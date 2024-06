Predsjednik Vlade RH Andrej Plenković: “Nikada nisam vidio pozornicu ovako punu i veselu“

Tekst: Jelena Badovinac Dimitrijević; Foto: Krasnodar Peršun

Spektakularna završnica Festivala „Tambure kroz generacije“ Hrvatske bratske zajednice (Croatian Fraternal Union) okupila je na sceni nekoliko naraštaja američkih Hrvata koji su u povijesnoj kombiniranoj izvedbi, svih ansambala koji sudjeluju, zajedno na pozornici, pod ravnanjem Gosta dirigenta HBZ-a 2024. Dereka Hohna izveli pravi glazbeno scenski performans. Njih više stotina, pred oduševljenom publikom, otpjevalo je uz tamburašku pratnju pjesme „Vesela je Croatia“, „Tambure nas spajaju“ i „Naša je majka Hrvatska“. Nikad veći Festival posjetio je i Predsjednik Vlade Republike Hrvatske Andrej Plenković koji je kazao da je danas održao svoje obećanje dano čelnicima Hrvatske bratske zajednice u Pittsburghu prije godinu i pol dana kad je bio u posjeti.

-Impresivna je činjenica da Hrvatska bratska zajednica slavi 130 godina postojanja. Sjedište HBZ-a u Pittsburghu za Hrvate je više od doma zajednice, on predstavlja sliku iseljeništva u Americi gdje su generacije Hrvata provele svoje živote. Današnji potomci tih Hrvata osjećaju svoj identitet i veliku povezanost s Hrvatskom, a sjaj u oku koji pokazuje njihov osjećaj pripadnosti i emociju prema domovini, a koju sam vidio dok sam boravio u Pittsburghu, nagnala me da obećam da ću prilagoditi baš sve svoje obaveze kako bi došao na večerašnji koncert. Čast mi je što sam dio ovako velikog događaja i želim naglasiti da je hrvatska Vlada na čijem sam čelu, snažna potpora Hrvatima u Americi. Iznimno me dirnula slika koju sam vidio kad sam ulazio danas u dvoranu, nikad u životu nisam vidio pozornicu koja je ovako puna i vesela, od onih najmlađih do najstarijih. Skratio sam svoje današnje diplomatske dužnosti u Dubrovniku kako bi danas bio s vama i jako sam sretan zbog toga – kazao je Premijer Andrej Plenković te naglasio kako je značaj postojanja Hrvatske bratske zajednice za Hrvate u SAD-u i Kanadi od iznimno velikog značaja jer samo je jedna tako jaka i dobro organizirana organizacija mogla kroz tolike naraštaje očuvati hrvatski identitet koji je upravo danas bio najbolje vidljiv na sceni u dvorani Vatroslava Lisinskog.

U cjelodnevnom programu drugog dana Festivala ukupno su nastupila 23 folklorna društva koji su dvanaestominutnim predstavljanjem pokazali svoj rad i način na koji čuvaju hrvatsku baštinu. Pjesmom, glazbom i plesom izrazili su na pozornici snažnu emociju zbog dolaska u domovinu, a ovo je prvi put u povijesti da HBZ predstavlja kombinirani tamburaški festival za mlade i odrasle pa se tako na zagrebačkoj pozornici okupilo pripadnika i do četiri naraštaja iste obitelji. Zato je i simboličan i potpuno jasan naziv ovogodišnjeg festivala – „Tambure kroz generacije“.

-Od 1894. godine kad je utemeljena Hrvatska bratska zajednica nosimo hrvatsko ime, širimo glas o našoj postojanosti i identitetu, njegujemo i čuvamo kulturnu baštinu i pučke običaje te ih prenosimo na nove naraštaje u Americi i svijetu. Izgradili smo mnoge hrvatske domove, crkve, centre i parkove gdje se okupljaju naši članovi i naši prijatelji. Tako organizirani širimo i širit ćemo zajedništvo našeg hrvatskog naroda i gradimo mostove suradnje i potpore između iseljeništva i naroda u domovini – kazao je okupljenima Franjo Bertović, izvršni potpredsjednik i član Izvršnog i nacionalnog upravnog odbora HBZ-a.

Na trodnevnom Festivalu nastupilo je više od 900 sudionika, roditelja i djece – odraslih i juniora svih folklornih ansambala, a koji su u Hrvatsku stigli u pratnji i drugih članova zajednice, više od 1500 potomaka Hrvata iz Amerike i Kanade. U Zagreb je doputovalo čak 36 folklornih ansambala kako bi održali ovaj jedinstveni kulturni događaj te ujedno proslavili i 130 godina postojanja HBZ-a, najveće hrvatske iseljeničke organizacije u svijetu.

Ovakva glazbena i plesna prezentacija HBZ-a i njegovog članstva uvelike doprinosi izvrsnim odnosima između Sjedinjenih Američkih Država, Kanade i Republike Hrvatske. Također pokazuje i veliki uspjeh koji je Hrvatska bratska zajednica ostvarila tijekom posljednjih šezdeset i više godina u uspostavljanju kulturne suradnje s domovinom.

Festival se održava u suorganizaciji Hrvatske bratske zajednice i Hrvatske matice iseljenika, a pod pokroviteljstvom predsjednika Republike Hrvatske Zorana Milanovića.

Folklorna društva koja su nastupila drugog dana festivala: American Zagreb Junior Tamburitzans, Seattle Junior Tamburitzans, Ansemble Zajedno, Hoosier strings/Hoosier Hrvati, St. Lawrence Adult Tamburitzans, Croatian Junior Tamburitzans of St. Louis, Milwaukee Croatian Junior Tamburitzans, Queen Helena Junior Tamburitzans, Rankin Jr. Tamburitzans /Happy Hearts jr.Tamburitzans, Panonski Tambura Orchestra, St. Anthonys Junior Tamburitzans, Okolitza Junior Tamburitzans, SLoboda Junior Tamburitzans, Žumberčani, St.George Junior Tamburitzans, Kišobran, Jadran Beaver Valley Junior Tamburitzans, Sv.Juraj Ogulin, Od srca/Veseljaci, Ljeljo, Pajo Kolarić, Zelena polja, Veseli Hrvati.

U nedjelju, 30. lipnja u 10 sati održat će se Tamburaška misa u Župi sv. Ivana XXIII. pape, Ulica Križnog puta, Dubrava, Zagreb. Misno slavlje predvodi Zagrebački nadbiskup mons. Dražen Kutleša.