Međunarodni likovni natječaj za djecu

Na Međunarodni likovni natječaj 2025. Iserlohn-Essen-Zagreb mogu se javiti djeca Hrvata u iseljeništvu i djeca iz Hrvatske. Rok za predaju radova je kraj veljače 2025.

U svrhu osvještavanja društvene zajednice o ovom važnom ekološkom i klimatskom problemu umjetnička iločka obitelj Ante i Ankica Karačić iz Iserlohna raspisala je Međunarodni likovni natječaj 2025. Iserlohn-Essen-Zagreb na temu Plastika – od čovjeka do okoliša.Na natječaj se mogu javiti djecaHrvata u iseljeništvu i djeca iz Hrvatske u dobi 1. do 4. i 5. do 8. razreda osnovne škole.

Izložba učeničkih radova održat će se u Njemačkoj i Hrvatskoj pod pokroviteljstvom Instituta Ruđer Bošković, Zavoda za istraživanje mora i okoliša, Zagreb, a u suradnji s internetskim portalom Hrvatski Glas Berlin, Fenix Magazinom, Maticom hrvatskom za Ruhrsko područje i Hrvatskom maticom iseljenika.

Proglašenje nagrađenih likovnih radova bit će u Gradskoj galeriji Iserlohn do kraja ožujka 2025. i na Institutu Ruđer Bošković u Zagrebu do kraja travnja 2025.

Nagrađuju se radovi u kategoriji od 1.do 4. i 5. do 8. razreda osnovne škole.

– TEHNIKA: kombinirana tehnika, kolaž, tuš, flomaster, …

– ROK PRIJAVE: kraj veljače 2025. godine

Svaki rad na poleđini mora imati sljedeće podatke:

ime i prezime

razred

Radove poslati na adresu: Ankica i Ante Karačić, Stormstr. 3, 58640 Iserlohn, Deutschland

Za dodatne informacije možete se obratiti organizatorima: a.karacic@gmx.de