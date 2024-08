Održan 39. tradicionalni Dan iseljenika na Susku

Zadnju nedjelju u srpnju, svake godine tradicionalno se okupi velik broj iseljenika otoka Suska i njihovih potomaka na svom voljenom Susku kako bi zajedno s lokalnim stanovnicima imali svoju kako je zovu “Feštu”.

Tekst i foto: HMI podružnica Rijeka

I ove godine u nedjelju 28.7. Susak su krasile boje njihove nošnje, a dan je započeo svetom misom koju je predvodio krčki biskup Ivica Petanjak koji je u svojoj propovijedi pozvao na povratak iz SAD-a. Do crkve vode brojne stepenice, ali misa je posebno lijepa na Susku! Poseban je to doživljaj čuti kako se ore naše hrvatske pjesme!! Nakon mise Hrvatska kovnica novca predstavila je numizmatičku kovanicu s motivima Suska te su slijedile vesele sportske igre za djecu i odrasle u organizaciji Hrvatske matice iseljenika podružnice Rijeka i Udruge Salbun. Ove godine u organizaciji igara uz voditeljicu HMI podružnica Rijeka, pomogao nam je i Leo iz ‘Survivora’!! Pobjednici i gubitnici, i veliki i mali su se oduševljeno slikali s Leom. Nakon dodjele nagrada, uslijedio je nastup folklorne skupine sa suščanskim nošnjama te banda uživo uz gastronomsku ponudu. Nevera nam nije pokvarila dan, stigla je navečer, tako da je to bio još jedan Dan iseljenika za pamćenje.

Hvala na suradnji TZ i grad Mali Lošinj, udruzi Helping hands of Susak, MO Susak i udruzi Salbun.

Vidimo se dogodine!