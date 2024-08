23. Susret pjesnika Hrvatske iseljeničke lirike New York na Pagu

Među brojnim Hrvatima u iseljeništvu, mnogo je pjesnika. Neki od njih su etablirani, drugi pišu tek kako bi smirili dušu, ali i jedni i drugi, osjećaju kako im cijeli život nedostaje dio njih

Među brojnim Hrvatima u iseljeništvu, mnogo je pjesnika. Neki od njih su etablirani, drugi pišu tek kako bi smirili dušu, ali i jedni i drugi, osjećaju kako im cijeli život nedostaje dio njih. Snažno se to moglo osjetiti u petak, 23. kolovoza, u Kneževu dvoru u gradu Pagu gdje su sa svih krajeva svijeta stigli pjesnici kojima je, osim pjesme, zajednička Domovina i tuđina.

U impozantnom prostoru Kneževog dvora koji datira u 15. stoljeće, okupljeni oko bunara s ukrašenom krunom i grbovima paških knezova, pjesnici iz hrvatskog iseljeništva otkrivali su svoju dušu jedni drugima. Nizali su se stihovi, iskustva, pjesma, žal za propuštenim.., prepričavao se život.

Pjesnici koji su u petak stigli u Pag, okupili su se na 23. Susretu pjesnika Hrvatske iseljeničke lirike New York, u organizaciji Pjesničke udruge Hrvatske iseljeničke lirike New York, i pod pokroviteljstvom Američko-hrvatskog kongresa, Hrvatske katoličke misije bl. Ivana Merza Astoria, New York, Društva hrvatskih književnika-ogranak Zadar, Matice Hrvatske – ogranak Pag, Grada Paga i Turističke zajednica Paga.

Večer u Kneževu dvoru započela je izvođenjem hrvatske himne, a odmah potom minutom šutnje kojom se odala počast svim braniteljima koji su svoj život dali za domovinu Hrvatsku.

Voditeljica večeri, hrvatska književnica i radijska novinarka iz Australije Ivana Bačić-Serdarević istaknula je kako je hrvatska iseljenička lirika prije 24 godine iznikla iz spontanog pjesničkog okupljanja u Hrvatskoj katoličkoj misiji blaženog Ivana Merza u New Yorku.

Udruga Hrvatska iseljenička lirika je osnovana 2000. godine u New Yorku, pri Hrvatskoj katoličkoj misiji Astoria. Okuplja hrvatske pjesnike iseljenike s pet kontinenata i vrlo uspješno i kontinuirano djeluje već 24 godine. U proteklih 24 godine, udruga je putujući na nekoliko kontinenata iznjedrila 22 zbirke pjesama i monografiju pod nazivom “Tisuće milja opletenih stihovima”, a u povodu 20. obljetnice stvaralaštva. Monografija je predstavljena na susretima HIL-a New York 2021. godine na Sveučilištu u Zadru.

U monografiji je na 600 stranica predstavljen dvadesetogodišnji rad i djelovanje te pjesničke udruge. Svih ovih godina je jednakim žarom okupljala hrvatske pjesnike diljem svijeta.

– Pjesnici s pet kontinenata su protekla dva desetljeća putovali kroz cijeli svijet i održali pjesničke susrete u mnogim gradovima, od New Yorka do Dubrovnika. Prekrasno je biti večeras u Pagu, među ovolikim brojem okupljenih pjesnika, rekla je Ivana Bačić-Serdarević.

Pjesnici koji već godinama dolaze na manifestacije HIL New York su čitali svoje pjesme, pročitane su i pojedini stihovi pjesnika koji, nažalost, više nisu među živima, a poznati hrvatski književnik Vlatko Majić predstavio je osam novih pjesnika kojima je ovo prvi put da nazoče ovakvoj večeri. Nakon predstavljanja svaki od njih pročitao je svoju pjesmu.

Njihove pjesme bit će uvrštene u novoj 23. zbirki pjesama pod naslovom “Paški troplet u stihovima” HIL-NY”. Recenzent 23. zbirke pjesama je književnik Vlatko Majić.

– Svi smo mi kilometrima ili miljama udaljeni od naše Hrvatske, no bez obzira o kolikoj se prostornoj udaljenosti radilo, ljubav za materinski jezik i hrvatsku riječ, za svoje najbliže, za svoj rodni prag, ne umanjuje se s godinama. Ljubav je to i nostalgija koja s godinama postaje nemjerljiva, rekla je Ivana Bačić-Serdarević. Istaknula je kako su alfa i omega ovogodišnjeg susreta na Pagu bili Mijo Mišo Bijuklić i Nada Pupačić.

Pjesničkoj večeri u gradu Pagu nazočili su gradonačelnik grada Paga Tonči Fabijanić, direktorica turističke zajednice grada Paga Vesna Karavanić, savjetnica s posebnim položajem za pitanja hrvatskog iseljeništva u uredu Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan Republike Hrvatske Croatiana Gregurić, prorektor za znanost i informacijsku infrastrukturu na Sveučilištu u Zadru prof. dr. sc. Zvjezdan Penezić, prof. Ivan Paštar, tajnik Ogranka Matice hrvatske u Zadru, voditeljica riječkog ureda Hrvatske matica iseljenika Renata Garbajs, umirovljeni predavač na Odsjeku za međunarodne studije te utemeljitelj i ravnatelj Centra hrvatskih studija Sveučilišta Macquire u Sydneyu Luka Budak, član Savjeta Vlade RH za Hrvate izvan RH i predstavnik za Ujedinjenu Kraljevinu Velike Britanije i Sjeverne Irske Franko Cetinić, nastavnik gitare u Umjetničkoj školi Franje Lučića, ugledni i nagrađivani koncertni umjetnik Igor Paro, te brojni drugi.

U glazbenom dijelu večeri publiku su oduševili Dubrovački kavaljeri iz Beča i klapa ”Sol” iz Paga, a poseban gost večeri bio je Enes Kišević, bosanskohercegovački pjesnik i dramski umjetnik.

Izvor: Fenix-magazin, Marijana Dokoza https://fenix-magazin.de/pod-paskim-nebom-u-knezevu-dvoru-pjesnici-iz-hrvatskog-iseljenistva-otkrili-sto-ih-povezuje/

Foto: HMI Rijeka