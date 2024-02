„Utjecajne hrvatske žene” i „Buduće liderice” u HMI

Croatian Women’s Network™/Mreža hrvatskih žena i Hrvatska matica iseljenika pozivaju vas na Žensku solidarnost promociju rada i dijela dobitnica nagrade ‘’Utjecajne hrvatske žene’’ povodom Međunarodnog dana žena, koja će se održati 8. ožujka u 14 sati u Hrvatskoj matici iseljenika, Trg Stjepana Radića 3 u Zagrebu.

Predstavit će nam se tri dobitnice ovogodišnje nagrade UTJECAJNE HRVATSKE ŽENE.

Petra Hesinger održati će predavanje ‘’KAKO ISKORISTITI ŽIVOTNE IZAZOVE KAO POLIGON ZA OSOBNI RAST’’, Vesna Kittelson promovirati će svoju knjigu ‘’SYNTHESIS, LOST AND FOUND IN AMERICA: THE ART OF VESNA KITTELSON’’, a Andrea Stanić će nam predstaviti svoju izložbu imena ‘’BOJE ŽENSKE SOLIDARNOSTI’’.

O CWN/MHŽ:

Croatian Women’s Network™ / Mreža hrvatskih žena / Red de Mujeres Croatas platforma je koja pomaže napredovanju i osnaživanju žena. Mreža priznanjima „Utjecajne hrvatske žene” i „Buduće liderice” povezuje ugledne žene hrvatskog podrijetla diljem svijeta kako bi njihova postignuća i uspjesi nadahnuli mlađe naraštaje i pomogli im u ostvarivanju njihova potencijala.

Croatian Women’s Network™/Mreža Hrvatskih Žena ovih dana objavila je 24 dobitnice nagrade Croatian Women of Influence Award/Utjecajne hrvatske žene i dvije dobitnice nagrade Future Leader Award/Buduća liderica, koje će im biti dodijeljene na svečanosti u povodu Međunarodnog dana žena, 8. ožujka, 2024. godine u Zagrebu. Ove godine nagrade Mreža je objavila u Buenos Airesu, u Argentini na prvoj konferenciji Mreže hrvatskih žena Latinske Amerike, CROactivas® koja se održala 28. studenog 2023.

‘’Najiskrenije čestitamo novim dobitnicama i nominiranima i zahvaljujemo svima koji su odvojili vrijeme da nominiraju istaknute žene“, rekla je Caroline Spivak, osnivačica Croatian Women’s Network™/Mreže Hrvatskih Žena i utemeljiteljica nagrada Utjecajne hrvatske žene i Buduće liderice. ‘’Ove smo godine primili rekordan broj nominacija, čak 156 iz 15 zemalja. Prvi put u povijesti dodjele nagrada 15 nominacija pristiglo je od naših prijašnjih dobitnica.

“Rastući globalni interes za naše nagrade i Mrežu potvrđuje da smo na dobrom putu i jača našu misiju umrežavanja i priznavanja postignuća hrvatskih žena u cijelome svijetu,” istaknula je Spivak.

Od 156 nominiranih izabrano je 26 dobitnica iz 11 zemalja: Argentine, Australije, Bolivije, Bosne i Hercegovine, Kanade, Čilea, Hrvatske, Mađarske, Srbije, Ujedinjenog Kraljevstva i Ujedinjenih Američkih Država. Od početne 2016. godine do danas, Mreža je uručila 165 nagrada, a primila 550 nominacija.

Više informacija možete pronaći na mrežnim stranicama www.CroatianWomensNetwork.org i @CWNLeaders.

Preuzeto: CWN/MHŽ