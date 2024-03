Upravo je završen Međunarodni likovni natječaj 2024. za djecu u cijelom svijetu od prvog do osmog razreda, polaznike nastave hrvatskog jezika kojeg od 2000. organiziraju i vode umjetnici i supružnici Ankica i Ante Karačić iz Iserlohna u Njemačkoj, posvećen očuvanju i zaštiti mora i voda.

Objavljen je pod nazivom Međunarodni likovni natječaj 2024. Iserlohn-Essen-Zagreb s temom “Očuvanje i zaštita mora i voda” s ciljem osvještavanja šire društvene zajednice o utjecaju klimatskih promjena u kombinaciji s drugim pogubnim ljudskim aktivnostima na Jadransko more, i vode općenito a u kontekstu UN -ovog desetljeća oceanske znanosti za održivi razvoj 2021. – 2030. (oceansko desetljeće), te EU misije Restore our Ocean and Waters (Obnovimo naše oceane i vode) koja ima za cilj zaštititi i obnoviti zdravlje naših oceana i voda kroz različite aktivnosti (istraživanje i inovacije, angažman građana i opismenjavanja na temu oceana).

Tema je osmišljena u suradnji sa Zavodom za istraživanje mora i okoliša sa Institutu Ruđera Boškovića u Zagrebu, koji je i ovogodišnji pokrovitelj Natječaja a u suradnji s internetskim portalom Hrvatski Glas Berlin, Maticom hrvatskom za Ruhrsko područje i Hrvatskom maticom iseljenika.

Institut Ruđer Bošković je i organizator izložbe učeničkih likovnih radova dospjelih na Natječaj koja će se prirediti 8. travnja na Institutu Ruđer Bošković u Zagrebu nakon proglašenja pobjednika 11. ožujka u Gradskoj galeriji Iserlohn u Njemačkoj, gdje će se održati i izložba. Radove koji će biti nagrađeni i ove godine će odabrati stručni žiri čiji su članovi gospodin Reiner Danne, direktor Gradske galerije u Iserlohnu, Dr.Reinhard Veit, direktor Umjetničke škole u Iserlohnu i gospođa Monika Körner-Weinrt koja radi za udrugu za promicanje djece i prijateljstva mladih u Iserlohnu- Kinderloby.

Diplome i nagrade uručuju se djeci preko hrvatskih diplomatskih predstavništva,

Ovogodišnji natječaj predstavlja lijep primjer suradnje znanosti i umjetnosti, tema je izuzetno aktualna, a izabrana je kako bi se uputilo na negativne posljedice promjene klime na Jadransko more, rijeke i jezera i upozorilo na sve ljudske djelatnosti koje dovode do njihovog zagađenja i uništavanja.

Voda je izvor života i život bez pitke i čiste vode za čovjeka bi na Zemlji bio nemoguć. Veliki dio svemirskih istraživanja usmjeren je na pronalaženje vode na drugim planetima jer bi to upućivalo i na postojanje života. Zbog toga su posljedice zagađivanja voda ogromne i opasne za čovjeka i cijeli živi svijet na Zemlji.

Sve više se može čuti kako će se budući ratovi voditi zbog pitke vode jer je voda sve više zagađena, kako nadzemna tako i podzemna. Otpadne industrijske vode, kanalizacija, plastika i druge organske materije, razni otrovni proizvodi, radioaktivni otpad, krupni otpad, kao i sve drugo što je proizvedeno, nepromišljeno, ljudskom nebrigom završava u oceanu, morima, rijekama i jezerima. Voda postaje zagađena, nepitka i izvor bolesti i infekcija.

S druge strane sve su više vidljive i klimatske promjene koje na drugi način utječu na promjene života na Zemlji. Tako je i Jadransko more ugroženo na različite načine zbog raznih zagađenja, kao i evidentnog površinskog povećanja temperature uslijed klimatskih promjena što dovodi do izravnog utjecaja na morske organizme. Već se izvještava o poremećaju u postizanju uobičajene veličine tijela riba te širenju patogenih mikrobioloških vrsta kao i o stranim invazivnim vrstama dospjelim iz toplijih mora kroz Sueski kanal i nestanku određenih jadranskih vrsta..

Voditelj i organizator natjecanja Ante Karačić je izuzetno zadovoljan odazivom učenika i njihovih nastavnika na Natječaj. Do sada je kako je izjavio pristiglo preko tisuću i sto dječjih radova koji odražavaju ne samo veliki interes za temu već i dobru upućenost djece u probleme vezane za vode, za njihovu ugroženost i zaštitu. Očito je djeci to bliska tema. Nekoliko škola je poslalo i tekstove o aktivnosti djece u ekološkim sekcijama kao što je Osnovna škola Ivana Mažuranića iz Tomislavgrada. Djeca su svoje viđenje teme prikazali kroz slike, crteže i strip te pokazali svoju likovnost, zrelost i visoko razumijevanje onog što se događa oko njih. Neki su također temu prikazali i s dozom humora što također puno govori o i o kritičkom razmišljanju. To je svakako pohvala i za nastavnike koji ih vode.

Osnovna škola iz Vrbanja u Slavoniji poslala je tekst s živopisnim opisom ljepote kraja u kojem se nalazi kroz kojeg protiču dvije rijeke bogate različitim vrstama ribe i drugim vodenim organizmima te o slikarskom pristupu zadanoj temi. Djeca su kroz istraživanje nijansi plave boje tražila onu koja odgovara za prikaz čiste vode ili one zagađene.

Zanimljivo je da se kroz ovaj Natječaj saznalo i o aktivnostima koje škole poduzimaju u smislu zašite i obnove okoliša, kao što je aktivnost Osnovna škola iz Opatije.

“Radovi su stigli iz različitih država iz Njemačke, Mađarske, Rumunije, Sjeverne Makedonije, Bosne i Hercegovine, Srbije i Hrvatske, iz sto različitih škola a ove godine svoje učešće prijavilo je i dvadeset škola po prvi put. Iz samo jedne zagrebačke škole stiglo je dvije stotine radova”, rekao je Ante Karačić.

Od 2000. godine do sada je na Međunarodnom likovnom natječaju sudjelovalo preko 20.000 djece iz trideset država, od Australije , Čilea, do brojnih europskih zemalja, iz preko 350 različitih škola i udruga. Preko ovog Međunarodnog likovnog natječaja mnoge hrvatske zajednice postale su poznate široj javnosti kao: Serdehel-Mađarska, Holbrat-Tasmanija, Pontaarenas-Čile, Molisse -Italija, Tavankut-Vojvodina, Mesihovina- Bosna i Hercegovina i osnovne škole u Marincima i s otoka Pašmana.

Voditelji Natječaja su priznati umjetnici u Njemačkoj, a Ankica Karačić uz umjetnički rad, radi i kao likovni pedagog u različitim školama. Vodila je 50 različitih projekata s djecom koje je financirala Pokrajinska vlada Nordrhein Westfalena. Bila je i predsjednica žirija 2016. i 2017. za ocjenu i odobravanje kulturnih i školskih projekata za njemačku pokrajinu Nordrhein-Westfalen, a prije dolaska u Njemačku 1991. radila je kao nastavnica likovnog odgoja u Šidu. U istoj školi vodila je likovnu sekciju Pčelica i s polaznicima osvojila preko 200 nagrada u različitim zemljama, kao u Kini, Japanu i Indiji. Kao voditeljica likovne sekcije Pčelica gostovala je na RTV Zagreb a na Trećem programu RTV Beograd je 1990. s polaznicima likovne sekcije Pčelica uređivala emisiju za djecu.

Fenix-magazin/MMD/Jasna Lovrinčević