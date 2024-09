U Münchenu održano predavanje o Hrvatskoj nastavi u inozemstvu

U Hrvatskoj katoličkoj župi München na poziv Akademskog kruga tri učiteljice su održale predavanje o organizaciji i izazovima Hrvatske nastave u inozemstvu s fokusom na Bavarsku

U HKŽ München, Schwanthalerstr. 96, tri učiteljice: Martina Jandri, Jelena Ribarić Završki i Iva Levak iz Hrvatske nastave u Bavarskoj, održale su predavanje na poziv Akademskog kruga na čijem je čelu predsjednik Ante Moro, a Krug djeluje pri HKŽ München. Predavanje je održano u utorak, 24. rujna 2024. godine.





Lijepim književnim hrvatskim jezikom, dobro pripremljene, naizmjenično su govorile i dopunjavale jedna drugu, tako da je bilo vrlo zanimljivo slušati ih i saznati preko njih puno toga što se odvija u Hrvatskoj nastavi u inozemstvu.

Najprije smo saznali da se Hrvatska nastava u svijetu održava na petsto nastavnih mjesta u 22 države, i nastavu drže 92 učitelja. Učiteljice su se ograničile na Bavarsku u kojoj djeluje 7 učiteljica na 33 nastavna mjesta. Broj učenika je oko 450, od predškolske dobi (djeca od pete godine života) do dvanaestog razreda.



Hrvatska nastava u inozemstvu – nastava hrvatskoga jezika i kulture namijenjena je djeci i mladima, hrvatskim državljanima koji privremeno ili stalno žive u drugim državama, odnosno djeci i mladima hrvatskog podrijetla kojima je hrvatski obiteljski jezik. Hrvatska nastava istovremeno je otvorena i ostaloj djeci koja žele učiti hrvatski jezik i upoznati hrvatsku kulturu. Ciljevi nastave su jasni: očuvanje identiteta i zajedništvo; razvijanje višejezičnosti, razvijanje interesa za hrvatski jezik i kulturu, njegovanje materinskog jezika, usvajanje osnovnih znanja o povijesti i geografiji Republike Hrvatske.

Glede suradnje Hrvatske nastave saznali smo od učiteljica da su uspostavile suradnju s Hrvatskom katoličkom župom u Münchenu – HKŽ; Lektoratom u Regensburgu – prvi lektorat na njemačkom govornom području (Posjet učenika hrvatske nastave lektoratu hrvatskog jezika u Regensburgu); s Generalnim konzulatom RH; školama iz Hrvatske, Udrugom Hrvatskih studenata u Münchenu; Kazališnim družinama iz Hrvatske; Udrugom roditelja “Prijatelji hrvatske nastave u Bavarskoj” (predsjednica Udruge je Ivana Mamić, a tajnica Vesna Šimić).

Za učenike se oragniziraju različite izvannastavne aktivnosti kao što su:

Prigodne priredbe povodom proslave Svetog Nikole i Majčina dana, druženja, kreativne radionice za učenike, kazališne predstave, kviz znanja, sudjelovanje u domovinskim projektima, međunarodno likovno-literarni natječaj, te školski projekti u časopisu Koordinacije.



Spomena je vrijedno spomenuti, rekle su učiteljice, da je Udruga hrvatskih studenata München organizirala mimohod kako bismo obilježili Dan sjećanja na žrtve Vukovara i Škabrnje. Učenici su recitirali pjesme.



Učiteljice su govorile i o časopisu Lijepa naša koji uključuje radove učenika tijekom cijele školske godine i doživio je 14 izdanja.



Nikolinjske i božićne priredbe održavaju se diljem Bavarske. Sve to izgleda lijepo i hvale vrijedno, jer se naše učiteljice daju u svom pozivu cijelim svojim bićem, ali nisu prešutjele ni probleme na koje nailaze i o kojima su otvoreno govorile, a to su:



Slaba izoženost jezika u obitelji, neredoviti dolasci na nastavu, neodgovarajući kurikulum, ograničenje prostornih i vremenskih uvjeta za provedbu nastave, malen broj sati nastave, udaljenost nastavnih mjesta, prometna povezanost, mandat na 4 godine, učitelj sam traži smještaj, teško pronalaženje učitelja spremnih za rad u inozemstvu, neprimjerenost ili nepostojanje udžbenika, neodgovarajući radni materijali.



Uza sve to bilo je lijepo čuti izjave učenika i njihove dojmove: