Plenković: Hrvatski jezik dobiva zaslužen status i skrb

Hrvatski je jezik u svojoj ukupnosti jedna od temeljnih sastavnica hrvatskog nacionalnog identiteta i hrvatske kulture. ada svima nama

Hrvatski sabor je 26. siječnja o. g. usvojio Zakon o hrvatskom jeziku, kojim se prvi put u povijesti uređuje pitanje službene i javne uporabe hrvatskog jezika. Tim povodom obratio se predsjednik Vlade Andrej Plenković: “Iznimno sam ponosan na to što je na prijedlog naše Vlade Hrvatski sabor, 26. siječnja 2024., izglasao Zakon o hrvatskom jeziku, i to nešto više od 180 godina nakon povijesnog govora Ivana Kukuljevića Sakcinskog (2. svibnja 1843.), prvog koji je u Saboru održan na hrvatskom jeziku. Ovim zakonom skrb o hrvatskom jeziku prvi put dobiva dobrodošao i nužan institucionalni okvir kojim se hrvatskom jeziku omogućuje nesputan razvoj, na dobrobit hrvatskoga naroda i sveukupne hrvatske kulture. Zahvaljujem Matici hrvatskoj na inicijativi, koju je naša Vlada prepoznala i svesrdno podržala, kao i svima koji su tijekom procesa izrade zakona dali vrijedan doprinos. Zakon o hrvatskom jeziku važan je korak u isticanju vrijednosti i očuvanju bogatstva hrvatskog jezika u njegovoj punini i raznovrsnosti, bilo da je riječ o hrvatskom standardnom jeziku ili o hrvatskim narječjima (čakavsko, kajkavsko i štokavsko). Hrvatski je jezik u svojoj ukupnosti jedna od temeljnih sastavnica hrvatskog nacionalnog identiteta i hrvatske kulture. On je nematerijalno kulturno dobro i dragocjeno naslijeđe koje pripada svima nama. Stoga se o njemu hrvatska država dužna skrbiti onako kako to rade najbolje uređene države koje drže do svoje kulture, kao i one koje žele osigurati da im se jezik razvija ukorak s potrebama suvremenoga društva, sustavno i u okvirima struke.

U tu se svrhu Zakonom osigurava sustavna i stručna skrb o hrvatskom jeziku te utvrđuju osnovna pravila o službenoj i javnoj uporabi hrvatskoga jezika. To se primjerice odnosi na komunikaciju koja je namijenjena javnosti ili širokoj publici kao i na obavješćivanje javnosti i potrošača o proizvodima i uslugama na tržištu u Hrvatskoj. To je važno i s obzirom na to da je hrvatski jezik danas jedan od 24 službena jezika u Europskoj uniji i da je danas Hrvatska u potpunosti integrirana u europsko jedinstveno tržište. K tome se danas na hrvatskom jeziku možemo obratiti svim europskim institucijama i na hrvatskom dobivati odgovor.

Izvor: Hina