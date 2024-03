Nagrade “Žena godine” 2024., u Rimu

Kulturna udruga “Hrvatsko-talijanski mozaik” iz Rima koja svojim mnogobrojnim aktivnostima okuplja najveći broj Hrvata i nudi razne aktivnosti u ovom gradu. Svake godine dodjeljuje priznanje ženama koje su svojim djelovanjem najviše pridonijele širenju hrvatske tradicije i kulture i općenito promociji Hrvatske, u Italiji.

“Hrvatsko-talijanski mozaik” iz Rima ove godine dodijelila je dvije nagrade “Žena godine” 2024. Almi Kumbarić i Tatjani Pavelić.

Alma Kumbarić žena koja veliku važnost predaje očuvanju i promoviranju hrvatske kulturne baštine i tradicije, kako u vlastitoj hrvatsko-talijanskoj obitelji tako i izvan nje.

Rođena je u Slavonskom Brodu, fakultetsko obrazovana i radno iskustvo stekla je na zagrebačkom Prirodoslovno-matematičkom fakultetu, gdje je radila kao znanstveni novak sve do preseljenja u Rim.

U Rimu nastavlja znanstveno istraživanje i rad na sveučilištu Roma Tre, gdje ponovo brani diplomske radove a potom i Doktorsku disertaciju iz Biologije (teme iz područja botanike). Slobodno vrijeme posvećuje velikom broju aktivnosti od kojih joj najdraže mjesto zauzima izrada slastica i cake design.

Aktivna je članica udruge te je sudjelovala je u velikom broju projekata. Udata je za talijana i ima dvoje djece. Odradila je nekoliko prezentacija i predavanja za udrugu: “Izvorno hrvatsko uz ženske ćakule” Izrada licitara i paprenjaka, predavanje o Lavandi, Molizaiko 7 i to nije kraj. Izradila je mnoštvo kolača i torti za svaku prezentaciju knjiga za Dan žena i ostalih mnogobrojnih manifestacije Mozaika i ovoj prilici hrvatice u Rimu imale su priliku uživati u njenim kolačima.

Tatjana Pavelić uvijek je spremna pomoći i donirati Hrvatsko Talijanskom Mozaiku Rim. Bivša studentica orjentalne filologije Arapskog i Turskog jezika. Sanjala je posao na bliskom istoku u svojoj struci kojeg nikada nije pronašla. U Rimu je upoznala svoga supruga. Radi od 12 do 16 sati dnevno i sve to radi sa strasti i ljubavlju. Njeno posao je složen zahtjeva ozbiljnost, preciznost i predanost, ali i vještu komunikaciju i sve je to savladala što smatra svojom največim uspijehom. Njen uspijeh je ogrman rad. Moramo napomenuti da od Evropskog do svjetskog prvenstav u nogometu Udruga Hrvatsko Talijanksi Mozaik Rim organizira pračenje svih utakmica u centru Rima zahvaljujući Tanjinoj pomoći kao i proslave Dana žena. Tanja Pavelić danas je uspiješna poduzetnica vlasnica Restorana, Pizzerije, Bara, Enoteke i librerije u centru Rima.

Ivana Milina i Zrinka Bačić, zahvalile su ženskoj publici koje su se i ove godine odazvale pozivu u velikom broju.

Završni dio večeri se odvio uz gastronomske delicije domaćice Tanje Pavelić, vlasnice Librerije Enoarcano, uz neizostavnu tortu Alme Kumbarić, koja je i ove godine ugodno iznenadila svojim slastičarskim umijećem, tortom s dekoracijom u skladu s knjigom “Živimo život svojih snova”, Lidije Kovařík.

Fotografije – Hrvatsko-talijanski Mozaik Rim / MIC