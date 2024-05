Hrvatskom TS Koprive dodijeljena vrijedna mađarska nagrada

U povodu Svjetskog dana kulturne raznolikosti, dijaloga i razvoja koji se u Mađarskoj obilježava 21. svibnja, u prostorijama Bugarskog kulturnog centra u Budimpešti održana je svečanost uručenja prestižne nagrade za narodnosnu kulturu “Pro Cultura Minoritatum Hungariae”.

Izvor: Neda Maretić / HRT Glas Hrvatske

Priznanje je preuzelo trinaest osoba i predstavnika organizacija koji su se istaknuli u očuvanju i razvoju kulturnog naslijeđa, materinskog jezika, obrazovanja te suživota naroda. Ovu nagradu utemeljio je Mađarski kulturni institut 2005. godine, a od 2019. je među stručnim priznanjima potpredsjednika Vlade. Među ovogodišnjim dobitnicima na prijedlog Saveza Hrvata u Mađarskoj je i hrvatski tamburaški sastav Koprive, koji su nedavno s velikim koncertom u Sambotelu, obilježili 25 godina od svog osnutka.

Nagradu je uručio državni tajnik za vjerske i narodnosne odnose pri Ureda predsjednika mađarske vlade, Miklós Soltész, a priznanje je u ime svih članova TS Koprive preuzeo Rajmund Filipović.

– Ova je nagrada za nas velika čast i možemo reći da se isplatilo ovih 25 godina rada. I naravno, jako smo ponosni jer reakciju publike znamo, ali ovako da dobijemo nagradu to je velika čast – izjavio je Filipović,

– Ponosan sam i ovu smo nagradu uzeli u ime i onih koji nisu sa nama i u ime ostalih članova sastava, zahvaljujem se u ime cijeloga sastava. Nakon ovoga čeka nas puno nastupa, volimo to, uživamo u tome što radimo, a u međuvremenu se nadamo da ćemo imati vremena za stvaranje novih skladbi i pjesama – rekao je član Kopriva Andrija Handler.

Pitali smo što za njih znači promovirati svoju državu, kulturu svoje države, svoje porijeklo.

– Sada kada smo gledali uručenje nagrada, pogotovo starijim ljudima, njima je od osobitog značenja da je na visokom državnom nivou netko primijetio cijelo to stvaranje godinama i desetljećima, osobito u tim malim sredinama u nekom zabitom kraju. Meni je zbog toga drago što dolaze do izražaja male sredine i zajednice koji stvaraju desetljećima u Mađarskoj. Mi svirajući promoviramo naš jezik, tu našu zajednicu, pokušavamo to na najvišem mogućem nivou – kaže član sastava Mikloš Kohuth.

Na svečanosti su nazočili i hrvatski veleposlanik dr. sc. Mladen Andrlić, diplomatska savjetnica Marina Sikora, glasnogovornik Hrvata u Mađarskom parlamentu Jozo Solga, predsjednik Hrvatske državne samouprave Ivan Gugan.

– Ovo je izvrstan događaj. Koprive su jedan izvrstan sastav koji su izrasli iz njegovanje hrvatske baštine. Svi dečki su počeli svirajući tambure i ove ostale stare instrumente u svojim sredinama, u Petrovom selu, Hrvatsko Gradišće. Krenuli su od tamo, a sada nastupaju i cijeloj Mađarskoj, izrasli su u jedan ozbiljan sastav koji može okupiti nekoliko tisuća slušatelja, gledalaca na svojim koncertima, izrasli su u grupu koju pozivaju vrhunski mađarski glazbenici, nastupaju s njima zajedno i zaista na jedan poseban, vrijedan, kvalitetan način predstavljaju Hrvatsku u Mađarskoj – izjavio nam je veleposlanik Andrlić.

S time se složio i glasnogovornik Hrvata u Mađarskom parlamentu Jozo Solga.

– Ako netko je nešto započeo prije 25 godina i toliko godina ide tim putem, to je zaista važno, jer oni daju primjer sa svojim radom, sa svojim pristupom prema i lokalnoj i prema široj zajednici, da ima smisla da se radi. Oni imaju i 5 albuma i to nije malo. Oni ne samo što su poznati u Mađarskoj, nego i u širom svijetu, nose dobar glas hrvatske zajednice u Mađarskoj – rekao je Solga, naglasivši da je ponosan na njihov rad i primjer koji daju drugima. Čestitajući im, rekao je da će rado doći i na proslavu njihove 50. obljetnice postojanja.

Ponos na uspjeh TS Koprive nije krio ni predsjednik Hrvatske državne samouprave Ivan Gugan.

– Ja sam danas izuzetno ponosan i sretan, jer mislim da je ova nagrada došla u prave ruke! Dečki koji već desetljeća zabavljaju nas Hrvate u cijeloj Mađarskoj i na čije koncerte odlazi tisuće ljudi, dečki koji su pravi umjetnici, koji pišu svoje pjesme… Oni su primjer svim mladim tamburašima i svim mladim Hrvatima, izuzetno su dragi ljudi. Radujem se što je Savez Hrvata predložio dečke za ovu nagradu, imao sam čast da budem u tom odboru koji je odlučio i kada sam ja vidio njihovo ime, nije bilo nikakve dileme, ne samo zato što ih kao ljude, kao tamburaše, kao glazbenike cijenim, nego zato što su stvarno pokazali primjer i oni su pravi Hrvati i vjerujem da će mnogu koji su u Petrovom selu, u drugim krajevima, mladi koji će slušati njih, uzeti primjer od njih i da će krenuti njihovim stopama – istaknuo je Gugan

Koprive iza sebe imaju velik broj nezaboravnih nastupa u Mađarskoj i na inozemnim gostovanjima. Članovi današnje postave su: Mikloš Kohuth, Andrija Handler, Rajmund Filipović, Robert Harangozó, Dušan Timar i Marko Šteiner. Ova hrvatsko-mađarska tamburaška skupina od svojih je početaka vezana uz tradicijsku glazbu Mađarske, ali i s ponosom čuvaju bogatu kulturnu baštinu gradišćanskih Hrvata.

U povodu svoje 25. obljetnice, ove su godine promovirali dvije nove pjesme, kao i kompilacijski album s 20 pjesama “Hvala od srca”.