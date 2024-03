Poštovani prijatelji haiku poezije,



raduje nas da i u 2024. nastavljamo suradnju te omogućujemo svim učenicima osnovnih škola u Republici Hrvatskoj, Hrvatskim dopunskim školama u inozemstvu i školama u inozemstvu koje nastavu izvode na hrvatskom jeziku te engleskom jeziku (za sve ostale) iskazati kreativnost u haiku izričajima: haiku, hajga i fotohajga te objavljujemo 9. MEĐUNARODNI HAIKU NATJEČAJ VEŽICA, 2024. sa zadanom temom PROLJEĆE.



– The Literary event Haiku Gathering Vežica organizing committee opens the 9th International Haiku Contest Vežica 2024 for all primary school students in Croatia and abroad. English language: everybody else (elementary school students), age 6-15



DOB/AGE: 6-15.g./6-15



ROK/SUBMISSION DATES: 27.2.-17.4.2024./27th February-17th April



TEMA/THEME: PROLJEĆE/SPRING



KATEGORIJE/CATEGORIES:



I.HAIKU: svi/ all

-HAIKU NA HRVATSKOM STANDARDNOM JEZIKU/ NARJEČJU( 1.-4.r./5-8./9.r.)

-HAIKU IN ENGLISH LANGUAGE( elementary school students-everybody else)



II.HAJGA: 1.- 4.r. (samo za niže razrede)



III.FOTOHAJGA: 5.- 8.r.(samo za više razrede)

Srdačno,

Mihovila Čeperić-Biljan, koordinatorica