcima hrvatskog podrijetla osjećao sam se ugodno kao da sam kod kuće.

Međusoban osjećaj srodstva i pripadnosti, kao da ste jednako čuvari zajedničkoga proživljenog iskustva i zajedničkog identiteta. Sugovornici su bili sretni što mogu podijeliti svoja razmišljanja i baštinu. Otkrio sam da postoji gotovo trenutno razumijevanje zajedničkih vrijednosti: ljubavi prema obitelji, kulturi, podrijetlu i, naravno, ljubavi prema domovini. To je jedno zajedničko iskustvo odrastanja u hrvatskom kućanstvu i školovanja u Australiji 70-ih, 80-ih ili 90-ih s našim hrvatskim naslijeđem. Mislim da bismo svi mogli napisati nekoliko knjiga o tome. Nema ništa gore nego osjećati se usamljeno ili izopćeno. Susret s brojnim Hrvatima na ovom putu izazvao je osjećaj da definitivno nisam sam. Uz film došao sam do spoznaje da su osjećaji fizičke ili kulturne izmještenosti ili neuklapanja u australsko ili hrvatsko društvo potpuno nestali. Australiju nazivaju sretnom zemljom. Sretni smo što imamo i Australiju i Hrvatsku u našim životima.

Koliko ste često posjećivali Hrvatsku tijekom godina i kako se osjećate kada se vratite u domovinu?

—Moj pokojni otac bio je s Korčule, a majka, koja je sa svojih 90 godina još živa, rođena je na Pelješcu. Imali su vrlo različite migracijske putove: majka je otišla na Novi Zeland kao trogodišnjakinja 1936. i tamo odrasla na farmi mlijeka, a otac je otišao 1956. nakon završenog studija strojarstva u Prag, zatim u Zagreb. Nakon što je mama diplomirala na sveučilištu u Aucklandu otputovala je u London, u “majčinu zemlju” gdje će živjeti i raditi godinu dana. Usput je svratila u Sydney kod nekih rođaka, a na Dalmatinskom balu upoznala je mog oca i ostalo je povijest. Prvi put sam posjetio Hrvatsku kao klinac 1979. i moram reći da je to bilo senzacionalno iskustvo – ta silna ljubav koju sam doživio, pamtim je i danas. Odrastajući u gradu kao što je Sydney koji ima populaciju veću od onoga što je danas Hrvatska, odjednom sam bio uronjen u ljubav i zajednicu maloga dalmatinskog sela.

Nemoguće je doživjeti tako nešto u urbanoj Australiji. Iznenada sam imao tu slobodu trčati od kuće do kuće, nositi ljudima hranu. Na početku sam mislio da su stranci koliko ih je bilo, a onda sam shvatio da su šira obitelj, prijatelji i samo članovi sela zajednica, to je bio osjećaj koji me je zadržao i koji sam želio što je moguće više. Danas dolazim u Hrvatsku jednom ili dva puta godišnje i provodim kvalitetno vrijeme s divnim prijateljima i obitelji. Pri svakom povratku moj duh lebdi. Od trenutka kada dotaknem tlo, osjetim sunce i pomirišem zrak – javlja se trenutni i snažni osjećaj pripadnosti.

Bavite se vrlo zanimljivim poslom koji spaja produkciju i razne druge vrste umjetnosti.

—Na moju profesionalnu karijeru utjecala je i hrvatska baština. Taj ‘wunderlust’, želja za putovanjem, ali ne za osvajanjem, nego za poštovanjem tuđeg suvereniteta. Shvatio sam da se ne želim baviti samo međunarodnim poslovanjem u trgovini proizvodima i uslugama, već i u razmjeni ideja i kulture, poučavati, učiti – i nadam se napredovati. Kao poduzetniku, osnivanje poduzeća u Australiji, velikoj Kini i Singapuru činilo se kao nastavak ove merkantilne tradicije putovanja i trgovine. Okosnica mog posla je strateška komunikacija i brendiranje. Klijenti su mi svi – od IT kompanija do autoindustrije, hrane i pića, modnih i luksuznih marki, pa čak i političkih stranaka. U angažmanu za vlade i kulturne institucije često smo koristili dramske i vizualne umjetnosti, dizajn i produkciju.

Koji biste svoj projekt istaknuli kao najznačajniji?

—Jedan od najznačajnijih projekata bio je angažman Ministarstva vanjskih poslova SAD-a, Nacionalnoga umjetničkog muzeja Kine u Pekingu i Šangajskoga muzeja suvremene umjetnosti (MOCA) kako bi se pomoglo u stvaranju velike kulturne razmjene u vizualnim umjetnostima između naroda Republike Kine i Sjedinjenih Američkih Država. Sudjelovanje u ovako velikom projektu koji omogućava tako velike razmjere kulturne razmjene za promicanje boljeg razumijevanja definitivno je bio vrhunac karijere.

Koliko dobro poznajete aboridžinsku kulturu i je li Joseph donio novi pogled na svoj narod u Vaš život?

—Prije susreta s Josephom moje razumijevanje više od 250 kultura Aboridžina i Torres Strait Islandersa bilo je prilično ograničeno. Dok sam bio mlad, nisu nas puno učili o tome i jedini kontakt s Aboridžinima bio bi na plaži La Perouse (koja se pojavljuje u našem filmu). Stvari su se od tada dosta promijenile, a na nacionalnoj razini, mislim da možemo reći da smo još uvijek u procesu otkrivanja njihova nevjerojatnoga kulturnog bogatstva i znanja koji su s nama cijelo vrijeme. Kad o tome razgovaram s prijateljima u Dalmaciji, kažem – Zamislite da su narodi, kulture, jezici i mudrost starih Ilira još živi i sada s nama? Učenje od Josepha o Warumungu kulturi, ljudima i odnosu prema zemlji duboko je poboljšalo moj osjećaj o tome što znači biti Australac. Naučio me da iako ovdje ne leže generacijski ostaci mojih predaka, da i dalje mogu hodati zajedno s njegovim narodom i osjećati se dijelom ove zemlje kao što se osjećam u Europi.

Planirate li u budućnosti neke nove projekte vezane uz Hrvatsku?

—Joseph i ja planiramo snimiti nastavak Countrymana kada prvi put dođe u Europu. U Hrvatskoj imamo puno prijatelja i članova obitelji koji iščekuju ovaj put. To bi trebalo biti nevjerojatno i emotivno putovanje. Veselim se skorašnjim promocijama filma u suradnji s Hrvatskom maticom iseljenika u svibnju i lipnju u Zagrebu, Vinkovcima, Vukovaru, Subotici, Pečuhu i Budimpešti. Također, film će kasnije biti prikazan i na Hrvatskoj televiziji. Oni koji ga žele pogledati online s hrvatskim prijevodom mogu to učiniti na platformi: https://countryman.vhx.tv/

Imate vrlo zanimljiv hobi – veliki ste ljubitelj surfanja. Kako se osjećate na valovima i surfate li igdje na Jadranu?

—Surfanje je sastavni dio moga svakodnevnog života. To je izniman način za održavanje mentalnog i fizičkog zdravlja uz povezanost s oceanom. Možda je to moj način da nastavim dalmatinsku tradiciju ‘na more’. Dok surfate ne razmišljate o jučer ili sutra, samo ste u sadašnjosti. To donosi veliki osjećaj mira i radosti. Prekrasan dio mog života na plaži Bondi u Sydneyu je u tome što se ujutro možete probuditi, hodati bosi do plaže i vidjeti dupine i kitove.

Ovo je možda jedna stvar koja me koči da provodim više vremena u Hrvatskoj jer, koliko ja znam, Jadran nije pravo mjesto za surfanje. No, možda se jednog dana počnem baviti kajtanjem jer je Pelješki kanal jedno od najboljih svjetskih mjesta za ovaj sport.

Koja su Vaša omiljena hrvatska jela i njeguju li hrvatski iseljenici svoju kuhinju u Australiji?

—Moj rodni grad Sydney ima jedan od najrazličitijih i najsofisticiranijih kulinarskih pejzaža na svijetu, ali moja omiljena hrvatska hrana je ona najjednostavnija: zelje, slana riba, vino i kruh. Definitivno svi australski Hrvati koje sam upoznao duboko njeguju svoju kuhinju u Australiji i blisko je povezuju sa svojim osjećajem kulturnog identiteta.

Iz Vašeg iskustva, što je zajedničko svim Hrvatima u Australiji?

—Citat iz jednog od intervjua u našem filmu – Volimo zemlju iz koje smo, što znači da volimo zemlju u kojoj smo.