Dan iseljenika Nerezina

Društvo sv. Frane Nerezine New York 1898 i ovo ljeto priredilo je predivne izložbe povodom Dana iseljenika Nerezina, u crkvi Svete Magdalene “Jame i spilje Osoršćice”, a u Vijećnici “Lošinjske špilje i gradine”

Tekst i foto: HMI Rijeka

Na svečanoj proslavi Dana iseljenika u subotu 17.8. uz blagoslov župnika Marina Dašeka i pozdravne govore predsjednice Društva Sv Frane, Flavie Zorović, predsjednika Zajednice Talijana Mali Lošinj i voditeljice HMI Rijeka, okosnica večeri bilo je drugo izdanje Nerezinskog beseduara autora Onorata Bonića, Nataše Šprljan i Flavie Zorović s ciljem da se sačuva nerezinski “po našu” ( govori se u Nerezinama i među našim iseljenicima u SAD-u i u Italiji), a onima koji dođu u Nerezine da uz osvrt na dvojezičnu povijest Nerezina, bolje razumiju tu specifičnu kulturu. Kažu da je to mjesto pomoraca i morem povezano s cijelim svijetom te otuda i dvojezičnost Nerezina: “jezik majke bio je venecijanski, a jezik oca bio je hrvatski, po našu. To nikada nije predstavljalo nikakav problem, niti je imalo ikakvo političko značenje. Bilo mi je sasvim prirodno i nikad se nisam pitala zašto je to tako.” (Flavia Zorović)

Na večeri Dana iseljenika, mnogobrojni iseljenici u posjetu svom rodnom kraju ponijeli su primjerke beseduara na sve strane svijeta jer to je “štuorja fadige malih ljudi aš su vero ti mali judi dokazali da se more živet i ot fadige. Oni su znali učiti ne zato da se ne bi moralo delat već zato da bi se znalo kako se mora delat.” (Onorato Bonić).