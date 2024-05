Završen 6. Festival nematerijalne kulturne baštine, turističkih manifestacija, atrakcija i destinacija „SVI zaJEDNO HRVATSKO NAJ“

Tekst: Kora Dilić, Media&Communication Expert; Foto: V. Čuljak

U nedjelju, 5. svibnja, u Vukovaru je završio 6. Festival nematerijalne kulturne baštine, turističkih manifestacija, atrakcija i destinacija „SVI zaJEDNO HRVATSKO NAJ“. Na tisuće posjetitelja uživalo je tijekom puna tri dana u najrazličitijim kulturnim, turističkim, umjetničkim i zabavnim sadržajima.

Uz predstavljanje i promociju hrvatske kulturne baštine te bogatstva i raznolikosti tradicije svih krajeva Hrvatske, što je glavni cilj ovog jedinstvenog festivala, ovogodišnji je Festival kao okosnicu predstavio i autohtona hrvatska jela, a svi koji su pristigli u Vukovar mogli su upoznati i različite turističke manifestacije koje su gostovale u ovom gradu.

„Šesti Festival ‘SVI zaJEDNO HRVATSKO NAJ’ tijekom protekla tri dana ponovno je programski pokazao zbog čega je tijekom godina postao jedna od glavnih manifestacija u Vukovaru, koja naš grad definira kao mjesto hrvatskog zajedništva. Ovogodišnji je Festival ponudio program u kojem je sudjelovalo više od 600 izvođača iz najrazličitijih dijelova Hrvatske i ponovno smo uspjeli privući na tisuće novih posjetitelja u Vukovar, koji iz godine u godinu bilježi sve veći broj turističkih posjeta“, naglasila je po završetku Festivala Marina Sekulić, direktorica Turističke zajednice Grada Vukovara koja je jedan od glavnih organizatora Festivala.

Program za najmlađe koji je ove godine ponudio Festival bio je posebno zanimljiv, uz gostujući Festival igračaka iz Ivanić Grada, dječje programe i radionice i edukativne izložbe među kojima je mnogima atraktivna bila izložba solarnih automobila koji su već sudjelovali u utrci solarnih automobila SOELA, a koje su izradili učenici hrvatskih srednjih škola. Kao i svake godine, tijekom sva tri dana, svoj su doprinos festivalu kao sudionici dali i Vukovarci i to ponajviše kroz glazbu – posjetitelji su mogli uživati u nastupu poznatog dječjeg zbora Vukovarski golubići, nastupima djece iz vukovarskih dječjih vrtića, a koncertno je briljirala i mlada Vukovarka, pjevačica Mateja Ištuk. Plesni program Vukovar pleše također su predvodili Vukovarci iz plesnog kluba L4 Dance i plesna grupa Mambo iz Vukovara, a predstavili su se i KUD Kolo iz Vukovara i drugi KUD-ovi iz Vukovarsko-srijemske i Osječko-baranjske županije.

U programu Baština.hr koji je i najistaknutiji dio Festivala, ponovno su se u Vukovaru predstavljala brojna kulturno-umjetnička i folklorna društva iz najrazličitijih dijelova Hrvatske, između ostalih Kantalice iz Zadra, KUD Sveti Juraj iz Krasa na otoku Krku, dječja skupina FA Zagreb-Markovac iz Zagreba, KUD Bjelovar iz Bjelovara, KUD Ivan Vitez Trnski iz Nove Rače, KUU Milan Begović iz Vrlike i mnogi drugi. Pažnju posjetitelja su posebno privukle i hrvatske povijesne postrojbe koje su stigle u Vukovar, Bjelovarski graničari-husari 1756 iz Bjelovara, Viteško udruženje Kumpanjija iz Blata na Korčuli i povijesna postrojba Vitezovi Vranski iz Pakoštana.

Tijekom sva tri dana, posjetitelji su mogli kušati domaće hrvatske proizvode u sklopu Eko-etno sajma, a kuhala su se i najrazličitija jela, od slavonskih delicija poput čobanca, do kostajničkih specijaliteta i raznovrsnih starinskih, tradicionalnih jela iz vrbovečkog kraja. Vukovar koji je inače poznat kao pravi mali raj za gurmane, svakako je i omiljena destinacija ljubitelja vrhunske vinske kapljice, a u sklopu Festivala, uz raznovrsne delicije, posjetitelji su mogli kušati i ponajbolja vina hrvatskog Podunavlja.

U Vukovaru su gostovale i neke od najznačajnijih turističkih manifestacija poput gastro manifestacije „Kaj su jeli naši stari“ iz Vrbovca, „Kestenijade“ iz Hrvatske Kostajnice, Festival lončarstva i keramike FLIK iz Petrinje i mnoge druge.

Glazbeni dio Festivala ponovno je u Vukovar doveo jaka imena hrvatske glazbene scene – Jole, Rišpet i Tiho Orlić održali su velike besplatne koncerte koje su pohodili brojni Vukovarci, ali i publika iz cijele Slavonije. U sklopu ovogodišnjeg zabavnog programa, posebno se izdvojio koncertni hommage Željku Sabolu – koncert „Prijatelji stari, gdje ste?“, a pjesme „Djevojka za jedan dan”, „Pusti me da spavam”, „Stare ljubavi”, „Sve se vraća, sve se plaća”, „Samo simpatija”, „Ostala si uvijek ista”, „Zakuni se ljubavi”, „Zagrljeni” i mnoge druge bezvremenske pjesme Željka Sabola, na koncertu „Prijatelji stari, gdje ste?“ izvodili su mladi pjevački talenti.

Kako je Festival ove godine održan na čak pet lokacija, jedna od novih i atraktivnih koncertnih lokacija bila je podno Vukovarskog vodotornja, gdje su u malom amfiteatru održani koncerti koji su uistinu bili posebni – učenici glazbenog odjela osnovne škole Dragutin Tadijanović iz Vukovara priredili su sjajan glazbeno-plesni program, a svoje su koncerte održali i pjevački zbor Cantus ante omnia i Vokalni ansambl L.I.P.E. iz Siska.

„Festival je programski bio bogatiji od prošlogodišnjeg, a kao posebno zanimljiv sadržaj istaknuo bih povijesno-scenski prikaz ‘Bilo Bilogore, Bilo Hrvatske’ u kojem su posjetitelji mogli uživati u perivoju dvorca Eltz i koji je gostovao u Vukovaru u suradnji s ovogodišnjim partnerom Festivala – Turističkom zajednicom Bilogora-Bjelovar“, naglasio je Aleksandar Kovačević, producent i idejni tvorac Festivala. Kovačević je naglasio da je prezadovoljan rezultatima i posjetom ovogodišnjeg Festivala te je najavio da su već u pripremi novi sadržaj za sljedeći, 7. po redu festival „SVI zaJEDNO HRVATSKO NAJ“ koji će se održati u svibnju 2025.

Podsjetimo, Festival nematerijalne kulturne baštine, turističkih manifestacija, atrakcija i destinacija „SVI zaJEDNO HRVATSKO NAJ“ od samih je početaka prepoznat kao TOP manifestacija HTZ-a, priznat i na EU planu od Europske komisije oznakom EFFE za značajne europske kulturne festivale, a dobitnik je i turističke nagrade Simply the Best UHPA-e i časopisa Way to Croatia.