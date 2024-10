Održan 2. susret hrvatske nacionalne manjine

U Novalji na otoku Pagu održan je 2. susret hrvatske nacionalne manjine i Hrvata izvan domovine na kojemu su se ove godine predstavili znanstvenim i kulturnim programom Hrvati u Crnoj Gori.

U sklopu Susreta koji je trajao tri dana predstavljen je zbornik Identitet Hrvata Boke kotorske, održana je pretpremijera dokumentarnoga filma o sakralnoj baštini Boke kotorske, razgovaralo se na okruglom stolu Izazovi i perspektive hrvatske manjine u Crnoj Gori o trenutnoj situaciji, problemima i budućnosti, a upriličen je i prigodni kulturno-umjetnički program. Pokrovitelji ovoga značajnog Susreta su Ministarstvo vanjskih i europskih poslova, Središnji državni ured za Hrvate izvan RH, Institut za istraživanje migracija, Grad Novalja i Hrvatsko nacionalno vijeće Crne Gore.

Uzvanici su se okupili u Novalji u petak, 11. ožujka, a uvodnim govorima u trodnevni bogat program Susreta sudionike su u temu uveli dr. sc. Marina Perić Kaselj, ravnateljica IMIN-a, Zvonimir Deković, predsjednik Hrvatskoga narodnog vijeća Crne Gore, Sunčica Glavak, zastupnica u Europskome parlamentu, izaslanik državnoga tajnika Zvonka Milasa dr. sc. Milan Bošnjak, savjetnik s posebnim položajem za pitanja hrvatske nacionalne manjine u inozemstvu SDUHIRH i gradonačelnik Novalje Ivan Dabo, koji je tom prilikom rekao kako je ovo početak budućih okupljanja hrvatske nacionalne manjine u Novalji gdje se planira svake godine predstaviti stvaralaštvo, rad, izazove i napredak Hrvata izvan domovine koji imaju status manjina, a sve s ciljem osiguravanja kvalitetnog dijaloga s najvažnijim hrvatskim državnim institucijama te poboljšanja njihova statusa u domicilnim zemljama.

Slijeva nadesno u prvome redu: dr. sc. Marina Perić Kaselj, Adrijan Vuksanović, Zvonimir Deković, dr. sc. Mladen Andrlić, Ivan Dabo, Sunčica Glavak, dr. sc. Gordan Grlić Radman. U drugome redu: Darko Perić, Jasminka Lončarević, Ivana Rora, Jelena Badovinac Dimitrijević

„Ovo je susret za jačanje svih hrvatskih zajednica i Hrvata izvan Hrvatske s domovinom. Hrvati u Crnoj Gori su prepoznati kao jedna vrijedna kulturna zajednica i ne samo da održavaju svoj identitet, nego i identitet države Crne Gore. Ono što je specifično za njih je geopolitički položaj, bogati su poviješću, Boka kotorska kolijevka je hrvatskog pomorstva i svjedočimo da su unatoč turbulentnim društveno-političkim promjenama i samom procesu asimilacije oni održali svoj identitet i ostali vjerni vrijednostima koje gaji hrvatski čovjek, a to su: ljubav prema obitelji, domovini, kulturi i jeziku“, naglasila je ravnateljica IMIN-a.

Na otvaranju Susreta govorili su Ivan Dabo, dr. sc. Marina Perić Kaselj, Zvonimir Deković, dr. sc. Milan Bošnjak i Ivan Gugan

Zvonimir Deković, predsjednik Hrvatskoga narodnog vijeća Crne Gore, u uvodnome govoru istaknuo je važnost tamošnjih Hrvata kao čuvara kulturno-vjerske baštine.

„Hrvatska zajednica je autohtona u Crnoj Gori, ali najmalobrojnija od svih ostalih. U ukupnom stanovništvu Crne Gore zauzimamo tek 0,97 posto, s druge pak strane upravo mi baštinimo više od 65% kulturnog blaga države Crne Gore. To je golema obveza za jednu malu zajednicu koja treba nastaviti čuvati to veliko blago, a pred nama je i važan zadatak da tu obvezu prenesemo na buduće naraštaje“, naglasio je Zvonimir Deković.

U sklopu prve večeri predstavljen je i zbornik znanstvenih radova Identitet Hrvata Boke kotorske koji su uredili prof. dr. sc. Vanda Babić Galić i ravnatelj Instituta Ivo Pilar, prof. dr. sc. Željko Holjevac., a u predstavljanju su sudjelovali hrvatski veleposlanik u Crnoj Gori Veselko Grubišić i hrvatski veleposlanik u Mađarskoj dr. sc. Mladen Andrlić.

Predstavljanje zbornika “Identitet Hrvata Boke kotorske”

„Projekt u kojemu smo prije 20 godina u sklopu Instituta Ivo Pilar htjeli pokriti sve manjinske zajednice bio je ambiciozno zamišljen i cilj je bio obuhvatiti sve – od karaševskih Hrvata u Rumunjskoj do moliških Hrvata u Italiji. No, nismo uspjeli uklopiti tad i Hrvate u Crnoj Gori, što smo kasnije kolegica Vanda Babić Galić i ja napravili u ovome zborniku koji zorno prikazuje društveno i kulturno djelovanje, jezik i povijest kao dio identiteta Hrvata iz Crne Gore koji čuvaju stoljećima“, istaknuo je Holjevac dodavši kako su u zborniku objavljena djela brojnih autora, a ova knjiga svjedoči o važnosti Hrvata u Crnoj Gori.

Drugi dan Susreta započeo je vrlo inspirativnim govorom ministra Gordana Grlića Radmana koji je u svom obraćanju govorio o intenzivnim naporima hrvatske Vlade da riješi neke goruće probleme vezane uz položaj Hrvata u Crnoj Gori.

„Svima želim dobrodošlicu na ovaj Susret kojemu je cilj povezivanje i umrežavanje. Briga za hrvatske manjine nije samo ustavna obveza, nego i moralna i ljudska. Mi živimo ono što predstavljamo, naš rad je iskren, hrvatskoj Vladi iznimno je stalo do hrvatskih manjinskih zajednica. Do slobode naše države nismo došli lako. Hrvatska se oslobodila okova i lanaca, ali uz krvav i težak rat. Pa iako danas Hrvatska jest slobodna, još negdje tamo ostala su njezina djeca i ona se za tu djecu skrbi. Ta djeca su hrvatska manjina i ta međusobna emocionalna veza je iznimno važna. Ne može matica biti sretna sama ako nisu i njezina djeca, Hrvati izvan domovine, sretna“, naglasio je ministar Grlić Radman dodavši kako hrvatska Vlada kontinuirano inzistira na povećanju prava i statusa Hrvata u Crnoj Gori prema tamošnjim vlastima te je čestitao Vuksanoviću na dobrome izbornom rezultatu koji je Hrvatska građanska inicijativa ostvarila na izborima u Kotoru i koliko je važno da se opet čuje hrvatski glas u kotorskoj Skupštini.

Bio je to ujedno i uvod u panel Izazovi i perspektive hrvatske manjine u Crnoj Gori na kojemu su sudjelovali Milan Bošnjak, Zvonimir Deković i Adrijan Vuksanović, zastupnik u Skupštini Crne Gore i predsjednik Hrvatske građanske inicijative, koji je tom prilikom naglasio da Hrvati unatoč političkoj situaciji u Crnoj Gori nižu uspjehe.

„Mi u zajedništvu s institucijama Republike Hrvatske crpimo i vitalnost i snagu za društveno-politički moment u kojem jesmo u Crnoj Gori, a koji je vrlo zahtjevan, čega smo svi, naravno, svjesni, i od ovog Susreta očekujem da bude kontinuitet svega toga“, rekao je Vuksanović te zahvalio ministru Grliću Radmanu na predanome radu i aktivnostima u cilju očuvanja hrvatske zajednice u Crnoj Gori. Također, iskazao je zahvalnost na svemu što radi Vlada na čelu s premijerom Plenkovićem, odnosno na sveobuhvatnoj potpori koju imaju Hrvati Crne Gore, a o čemu svjedoči niz uspjeha na političkom i društvenom polju.

Uzvanici 2. susreta hrvatske nacionalne manjine U ime Hrvatske matice iseljenika na Susretu su sudjelovale Jelena Badovinac Dimitrijević i Ivana Rora

Milan Bošnjak iz Središnjega državnog ureda za Hrvate izvan RH rekao je kako je u ovome trenutku najvažnije da se hrvatska zajednica u Boki kotorskoj konsolidirala i osnažila.

„Pokazala je to rezultatima na nekoliko prošlih izbora i vjerujemo da će i nadalje čuvati svoje autohtono blago, a ono što je konkretno, o čemu razgovaramo, to je potreba da se Hrvatima u Boki kotorskoj vrati prostor koji su njihovi preci gradili, to je prostor Doma kulture u Donjoj Lastvi uz koji se veže niz prijepora.“ Na istu temu nastavila je i dr. sc. Vanda Babić Galić, posebna savjetnica ministra vanjskih i europskih poslova, s Instituta za istraživanje migracija, koja je i moderirala panel naglašavajući činjenicu da je u slučaju Doma kulture u Donjoj Lastvi riječ o krađi hrvatske imovine. Grlić Radman je pak rekao kako je Vlada RH poduzela sve što je mogla i trebala te da su spremni i otkupiti prostor kako bi tamošnji Hrvati imali svoje mjesto za okupljanje i osigurali nastavak provođenja društveno-političkih aktivnosti.

Inače, 2020. obnovljena je i zgrada Generalnog konzulata u Boki kotorskoj zahvaljujući Ministarstvu europskih poslova, a na čijem čelu je mr. sc. Jasminka Lončarević koja je u panelu rekla kako su tom obnovom ispunjeni uvjeti da se Hrvatsku predstavi onako kako to zaslužuje kao ravnopravna članica Europske unije.

PRETPREMIJERA FILMA O SAKRALNOJ BAŠTINI BOKE KOTORSKE

Nakon panela uslijedila je pretpremijera filma o sakralnoj baštini Boke, autora Nevena Staničića, koji je film opisao „kao nešto što će se dalje nastaviti“. U dokumentarnim kadrovima prikazana je iznimno vrijedna vjerska baština toga kraja. Film prikazuje gotovo sva sakralna mjesta koja su tijekom stoljeća građena na tom području, a teškim naporima ostala su manje-više u sklopu Kotorske biskupije. Autor isključivo uz fotografski i filmski materijal te nekoliko ispisanih natuknica uvodi gledatelja u fascinantan svijet sakralnog bogatstva, čime želi naglasiti važnost Katoličke crkve u čijem je okrilju i djelovanju sačuvan identitet Hrvata s tog područja. Film prikazuje sakralne objekte koji su i devastirani ili su u tek solidno očuvanom stanju, ali nisu već dugo u funkciji. Također ističe i katoličke sakralne objekte koje je preuzela tijekom povijesti Pravoslavna crkva.

Na Susretu je predstavljen pretpremijerno film o sakralnoj baštini Boke: Neven Staničić, dr. sc. Vanda Babić Galić, Adrijan Vuksanović i Zvonimir Deković

„Gledali smo ove kadrove u filmu, a meni su suze u očima. Velika mi je čast koju imam kao admiral Bokeljske mornarice, a time sam nastavio tradiciju moje obitelji čiji su svi članovi bili u mornarici, što je za sve nas velika čast. Iako sam se na toj poziciji našao nenadano i iako je postati admiral bio moj dječački san, sve to uz moje političko djelovanje nije samo po sebi uspjeh. Uspjeh je činjenica i pomisao na sve prepreke s kojima smo se susretali i još se susrećemo na tom putu i koje smo morali proći kako bismo došli do ovoga mjesta. Sljedeće godine upriličit ćemo izniman događaj na Dan sv. Tripuna. U velikom spektaklu naš Glavni odred dočekat će kolege mornare iz bratovština u Hrvatskoj i s mora ih uvesti kroz vrata Boke kotorske u grad. Očekujemo veličanstveni događaj nakon kojeg ćemo u kolu, svi zajedno, pokazati snagu i veličinu Bokeljske mornarice“, istaknuo je Mirko Vičević, admiral Bokeljske mornarice i predsjednik Hrvatskoga građanskog društva Crne Gore.

Nakon pretpremijere filma svi sudionici Susreta fotografirali su se u predvorju novoobnovljenoga Centra za kulturu Grada Novalje, nakon čega je uslijedio popodnevni dio programa u kojemu je glavni dio bio rezerviran za razgovor potpredsjednika Vlade RH i ministra dr. sc. Davora Božinovića s predstavnicima hrvatske manjine u Crnoj Gori. Sastanak je bio zatvoren za javnost, a u srdačnom i otvorenom razgovoru sugovornici su razmijenili stajališta vezana uz političke aktualnosti, pri čemu je Vuksanović zahvalio Božinoviću na potpori koju Vlada Republike Hrvatske pruža hrvatskoj zajednici u Crnoj Gori, a koja je konkretna i vidljiva u političkom i društvenom životu. Vuksanović je rekao da je Hrvatska građanska inicijativa ostvarila važan uspjeh na posljednjim izbornim ciklusima, što je ojačalo njezin subjektivitet, a ministar je čestitao Vuksanoviću na postignućima te naglasio da će Vlada Republike Hrvatske i dalje pomagati hrvatskoj zajednici u Crnoj Gori i da je njezin interes da Hrvati kao autohton narod opstanu i čuvaju bogatu kulturnu baštinu te stvaraju nove vrijednosti.

Službeni razgovor potpredsjednika Vlade RH i ministra dr. sc. Davora Božinovića s predstavnicima hrvatske manjine u Crnoj Gori. Na slici s Adrijanom Vuksanovićem, zastupnik u Skupštini Crne Gore i predsjednik Hrvatske građanske inicijative

Nakon sastanka sudionici Susreta zajedno su gledali nogometnu utakmicu između Hrvatske i Škotske, a pobjeda Vatrenih dodatno je podigla raspoloženje. Ministar Božinović ostao je u društvu Hrvata iz Crne Gore te ostalih uzvanika do kasnih sati uživajući u nastupu klape Jadran iz Tivta. Trećeg dana Susreta održana je svečana misa za domovinu u crkvi sv. Katarine u Novalji.

– Svečana misa za domovinu u crkvi sv. Katarine u Novalji

Klapa Jadran iz Tivta uveličala je program

Tekst: Jelena Badovinac Dimitrijević Foto: Eugen Rebernišak