Proslava 17. Dana iseljenika Unija uz zanimljiv kulturno-sportski program

Uz zanimljiv kulturno-sportski program od 19.7. -21.7. proslavljen je 17. Dan iseljenika Unija

Tekst: Podružnica HMI Rijeka; Foto: Podružnica HMI Rijeka i Anita Šteter

U proslavi i organizaciji proslave kao i svake godine sudjelovali su naši povratnici i iseljenici od najmlađih (fam Ležaja) do najstarijih uz svesrdnu pomoć lokalnih ljudi i vlasti. Predivan je to primjer sloge i zajedništva.

Od sportskih natjecanja uz vodstvo Svetozara i Goranke Vukelić i Anite Šteter te podršku HMI Rijeka i njezine voditeljice, utrke daskama sup, dječjeg krosa i Unijske alke, pa do posjeta vrlo njegovanoj i hvale vrijednoj etnografskoj zbirci Karniš gdje nam je gđa Branka Karniš pokazala vrlo uščuvane eksponate koje su naši iseljenici iz Amerike slali svojim familijama na Unijama do čišćenja riba za na gradele tu večer uz predsjednika MO Roberta Nikolića i Galerije Torać koju marljivo vodi povratnica Silvana Peroš uz pomoć ostalih iseljenika te je ovom prilikom dovela atraktivnu izložbu Brodarica na otok, predivan je to primjer sloge i zajedništva lokalnih stanovnika, povratnika i iseljenika sa zajedničkim ciljem očuvanja baštine svima nama dragim Unijama, a koji je potrajao do sitnih sati uz glazbeni nastup Jose Butorca.