Predstavljeno 24. stvaralaštvo Hrvatske iseljeničke lirike iz New Yorka

U organizaciji i pod pokroviteljstvom Američko-hrvatskog kongresa, u Zagrebu u Hrvatskoj matici iseljenika, predstavljeno je dvadeset četverogodišnje stvaralaštvo Hrvatske iseljeničke lirike New York (HIL NY) u nazočnosti predstavnika brojnih hrvatskih institucija i iseljenika koji su za ovu priliku doputovali iz SAD-a, Australije i Europe.

Tekst: Nada Pritisanac Matulich; foto: HIL NY

Udruga je osnovana 2000. godine u New Yorku na Manhattanu, pri Hrvatskoj katoličkoj misiji Astoria, na inicijativu Nade Pupačić. Okuplja hrvatske pjesnike iseljenike s pet kontinenata i vrlo uspješno i kontinuirano djeluje već 24 godine.

U proteklih 24 godine, udruga je putujući na nekoliko kontinenata iznjedrila 22 zbirke pjesama i Monografiju povodom 20. obljetnice stvaralaštva. Recenzenti zbirki bili su ugledni akademici, profesori i znanstvenici, a u oslikavanju naslovnica sudjelovali su brojni umjetnici.

Svečanost je započela pjesmom “Jedna je Hrvatska”, koju su izveli autor pjesme Josip Čenić i Mišo Mijo Bijuklić. Zatim se nazočnima obratio mons. Pintarić prigodnim riječima i blagoslovom. Minutom šutnje odana je počast svim poginulima u stvaranju Republike Hrvatske, kao i preminulim pjesnicima.

U ime Hrvatske matice iseljenika događaju je nazočio zamjenik ravnatelja dr. sc. Ivan Tepeš, a ispred Ministarstva vanjskih i europskih poslova nazočnima su se obratile izaslanica ministra MVEP-a, prof. dr. sc. Vanda Babić Galić, posebna savjetnica Gordana Grlić – Radmana hrvatskog ministra vanjskih i europskih poslova, te Andreja Metelko-Zgombić, državna tajnica MVEP-a. Ispred Ministarstva kulture i medija RH prisutne je pozdravila Mirjana Ana Maria Piskulić, načelnica sektora za međunarodnu kulturnu suradnju i europske poslove.

Ispred Državnog ureda za Hrvate izvan RH, izaslanica glavnog tajnika Zvonka Milasa, načelnica sektora za hrvatsko iseljeništvo Ana Marija Frković i dr. sc. Milan Bošnjak, savjetnik s posebnim položajem za pitanja hrvatske nacionalne manjine Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan RH.

Predsjednik Matice hrvatske, Miro Gavran, hrvatski dramatičar, romanopisac, pripovjedač i pisac za mlade, član suradnik Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, prisutne je pozdravio prigodnim riječima.

Počasni doktor Splitskog sveučilišta, utemeljitelj i ravnatelj Centra hrvatskih studija Sveučilišta Macquarie u Sydneyu, Luka Budak, član strukovne udruge Association for Slavic, East European and Eurasian Studies (ASEEES) u SAD-u, udruge Australian and New Zealand Slavists’ Association (ANZSA) u Australiji i Novom Zelandu, te Association for Croatian Studies (ACS) u SAD-u, izrazio je veliko zadovoljstvo što po treći put na dva kontinenta sudjeluje u predstavljanju sjajne knjige, Monografije HIL NY.

Nada Pritisanac Matulich, civilna predstavnica Republike Hrvatske pri Ujedinjenim narodima u New Yorku, predsjednica Američko-hrvatskog kongresa te članica Upravnog odbora Udruge hrvatskih američkih stručnjaka (Association of Croatian American Professionals), inicijatorica je i voditeljica globalnog projekta „Kravata istaknutih Hrvatica i Hrvata u iseljeništvu“, a uz sve to je i članica Hrvatske iseljeničke lirike NY od 2011. godine, te inicijatorica predstavljanja dvadeset četverogodišnjeg stvaralaštva Hrvatske iseljeničke lirike New York u Zagrebu, zahvalila se svima na velikoj podršci iskazanoj dolaskom na događaj. Također se zahvalila svim članovima HIL NY na dugogodišnjem požrtvovnom radu u očuvanju hrvatskog jezika u iseljeništvu. Posebnu zahvalu uputila je Branki Bezić Filipović, dugogodišnjoj suradnici hrvatskog iseljeništva, koja je za ovu prigodu pripremila elektronski prikaz 24-godišnjeg druženja i stvaralaštva HIL NY. Zahvalila se i sjajnoj voditeljici programa Valentini Badanjak Pintarić.

O samim počecima i osnivanju HIL NY vrlo emotivno se prisjetio jedan od osnivača Hrvatske iseljeničke lirike New York, gospodin Ivan Dobra, pjesnik, Žirjanin rođen u Šibeniku, koji je dio života proveo u iseljeništvu u New Yorku. Član je Društva hrvatskih književnika, Matice hrvatske i Hrvatske akademije Amerike. Ivan Dobra naglasio je da se udruga devetnaest godina samofinancirala putujući iz grada u grad, iz kontinenta na kontinent, te je financirala svojih 19 zbirki pjesama. Na oduševljenje prisutnih, recitirao je jedan od svojih brojnih soneta. Hrvatska književnica i radijska novinarka Ivana Bačić-Serdarević, dugogodišnja suradnica hrvatskog programa Special Broadcasting Servicea iz Sydneya, članica nekoliko hrvatsko-australskih književnih društava, pročitala je uvod u Monografiju tiskanu povodom dvadesete obljetnice, iz kojeg je razvidan put i djelovanje HIL NY kao i kronologija druženja.

Pjesnik, glazbenik i tekstopisac Mijo Mišo Bijuklić i Steve Ravić, australsko-hrvatski redatelj, producent i scenarist, rođen u Australiji, dragovoljac Domovinskog rata, ukazali su na potrebu posvetiti više pažnje kulturnom stvaralaštvu u iseljeništvu. Mijo Mišo Bijuklic pozvao je nazočne na ovogodišnji susret pjesnika iseljenika koji je dogovoren za mjesec kolovoz na otoku Pagu. Don Markušić, predsjednik ACAP-a (Association of Croatian American Professionals) u Zagrebu, australski i britanski odvjetnik, jedini pravnik iz općeg prava koji je primljen u Hrvatsku odvjetničku komoru, istaknuo je svoju pravnu praksu koja obuhvaća sva područja stranih ulaganja, imovinsko, ostavinsko i trgovačko pravo.

Autorsku pjesmu “Iz tuđine” otpjevali su Josip Čenić i Mišo Bijuklić.

Ispred Američko-hrvatskog kongresa, predsjednica Pritisanac Matulich dodijelila je nagradu za životno djelo Nadi Pupačić, inicijatorici i osnivačici te dugogodišnjoj predsjednici Hrvatske iseljeničke lirike New York. Vidno dirnuta velikim odazivom predstavnika ministarstava, Državnih institucija, akademika, Saborskih zastupnika, znanstvenika, sveučilišnih profesora i naj uglednijih predstavnika Domovinske i iseljene Hrvatske , Nada Pupačić je u svom emotivnom obraćanju zahvalila svima koji su na bilo koji način tijekom proteklih gotovo četvrt stoljeća podržali i podržavaju Hrvatsku iseljeničku Liriku New York , te je pozvala sve prisutne na proslavu 25 obljetnice osnutka HIL NY koja će se slijedeće godine održati u SAD-u u New Yorku.

Ispred udruge HIL NY, zahvalnice je podijelio Mijo Bijuklić: Nadi Pupačić i Ivanu Dobri kao osnivačima, Nadi Pritisanac Matulich za dugogodišnju podršku udruzi, te Branki Bezić Filipović za dugogodišnje praćenje i objavljivanje rada HIL NY.