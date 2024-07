Donacija prvoklasnog medicinskog uređaja bolnici u zagrebačkoj Dubravi

Povratnik iz Kanade za liječenje odabrao Zagreb umjesto kanadskih medicinskih centara, a po izlječenju iznenadio doktore donacijom najmodernijeg medicinskog uređaja koji spašava živote ljudima bolesnim od malignih bolesti…., kazao je zahvalni ravnatelj KB Dubrava, Ivica Lukšić.

Damir Šlogar iz Kanade prije godinu dana završio je na liječenju hematološke zloćudne bolesti u zagrebačkoj bolnici Dubrava. U zahvalu za svoj brzi oporavak i izlječenje nakon godine provedene na Odjelu Zavoda za hematologiju, bolnici, liječnicima, ali i ostalim pacijentima donirao je uređaj vrijedan više od 130 tisuća eura. Riječ je o sekvenatoru nove generacije, koji će omogućiti uvođenje novih pretraga i još bolje liječenje! U zlatne ruke liječnika i medicinskih sestara KB-a Dubrava Damir Šlogar došao je prije godinu dana s teškom dijagnozom. Ni sekunde, kaže, nije dvojio. Ostao je ondje i njima povjerio svoj život. „Osjećao sam da osoblje ovdje zna što radi. Prvo je ljubaznost, taj osobni pristup, ali definitivno i nivo znanja. Ja sam, kao i dosta ljudi što istražuje, istraživao svoju bolest, fleksibilnost u liječenju“, kazao je Damir Šlogar. Liječnici ga pamte kao izrazito znatiželjnog i skromnog pacijenta. Provodili su sate razgovarajući s njim o kliničkim studijama. Taj odnos s liječnikom, kaže supruga Renata, mnogo mu je značio. „Saslušao ga je, sve njegove teorije, sve što je on istražio o bolesti. Na kraju je jednostavno postojao neki klik među njima“, kazala je supruga Renata Šlogar.„On je izrazito skroman čovjek. Ništa nije zahtijevao. On je ležao u bolnici tri tjedna, podvrgnut transplantaciji koštane srži. Nije bio ništa drugačiji od ostalih bolesnika što imamo“, izjavio je Zdravko Mitrović, internist-hematolog u KB-u Dubrava. Godinama je živio i radio u inozemstvu, pa je izbor za liječenje mogao biti bilo koji bolnički centar u svijetu, no nije. Veliki je to privilegij i odgovornost, istaknuo je zahvalan i ponosan ravnatelj KB Dubrava, Ivica Lukšić. „Naravno da je to našim liječnicima, sestrama i našoj ustanovi veliko priznanje i zadovoljstvo. Još smo zadovoljniji što je ishod liječenja dobar“, kazao je ravnatelj Lukšić. Kako bi njima i ostalim pacijentima bilo još bolje, Damir Šlogar im je darovao novi sekvenator. Uređaj je to kojim će se ubrzati primjena ciljanog lijeka, analiza uzoraka te olakšati praćenje liječenja. Uvest će se i nove pretrage koje do sada nisu bile dostupne. „Na temelju genskog postupka, kad se ustanove pojedine maligne promjene bit će nam omogućeno i praćenje učinkovitosti primjene ciljanih lijekova, kemoterapije, transplatacije“, naglasio je Ozren Jakšić, pročelnik Zavoda za hematologiju u KB Dubrava. „Bilo je teško odabrati. Onda smo razgovarali s doktorima da vidimo što njima zaista treba, za razliku od nas koji bi kupili možda nešto drugačije. Ali drago nam je da je to bio njihov izbor nečega što može doprinijeti hematologiji i cijeloj bolnici“, istaknuo je Damir Šlogar. Napomenuo je da je to najmanje što je mogao učiniti da im se oduži. Novim uređajem, kaže zahvalno osoblje bolnice, budućim pacijentima ubrzano je liječenje i pružena nova prilika.