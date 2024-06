Deset godina postojanja i rada Udruge bunjevačkih Hrvata „DUŽIJANCA“

U Subotici je 28. svibnja, u velikoj vijećnici Gradske kuće održana svečana akademija u povodu desete obljetnice osnutka, postojanja i rada UBH „Dužijanca“.

Izvor: Predsjednik UBH „Dužijanca“ mons.dr. Andrija Anišić

Na početku akademije riječi pozdrava uputio je predsjednik Udruge, mons. dr. Andrija Anišić. Na slavlju su uz članove Udruge sudjelovali i brojni prijatelji, suradnici i dobročinitelji Udruge. Na akademiji su kao gosti sudjelovali: Mirjana Ana Maria Piskulić, načelnica Sektora za međunarodnu kulturnu suradnju u ime ministrice kulture i medija Hrvatske Nine Obuljen, Lana Šaš, rukovoditeljica službe u Hrvatskoj matici iseljenika, mons. Ferenc Fazekas, biskup subotički, Jasna Vojnić, predsjednica Hrvatskog nacionalnog vijeća u R. Srbiji i zastupnica u Saboru R. Hrvatske, Zdravko Vincelj, konzul-savjetnik Generalnog konzulata R. Hrvatske u Ssubotici, Zoltan Kudlik, pomoćnik Pokrajinskog tajnika za kulturu, javno informiranje i odnose s vjerskim zajednicama, Mladen Petreš, u ime Pokrajinskog tajnika za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo, Tatjana Bugarski, viša kustosica, etnologinja Muzeja Vojvodine, Mirko Ostrogonac, predsjednik subotičke podružnice Demokratskog saveza Hrvata u Vojvodini, Katarina Čeliković, ravnateljica Zavoda za kulturu vojvošanskih Hrvata i Olga Kovačev Ninkov, muzejska savjetnica, povjesničarka umjetnosti Gradskog Muzeja u Subotici.

U svom pozdravu predsjednik Anišić je podsjetio na razloge osnivanja Udruge te izrazio nadu da je u preteklih deset godina Udruga svojim radom opravdala razlog svoga osnutka. On je naglasio da je smisao svečane akademije prije svega zahvala Bogu i mnogim dobrim ljudima na suradnji i podršci: Na večerašnjoj svečanoj akademiji želimo zahvaliti svima koji su nam u proteklih deset godina davali potporu kako moralnu tako i financijsku, bez koje nijedna udruga ne može funkcionirati i ostvarivati svoje programe. Želimo zahvaliti i onima koji su s nama surađivali u različitim manifestacijama i programima naše Udruge. Puno je i onih koji su nam pomagali ali su željeli ostati aninimni. I njima hvala. Uzvratio svima dobri Bog svojim blagoslovom. Veliku nam podršku daju i svi oni koji su i večeras ovdje a neće biti posebno spomenuti. To je naša publika, t.j. to su svi oni koji dolaze na naše manifestacije i brojne programe. Nijedna udruga, koja stvara kulturne i tradicijske programe za druge, nema smisla ako nema svoju publiku. Ni naša udruga ne bi postojala da nema onih koji nas prate, gledaju i slušaju. I stoga je pozvao sve da šire i podržavaju dugogodišnju i prekrasnu priču o Dužijanci bunjevačkih Hrvata.

Riječ pozdrava i čestitke Udruzi uputili su biskup Fazekas, Mirjana Ana Maria Piskulić i Jasna Vojnić. U svom pozdravu gospođa Piskulić zahvalila udruzi na čuvanju kulturne baštine Hrvata u R. Srbiji te je prenijela obećanje kako će Hrvatska i dalje podupirati projekte Hrvata da bi sačuvali ono sve ono blago koje imaju, a ima puno toga, dodala je. Jasna Vojnić je, među ostalim, istakla: Posebnost članova ove udruge jesu dvije stvari.

Prva, ogroman ponos zbog kojeg se katkada pitaš je li uopće moguće da postoji tako nešto što sav umor prezahtjevne organizacije odagna. Kada vidimo s koliko ljubavi i posvećenosti pristupaju Dužijanci, zbilja povjerujemo kako je ona nešto uistinu velebno. Nema onog tko može ostati ravnodušan kad se crkvom zaori „Blagoslovljena ova zemlja moja“. Kada svaki od nas i danas još uvijek osjeti duh koji je i prije više od stotinu godina žario srca naših predaka.

A druga velika posebnost članova ove udruge jest ta, što našu Dužijancu nesebično dijele s drugima. Što našim predivnim običajima, gracioznom nošnjom i krhkom slamom privlače poglede drugih i čine da nas oni upoznaju i da nam se dive.

U svom pozdravu biskup Fazekas je čestitajući Udruzi na desetogodišnjem zauzetom radu zahvalio svima i pohvalio njihov neumorni rad i posebno je zahvalio svima Udruzi na izvrsnoj suradnji s Crkvom odnosno subotičkom biskupijom u organizaciji središnje proslave Dužijance.

U okviru svečane akademije nastupio je Subotički tamburaški orkestar, prikazan je film Zvonimira Sudarevića o postignućima Udruge u proteklih godinu dana a zatim je uslijedila dodjela stotinjak zahvalnica institucijama, udrugama, medijima i sponzorima koji su UBH „Dužijanca“ davali potporu, odnosno s kojima su surađivali u proteklom desetljeću.