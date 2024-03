Promocija Hrvatskog katoličkog kalendara u Budimpešti

U Budimpešti, u crkvi Rane sv. Franje, održana je promocija godišnjaka “Hrvatski katolički kalendar 2024”., kojoj je prethodila sveta misa na hrvatskom jeziku. Ovaj svečani događaj, u organizaciji Hrvatske katoličke zajednice u Budimpešti, Hrvatskih samouprava XVI. okruga i Čepela, “Croatice” za kulturnu informativnu i izdavačku djelatnost, okupio je veliki broj Hrvata koji žive u Budimpešti i okolici.

Kalendar je pomovirala glavna urednica Lilla Trubić, a moderatorica događaja bila je Maja Škrlin, urednica Radio Croatice. Svetu je misu služio velečasni Vjenceslav Toth.

– Mi imamo misiju, Isus nas poslao, ne samo svećenike, nego i sve vjernike, da prošire svoju vjeru u Isusa Krista. U pomoć svemu tome je ovaj Katolički kalendar – izjavio nam je velečasni Toth, koji je na misi pročitao i poruku riječkog nadbiskupa Mate Uzinića.

Ovo je treće izdanje katoličkog kalendara na hrvatskom jeziku, a prvi je objavljen 2022. godine. Uz bogat fotografski i kalendarski dio, donosi izvješća o vjerskim priredbama Hrvata u Mađarskoj, propovjedi, opis vjerskog života u školama i narodnih vjerskih običaja te književna djela. Urednica je istaknula da je zahvalna što je njoj pripala čast i ovaj put sastavljanje tog izdanja.

– Na promociji je bilo jako lijepo, srce mi je puno jer dječica su jako lijepo pjevala i u crkvi je bila prekrasna atmosfera i drago mi je da nakon svih regija, sada smo bili i u Budimpešti, jer ovaj kalendar sadrži puno duhovnog štiva iz svih regija gdje žive Hrvati u Mađarskoj, s toga ima i iz peštanske regije. Mislim da je jako važno pokazati knjigu ljudima i da imaju neko nadahnuće – rekla je Trubić.

Svake godine ovaj kalendar ima nešto što se ponavlja, ali i puno novog sadržaja.

– Smatram jako važnim održati koncept i formu kalendara, ali uvijek i dodati nešto novo kako bi probudili zanimanje kod čitatelja. Ove godine novina su pjesnikinje i kantori. Mislila sam odati čast svim onim kantorima koji danas rade unutar Hrvatske zajednice, jer na mnogim mjestima nema više hrvatskih misa, nego samo mađarske, ali kantor je Hrvat, znači mi možemo ipak pjevati crkvene pjesme na hrvatskom jeziku. Jako sam ponosna jer sam 40 kantora okupila od Gradišća do Bačke, znači svih regija. U peštanskoj regiji našao se jedan kantor koji je i svirao na promociji, i kada čujete “Zdravo Djevo” na orguljama, puno je ljepši osjećaj čuti to u crkvi – izjavila je urednica kalendara Lilla Trubić.

Trubić skuplja informacije kroz cijelu godinu.

– Kada se sve to skupi, krajem godine promoviramo skupljeni materijal. Kada ne mogu u svaku regiju osobno poći, tu je telefon, puno telefonskih razgovora, kao i komunikacije preko socijalnih mreža i e-pošte. Moram reći da su ljudi jako otvoreni za suradnju, oni mi daju i puno informacija, ili mi pošalju prijedlog koga drugoga mogu pitati i tako sakupljam puno materijala. Tu su i propovijedi u pitanju, od svećenika, biskupa, kardinala, kad god neko dolazi i iz naših redova u Mađarskoj, ili iz Hrvatske – objasnila je Trubić.

U ovom kalendaru objavljeno je pet razgovora sa svećenicima.

– Jako je važno napraviti razgovore sa svećenicima, jer često ne znamo od kuda dolaze i što oni razmišljaju o nekim stvarima. To su svi oni naši svećenici koji su iz Hrvatskih redova i oni su iz različitih regija: imamo iz Pomurja, sa velečasnim Vilmošom, ima tu iz Podravine, Pečuh, tu je i velečasni Marko Bubalo koji je iz Hrvatske, ali je dugo služio u Pečuhu tijekom domovinskog rata. Ja sam se potrudila ove razgovore uvrstiti u ovaj kalendar i već imam ideje i za slijedeću godinu, jer ne želim nekoga izostaviti i prije svega mislim da je jako važno njih pitati – naglasila je Trubić.

Na promociji su bili i hrvatski veleposlanik dr. sc. Mladen Andrlić, diplomatski savjetnik Bruno Lopandić, predsjednici Hrvatskih samouprava u Budimpešti i regiji, glasnogovornik Hrvata u Mađarskom parlamentu Jozo Solga i ostali.

– To je pitanje opstanka. Promocija je u Franjevačkoj crkvi i kako se sjećamo stoljećima tu su živjeli Hrvati, jedan dio Budima je bila mala Hrvatska i mislim da se treba vratiti do korijena, a korijeni potječu od vjere. To je 2000 godine tradicija i nadam se da će se to nastaviti, jer crkva okuplja obitelj, okuplja naš narod i zaista je važno da se to njeguje i dalje. I kako kažu da i riječ nestane, ali pisana riječ uvijek ostane. Zato je važan ovaj godišnji kalendar da se sjetimo što smo imali od događaja prošle godine, vjerskih kampova itd., da se sjetimo da imamo budućnost – rekao je Solga.

Atmosferu su nadopunili učenici HOŠIG-a, sudionici Državnog hrvatskog vjerskog kampa, zajedno sa profesorom Balintom Horvatom, koji su otpjevali i recitirali nekoliko pjesama. Na kraju je uslijedilo korizmeno druženje.

Preuzeto: Glas Hrvatske HRT / Neda Maretić