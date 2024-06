Countryman prikazan u Čapljini

Filmski narativ dokumentarca Countryman, autora Petra Pecotića i Josepha Williamsa; sjedinio je 03. lipnja 2024. godine Čapljinu i Tennant Creek (Sjeverni teritorij – Australija) u pitoresknom kinu Mogorjelo.

Tekst i foto: Ante Ćaleta

U sklopu turneje dokumentarnog filma Countrymana/Zemljaka, a u organizaciji Centra za obrazovanje i kulturu Akademija i Hrvatske matice iseljenika – Podružnice Split, brojna čapljinska publika mogla je autentično doživjeti priču o poveznici hrvatskih iseljenika doseljenih u Australiju sa starosjedilačkim narodom Aboridžina i upoznavanja s Warumunga kulturom.

Kako se i prostor Hercegovine tijekom povijesnih okolnosti susreo s emigracijskim izazovima, kroz ovo živopisno filmski ispričano iskustvo, susrele su se i mnogobrojne hercegovačke obitelji.

„It was really wonderful to engage with this community at Čapljina and share our stories. Though we werw so far away from our home in Australia, we werw very close our ancestral home of Korčula. It was great to have my cousins with me as thhey also appear in our film“, istaknuo je autor Petar Pecotić, zahvalivši se organizatorima na iskrenom i nadasve otvorenom gostoprimstvu.

Ono što je bilo posebno i drugačije, jest da je dio nazočnih nakon filmske produkcije upoznao Petra Pecotića s dijelom iseljeničkih povijesti vlastitih obitelji nastanjenih u Australiji, čime je čapljinska promocija, dobila i životnu puninu ispričanu kroz individualna iskustva.