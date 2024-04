Dijaspora kao umjetničko nadahnuće

Umjetnički projekt rođene Čakovčanke s trenutačnom londonskom adresom Vlatke Horvat i kustosice Antonie Majača predstavlja Hrvatsku na prestižnoj 60. Međunarodnoj izložbi u Veneciji, koja će od travnja do studenog privući oko pola milijuna posjetitelja

Službeno otvorenje Hrvatskog paviljona na 60. Venecijanskom bijenalu s projektom Vlatke Horvat “Priručnim sredstvima” bit će u petak, 19. travnja, u 15 sati u prostoru Fàbrica 33 koji je na uglu Calle Larga dei Boteri i Calle Ruzzini, Cannaregio 5063.

Projekt umjetnice Vlatke Horvat i kustosice Antonije Majača osmišljen je za Hrvatski paviljon, a razvijat će se kao dinamična akumulirajuća izložba umjetničkih radova velikog broja međunarodnih umjetnica i umjetnika koji žive “kao stranci”, stoji u priopćenju Hrvatskog paviljona. U središtu projekta je izložba u prostoru Hrvatskog paviljona koja nastaje kroz procese razmjene radova između Vlatke Horvat, umjetnice rođene u Hrvatskoj koja živi u Velikoj Britaniji, te umjetnica i umjetnika koji žive u dijaspori. Razmjena će se odvijati između Venecije i drugih lokacija improviziranim sredstvima – radove će u svojim džepovima, torbama ili koferima transportirati prijatelji i poznanici koji već putuju u grad za vlastite potrebe, a koji će pri tom postati neformalni kuriri projekta – od ruke do ruke. Naziv projekta, “Priručnim sredstvima”, u fokus stavlja improvizirane transportne sustave kojima pojedinci aktiviraju neformalne mreže prijatelja, poznanika, pa čak i stranaca, za dostavu pisama, paketa, dokumenata, novca i drugih materijalnih dobara članovima obitelji i drugima koji žive u udaljenim gradovima ili državama. Mreže koje potiču temelje se na načelima solidarnosti, zajedničke borbe, uzajamne potpore i prijateljstva, čimbenicima koje projekt ističe kao preduvjete za suživot s drugima i kao nezamjenjive alate onih koji žive u “stranim zemljama”.

Projekt “Priručnim sredstvima” ukazuje na širok raspon drugih tema kao što su alternativna logistika, spontana proizvodnja društvenih odnosa, neformalna i darovna ekonomija te ideja povjerenja. Na suptilnijoj, ali ključnoj infrastrukturnoj razini, projekt polazi od prepoznavanja izvanrednog stanja kada je riječ o klimatskoj krizi i značajnom ekološkom otisku institucionaliziranih načina proizvodnje, prijevoza i prezentacije suvremene umjetnosti. Improvizirani sustav dostave umjetničkih radova u Veneciju i iz Venecije zaobilazi formalni transportni sustav, a izložbena arhitektura uključuje reciklirane materijale. Smješten u intimnom prostoru Fàbrica 33 u venecijanskoj četvrti Cannaregio – Fondamente Nove, Hrvatski paviljon predstavlja dinamičnu igru trodimenzionalnih struktura, slika i crteža. Paviljon će istovremeno služiti i kao privremeni atelje umjetnice Vlatke Horvat tijekom čitavog bijenala. Naručitelj projekta za Hrvatski paviljon na 60. Međunarodnoj izložbi vizualnih umjetnosti – La Biennale di Venezia je Ministarstvo kulture i medija RH, a projekt provodi Apoteka – Prostor za suvremenu umjetnost iz Vodnjana.

Umjetnica internacionalne reputacije Vlatka Horvat ima bogatao iskustvo života u dijaspori, koji joj biva i umjetničkim nadahnućem. Od šesnaeste godine ova se rođena Čakovčanka školovala i studirala u Chicagu i New Yorku, gdje je ukupno boravila dvadeset godina, a sada već trinaest godina živi u Velikoj Britaniji gdje predaje kao redovna sveučilišna profesorica na Central Saint Martins, University of the Arts, najprestižnijoj umjetničkoj akademiji u Londonu. Predaje na odjelu za likovne umjetnosti studentima druge i treće godine studijsku praksu i mentorica im je za završne, diplomske izložbe. Uz taj zahtjevan posao koji nije ograničen na radno vrijeme izlaže u uglednim galerijama i muzejima i izvodi performanse u svjetskim umjetničkim centrima i kazalištima od New Yorka, Chicaga, Züricha, Milana, Beča do Muzeja suvremene umjetnosti, Galerije SC i Galerije Nova u Zagrebu i slično. Veza s matičnom sredinom je intenzivna sudeći po činjenici da predaje i na WHW (kratica za What, How & for Whom) Akademiji, interdisciplinarnom studiju u Zagrebu koji vodi istoimena grupa kustosica. WHW također vode program Galerije Nova u Zagrebu, a od 2019. i Kunsthalle Wien u Beču. Vlatka s njima intenzivno surađuje godinama kao gostujuća profesorica.

Izvor: Hina – V. K.