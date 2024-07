Završila Ljetna škola „Domovina“

Prijmom u Hrvatskoj matici iseljenika 1. srpnja završila je ovogodišnja turneja Ljetne škole „Domovina“, projekta Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan Republike Hrvatske nastalog u partnerstvu s Udruženjem hrvatsko–američkih stručnjaka (ACAP-om).

Izvor i foto: SDUHIRH

Polaznike Škole pozdravio je dr. sc. Ivan Tepeš, zamjenik ravnatelja Hrvatske matice iseljenika, Don Markušić, predsjednik ACAP-a Zagreb i Croatiana Gregurić, savjetnica s posebnim položajem za pitanja hrvatskog iseljeništva u Središnjem državnom uredu za Hrvate izvan Republike Hrvatske.

Projekt “Domovina“ okuplja mlade hrvatske iseljenike u dobi od 18 do 30 godina koji žele učiti o svojoj hrvatskoj baštini, istražiti ljepote i uzbuđenja Hrvatske, povezati se sa svojim hrvatskim identitetom i vršnjacima u domovini te stvoriti trajne veze i prijateljstva.

Treća generacija Ljetne škole „Domovina“ startala je 18. lipnja 2024. iz Dubrovnika. Polaznici iz Venezuele, Australije, Irske, Perua, Čilea, Argentine, Brazila i Sjedinjenih Američkih Država kroz dva tjedna boravka u Hrvatskoj imati su priliku upoznati domovinu svojih predaka. U Dubrovniku dobrodošlicu im je zaželio gradski vijećnik i ravnatelj Studentskog doma gospodin Marko Potrebica, dok im je u Cavtatu domaćin bio načelnik Božo Lasić.

Polaznici su razgledali mlinicu na Ljutoj, stonske zidine, Lokrum i Pelješki most. Posjetili su Muzej Domovinskog rata na Srđu, a u Omišu prisustvovali predavanju o Poljičkoj republici i slavnoj Mili Gojsalić. Uz prirodne ljepote Kornata, Šolte i Vranskog jezera, uživali su u kulturnim osobitostima Šibenika, Zadra i Splita. Osim slavnog hrvatskog kipara Ivana Meštrovića, bolje su se upoznali s još jednim velikanom ovog podneblja čiji su uspjesi i dostignuća nadišli granice Hrvatske u Memorijalnom centru Nikole Tesle u Gospiću.

U društvu hrvatskih olimpijaca braće Sinković polaznici su srčano bodrili naše Vatrene iz Sinja, a na kninskoj tvrđavi sa zanimanjem su slušali predavanje umirovljenog generala Josipa Lucića o Domovinskom ratu i stvaranju Hrvatske vojske.

U hrvatskom baroknom biseru Varaždinu polaznici su se upoznali sa svim povijesnim osobitostima i suvremenom potencijalu Varaždinske županije, koja je snažno usmjerena podršci mladim hrvatskim talentima kako u domovini tako i u iseljeništvu.

Gostoljubivost širokogrudne Slavonije osjetili su u Virovitici, Iloku, Vukovaru, Đakovu i Vinkovcima. Ljepota Đakovačke katedrale, stoljetna tradicija iločkih vinarija, raskoš dvoraca Pejačević i Eltz u kojima se danas nalaze Muzeji Grada Virovitice i Grada Vukovara, osječka Europska avenija svjedoče o bogatoj hrvatskoj kulturi i povijesti koju su polaznici otkrivali kao dio svoje osobne baštine, koja im, kao pripadnicima hrvatskog naroda pripada, neovisno o tome gdje žive, koja su generacija iseljenika, iz kojeg dijela Hrvatske ili Bosne i Hercegovine potječu.

Međutim, zahvalnost polaznika na žrtvama koje je ovaj dio Hrvatske podnio za samostalnost Hrvatske je svakako okosnica ovog iskustvenog putovanja. Nakon obilaska Memorijalnog centra Domovinskog rata, Ovčare i Vukovarske bolnice, državni tajnik Zvonko Milas i umirovljeni brigadir Branko Borković, zapovjednici obrane Grada Vukovara, polaznicima su održali predavanje na Memorijalnom groblju o obrani Grada Vukovara i njenom značaju za uspjeh u Domovinskom ratu i procesu Mirne reintegracije Hrvatskog Podunavlja.

“Poznata vam je situacija u kojoj se nalazi Ukrajina? Hrvatska se nalazila u identičnoj situaciji, ali nismo imali međunarodnu podršku kakvu ona ima. Imali smo drugačiju međunarodnu podršku – vaše roditelje, bake i djedove, koji su slali humanitarnu pomoć, koji su lobirali i prosvjedovali diljem svijeta ukazujući na velikosrpsku agresiju koju je Hrvatska trpila, imali smo brojne dragovoljce iz hrvatskog iseljeništva koji su s nama dijelili okrutnu stvarnost rata u želji za hrvatskom slobodom. Danas, hvala Bogu, mi, kao samostalna država, članica Europske unije i Sjevernoatlantskog saveza, možemo pomoći Ukrajini jer znamo što prolazi njezin narod i koliko ta pomoć znači. Veliki su to koraci koje smo prehodali u samo 33 godine, to je naš zajednički hrvatski uspjeh, to je vaše nasljeđe”- kazao je brigadir Borković.

Tijekom boravka u Zagrebu održan je susret u Banskim dvorima s predsjednikom Vlade RH Andrejem Plenkovićem kojem su nazočili i ministar vanjskih i europskih poslova Gordan Grlić Radman i predstojnik Ureda predsjednika Vlade Zvonimir Frka-Petešić.

Polaznike je, na kraju putovanja, pozdravila predsjednica saborskog odbora za Hrvate izvan Republike Hrvatske, gospođa Zdravka Bušić te im je zaželjela trajnu dobrodošlicu u zemlju svojih korijena, u kojoj su im vrata uvijek otvorena.