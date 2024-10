Suncem obasjani interpretacijski centar DUBoak Malinska ugostio je 29. rujna simpozij Mostovi – iseljeništvo i domovina u organizaciji Hrvatske matice iseljenika – Podružnica Rijeka.

Uz zvuke sopila, Mavro i Andrija Dobrinčić iz Vrbničkog kulturnog društva Frankopan otvorili su simpozij tradicionalnom krčkom mantinjadom. Pozdravnim govorima nazočnima i prisutnima online obratili su se načelnik Malinske-Dubašnice, Robert A. Kraljić, voditeljica Hrvatske matice iseljenika – podružnica Rijeka Renata Garbajs, vlč. dr. Anton Bozanić i vlč. Vedran Kirinčić, bivši voditelji Katoličke misije Bl. Ivana Merza Astoria NY te uputili poziv našim iseljenicima i njihovim potomcima za povratkom na Krk. Don Vedran je istaknuo kvalitetu življenja na Krku rečenicom: “Ovo je Amerika!”

Izv. prof. dr. sc. Tomislav Galović i povjesničar John P. Kraljić izložili su svoje vrlo zanimljive znanstvene radove na temu iseljeništva i klubova i aktivnosti naših iseljenika u SAD-u te istaknuli povijesne i aktualne doprinose hrvatskog iseljeništva domovini. John P. Kraljić je ujedno upozorio na nestajanje arhiva o djelovanju hrvatskog iseljeništva s nestajanjem klubova te predložio digitalizaciju iste.

Pozdravnim tekstom obratio se i zamjenik predsjednika Hrvatske bratske zajednice Franjo Bertović istaknuvši kako je HBZ sa svojih 130 godina postojanja bitna organizacija u gradnji mostova zajedništva iseljeništva i domovine te pozvao nazočne posjetiti upravnu zgradu i bogat postav Hrvatskog muzeja Bernard M. Luketić u Pittsburghu.

Rose Maracic predstavila je klub Women’s Club of Unije, Bosilka Radman Women’s Club of Krk, Tonica Tehomilić Dubasnica Social Club, a Peter Mrakovcic Omišalj Club i Club of Otok Krk. Klubovi već dugi niz godina održavaju hrvatski identitet naših iseljenika u New Yorku u okružju katoličke misije, ali uvijek s pogledom na domovinu i potrebama rodnog kraja te svesrdno sudjeluju u dobrotvorne svrhe starome kraju. Osim povijesnih saznali smo i za izazove s kojima se u novije vrijeme susreću, a rješenje nude zajedništvo i suradnja.

Povratnica Milena Debrunner svojim dobrim poslovnim iskustvom obrtom za organizaciju evenata Lola Dream, pozvala je naše iseljenike na povratak te predstavila Udrugu Žene za otok čiji je član i projekte udruge kao npr. Island Business Women kojima je cilj putem radionica, konferencija i edukacija, osnaživanje i umrežavanje žena poduzetnica na otocima te ponudila suradnju našim klubovima u NY-u u vidu uslugu orijentacije o gospodarskim potencijalima Krka budućim povratnicima.

Povratnici Dean Dujmovic i Mario Viscovich izrazili su isto tako zadovoljstvo povratkom. Mario, pjesnik, izumitelj i poduzetnik, zadovoljan obiteljskim obrtom Triglav Studio apartman, a Dean svojim transportnim uslugama SAD-HR Pinki Enterprises Demars International.

Uz predivne umjetničke slike krčkih motiva slikarice i pjesnikinje Jožice Mikičić i zvuke uglazbljenih stihova Volim te maslino, naše iseljenice Anđelke Petričević Čenić, a u online izvedbi Josipa Čenića, započeli smo zadnji dio susreta, promociju kataloga Čežnja za domovinom i osvrnuli se na prošlogodišnji susret u Grižanama. Osim pjesničkih stihova sudionika tog susreta, Marina Hajdinić pokazala nam je svoj uradak, ogromno obiteljsko stablo svoje američko-hrvatske familije, a Jadranka Ajvaz osvrnula se na žene koje su držale kuću dok su muževi šli va Merike. Posebno nas je iznenadio Petar Kopanica iz Krčkog Vala s knjigama Ingrid Žic o Frankopanskim kaštelima te stručcima začinskog bilja otoka Krka.

Simpozij je stručno moderirao Radovan Tadej, autor biografije Josip Marohnić – život i djelo, a za kraj tog ugodnog nedjeljnog popodneva, sudionici su uživali u interpretacijskoj šetnji Malinskom uz stručno vodstvo djelatnika DUB-oaka.

Tekst i foto: HMI Rijeka